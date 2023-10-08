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В Афганистане выросло число жертв землетрясения - РИА Новости, 08.10.2023
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16:01 08.10.2023
https://ria.ru/20231008/afganistan-1901317714.html
В Афганистане выросло число жертв землетрясения
В Афганистане выросло число жертв землетрясения - РИА Новости, 08.10.2023
В Афганистане выросло число жертв землетрясения
Число жертв землетрясения в провинции Герат на западе Афганистана превысило 2,4 тысячи человек, сообщило провинциальное управление Министерства по борьбе со... РИА Новости, 08.10.2023
2023-10-08T16:01
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в мире
афганистан
герат (провинция)
сухейль шахин
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Число жертв землетрясения в провинции Герат на западе Афганистана превысило 2,4 тысячи человек, сообщило провинциальное управление Министерства по борьбе со стихийными бедствиями. В сообщении ведомства говорится, что в результате землетрясения пострадали жители в общей сложности 20 деревень. Пострадали 2440 человек, 2445 человек погибли. При этом разрушены 1983 здания. Ранее глава политического офиса правящего в Афганистане движения "Талибан"* Сухейль Шахин сообщал о 2054 погибших в 13 деревнях.* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
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афганистан
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в мире, афганистан, герат (провинция), сухейль шахин, талибан, оон
В мире, Афганистан, Герат (провинция), Сухейль Шахин, Талибан, ООН
В Афганистане выросло число жертв землетрясения

Число жертв землетрясения в провинции Герат в Афганистане превысило 2,4 тысячи

© РИА Новости / Александр Гращенков | Перейти в медиабанкВид города Кабул
Вид города Кабул - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
© РИА Новости / Александр Гращенков
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Число жертв землетрясения в провинции Герат на западе Афганистана превысило 2,4 тысячи человек, сообщило провинциальное управление Министерства по борьбе со стихийными бедствиями.
В сообщении ведомства говорится, что в результате землетрясения пострадали жители в общей сложности 20 деревень. Пострадали 2440 человек, 2445 человек погибли. При этом разрушены 1983 здания.
Ранее глава политического офиса правящего в Афганистане движения "Талибан"* Сухейль Шахин сообщал о 2054 погибших в 13 деревнях.
* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
В Мексике произошло землетрясение магнитудой 6,3
7 октября, 08:31
 
В миреАфганистанГерат (провинция)Сухейль ШахинТалибанООН
 
 
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