https://ria.ru/20231008/afganistan-1901317714.html

В Афганистане выросло число жертв землетрясения

В Афганистане выросло число жертв землетрясения - РИА Новости, 08.10.2023

В Афганистане выросло число жертв землетрясения

Число жертв землетрясения в провинции Герат на западе Афганистана превысило 2,4 тысячи человек, сообщило провинциальное управление Министерства по борьбе со... РИА Новости, 08.10.2023

2023-10-08T16:01

2023-10-08T16:01

2023-10-08T16:01

в мире

афганистан

герат (провинция)

сухейль шахин

талибан

оон

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Число жертв землетрясения в провинции Герат на западе Афганистана превысило 2,4 тысячи человек, сообщило провинциальное управление Министерства по борьбе со стихийными бедствиями. В сообщении ведомства говорится, что в результате землетрясения пострадали жители в общей сложности 20 деревень. Пострадали 2440 человек, 2445 человек погибли. При этом разрушены 1983 здания. Ранее глава политического офиса правящего в Афганистане движения "Талибан"* Сухейль Шахин сообщал о 2054 погибших в 13 деревнях.* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

https://ria.ru/20231007/trevoga-1901105152.html

афганистан

герат (провинция)

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, афганистан, герат (провинция), сухейль шахин, талибан, оон