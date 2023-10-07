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В Афганистане произошло землетрясение магнитудой 6,2 - РИА Новости, 07.10.2023
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09:55 07.10.2023 (обновлено: 10:23 07.10.2023)
https://ria.ru/20231007/zemletryasenie-1901113938.html
В Афганистане произошло землетрясение магнитудой 6,2
В Афганистане произошло землетрясение магнитудой 6,2 - РИА Новости, 07.10.2023
В Афганистане произошло землетрясение магнитудой 6,2
Землетрясение магнитудой 6,2 произошло на западе Афганистана, сообщает на сайте Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T09:55
2023-10-07T10:23
в мире
афганистан
герат (провинция)
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,2 произошло на западе Афганистана, сообщает на сайте Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).Первоначально сообщалось о магнитуде 6,1.Землетрясение произошло в 6.41 по времени UTC (9.41 мск) в 40 километрах от города Герат с населением 272 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 10 километров.Позднее EMSC сообщил о новых толчках магнитудой 5,6 в 6.49 (9.49 мск) в 27 километрах к северо-западу от Герата. Очаг залегал на глубине 35 километров.Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.
https://ria.ru/20231007/trevoga-1901105152.html
афганистан
герат (провинция)
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в мире, афганистан, герат (провинция), европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
В мире, Афганистан, Герат (провинция), Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)
В Афганистане произошло землетрясение магнитудой 6,2

На западе Афганистана произошло землетрясение магнитудой 6,2

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкАфганистан
Афганистан - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,2 произошло на западе Афганистана, сообщает на сайте Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Первоначально сообщалось о магнитуде 6,1.
Землетрясение произошло в 6.41 по времени UTC (9.41 мск) в 40 километрах от города Герат с населением 272 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 10 километров.
Позднее EMSC сообщил о новых толчках магнитудой 5,6 в 6.49 (9.49 мск) в 27 километрах к северо-западу от Герата. Очаг залегал на глубине 35 километров.
Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
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В миреАфганистанГерат (провинция)Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)
 
 
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