https://ria.ru/20231007/zemletryasenie-1901113938.html
В Афганистане произошло землетрясение магнитудой 6,2
В Афганистане произошло землетрясение магнитудой 6,2 - РИА Новости, 07.10.2023
В Афганистане произошло землетрясение магнитудой 6,2
Землетрясение магнитудой 6,2 произошло на западе Афганистана, сообщает на сайте Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T09:55
2023-10-07T09:55
2023-10-07T10:23
в мире
афганистан
герат (провинция)
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,2 произошло на западе Афганистана, сообщает на сайте Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).Первоначально сообщалось о магнитуде 6,1.Землетрясение произошло в 6.41 по времени UTC (9.41 мск) в 40 километрах от города Герат с населением 272 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 10 километров.Позднее EMSC сообщил о новых толчках магнитудой 5,6 в 6.49 (9.49 мск) в 27 километрах к северо-западу от Герата. Очаг залегал на глубине 35 километров.Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.
https://ria.ru/20231007/trevoga-1901105152.html
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в мире, афганистан, герат (провинция), европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
В мире, Афганистан, Герат (провинция), Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)
В Афганистане произошло землетрясение магнитудой 6,2
На западе Афганистана произошло землетрясение магнитудой 6,2