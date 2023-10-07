https://ria.ru/20231007/zemletryasenie-1901113938.html

В Афганистане произошло землетрясение магнитудой 6,2

В Афганистане произошло землетрясение магнитудой 6,2 - РИА Новости, 07.10.2023

В Афганистане произошло землетрясение магнитудой 6,2

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло на западе Афганистана, сообщает на сайте Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 07.10.2023

2023-10-07T09:55

2023-10-07T09:55

2023-10-07T10:23

в мире

афганистан

герат (провинция)

европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,2 произошло на западе Афганистана, сообщает на сайте Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).Первоначально сообщалось о магнитуде 6,1.Землетрясение произошло в 6.41 по времени UTC (9.41 мск) в 40 километрах от города Герат с населением 272 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 10 километров.Позднее EMSC сообщил о новых толчках магнитудой 5,6 в 6.49 (9.49 мск) в 27 километрах к северо-западу от Герата. Очаг залегал на глубине 35 километров.Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.

https://ria.ru/20231007/trevoga-1901105152.html

афганистан

герат (провинция)

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в мире, афганистан, герат (провинция), европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)