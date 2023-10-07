https://ria.ru/20231007/zhurnalist-1901096337.html
Как в США. Американский журналист сделал один вывод после поездки в Россию
Как в США. Американский журналист сделал один вывод после поездки в Россию - РИА Новости, 07.10.2023
Как в США. Американский журналист сделал один вывод после поездки в Россию
Патриотизм среднего россиянина напоминает сильную волю патриотов США, об этом заявил американский журналист Джексон Хинкл на своей странице в соцсети X,... РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T03:35
2023-10-07T03:35
2023-10-07T03:35
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Патриотизм среднего россиянина напоминает сильную волю патриотов США, об этом заявил американский журналист Джексон Хинкл на своей странице в соцсети X, комментируя свою поездку в Россию."Самый главный вывод, который я извлек из своего пребывания в России, заключается в том, что глубоко патриотические и традиционные взгляды среднего россиянина напоминают мне о сильной воле патриотов в нашей американской глубинке", — написал он.Хинкл также осудил стремление либеральной элиты Запада воздвигнуть между народами России и США "стену недоверия". Она искусственная и реально не существует, считает журналист.Джексон Хинкл в своем блоге на Youtube заявил о восхищении от красоты Москвы. Он сравнил ее с Нью-Йорком, Майами, Лос-Анджелесом и Лондоном. Кроме того, журналист отметил высокий уровень сервиса, инфраструктуры, а также отсутствие на улице "бездомных и наркоманов".
https://ria.ru/20230925/zhurnalist-1898598344.html
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в мире, россия, сша, москва
В мире, Россия, США, Москва
Как в США. Американский журналист сделал один вывод после поездки в Россию
Журналист Джексон Хинкл: россияне своим патриотизмом напоминают американцев