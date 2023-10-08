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Юрист рассказал, чем грозит бесплатное медобслуживание "по акции" - РИА Новости, 08.10.2023
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02:15 08.10.2023
https://ria.ru/20231008/aktsiya-1901088881.html
Юрист рассказал, чем грозит бесплатное медобслуживание "по акции"
Юрист рассказал, чем грозит бесплатное медобслуживание "по акции" - РИА Новости, 08.10.2023
Юрист рассказал, чем грозит бесплатное медобслуживание "по акции"
Услуги, предложенные "по акции" в платных клиниках, на деле оказываются вовсе не выгодными, рассказал в интервью агентству "Прайм" рассказал адвокат юридической РИА Новости, 08.10.2023
2023-10-08T02:15
2023-10-08T02:15
общество
россия
яковлев и партнеры
евгения рыжкова (юрист)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Услуги, предложенные "по акции" в платных клиниках, на деле оказываются вовсе не выгодными, рассказал в интервью агентству "Прайм" рассказал адвокат юридической группы "Яковлев и Партнеры", преподаватель кафедры медицинского права и биоэтики СамГМУ Евгения Рыжкова.Прежде всего, подчеркивает юрист, любой услуге должен предшествовать осмотр врача, который выявит все противопоказания. Любая процедура может вызвать негативные последствия. И если услуга еще не оказана, пациент может отказаться от нее в любой момент."Даже если вас заставили оформить кредит на курс процедур, деньги за неоказанные услуги можно вернуть или сразу в банк, или сначала себе, а потом в банк. Для этого нужно обратиться с заявлением в клинику. Досрочный возврат кредита освобождает и от процентов по нему", — указывает юрист.Если возвращать деньги отказываются, следует обратиться в Роспотребнадзор и в суд.Однако медицинское изделие, купленное "по акции", вернуть сложнее. Прежде чем оплачивать такие товары, нужно потребовать от продавца регистрационное удостоверение, соответствующую лицензию, а также полную и достоверную информацию с характеристиками товара, включающую противопоказания.
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общество, россия, яковлев и партнеры, евгения рыжкова (юрист), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Россия, Яковлев и партнеры, Евгения Рыжкова (юрист), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Юрист рассказал, чем грозит бесплатное медобслуживание "по акции"

Юрист Рыжкова: услуги по акции в платных клиниках невыгодны

© РИА Новости / Варвара Гертье | Перейти в медиабанкКлиника
Клиника - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
© РИА Новости / Варвара Гертье
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Клиника. Архивное фото
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Услуги, предложенные "по акции" в платных клиниках, на деле оказываются вовсе не выгодными, рассказал в интервью агентству "Прайм" рассказал адвокат юридической группы "Яковлев и Партнеры", преподаватель кафедры медицинского права и биоэтики СамГМУ Евгения Рыжкова.
Прежде всего, подчеркивает юрист, любой услуге должен предшествовать осмотр врача, который выявит все противопоказания. Любая процедура может вызвать негативные последствия. И если услуга еще не оказана, пациент может отказаться от нее в любой момент.
«
"Даже если вас заставили оформить кредит на курс процедур, деньги за неоказанные услуги можно вернуть или сразу в банк, или сначала себе, а потом в банк. Для этого нужно обратиться с заявлением в клинику. Досрочный возврат кредита освобождает и от процентов по нему", — указывает юрист.
Если возвращать деньги отказываются, следует обратиться в Роспотребнадзор и в суд.
Однако медицинское изделие, купленное "по акции", вернуть сложнее. Прежде чем оплачивать такие товары, нужно потребовать от продавца регистрационное удостоверение, соответствующую лицензию, а также полную и достоверную информацию с характеристиками товара, включающую противопоказания.
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ОбществоРоссияЯковлев и партнерыЕвгения Рыжкова (юрист)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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