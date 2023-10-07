https://ria.ru/20231007/zelenskiy-1901094585.html

"Перережут глотку": Зеленского предупредили о жуткой судьбе после конфликта

"Перережут глотку": Зеленского предупредили о жуткой судьбе после конфликта - РИА Новости, 07.10.2023

"Перережут глотку": Зеленского предупредили о жуткой судьбе после конфликта

США могут бросить Зеленского в любой момент, пишет обозреватель Al-Watan Хадиль Мохиеддин Али. РИА Новости, 07.10.2023

2023-10-07T02:18

2023-10-07T02:18

2023-10-07T04:22

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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. США могут бросить Зеленского в любой момент, пишет обозреватель Al-Watan Хадиль Мохиеддин Али."Время работает не на Зеленского и его сторонников — их худшие кошмары становятся реальностью. Украинский лидер боится быть брошенным союзниками в любой момент. Более того, его могут сделать козлом отпущения и перерезать глотку "российским ножом", не колеблясь ни секунды", — заявила автор.По ее словам, Запад также может перестать поддерживать Киев из-за собственных трудностей. Страны ЕС, поддерживающие киевский режим, ожидает "суровая зима", из-за которой им будет "не до требований Зеленского".Ранее на официальной странице Европарламента в соцсети X появился пост, в котором говорилось, что Украина истощила резервы долгосрочного бюджета ЕС и что Европе необходимо больше средств для адекватной реакции на кризисы.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20231006/zelenskiy-1900980751.html

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в мире, сша, украина, евросоюз, киев, европарламент