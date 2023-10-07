https://ria.ru/20231007/zelandiya-1901004480.html

Атлантида Тихого океана. Как наука проглядела целый подводный материк

Атлантида Тихого океана. Как наука проглядела целый подводный материк - РИА Новости, 07.10.2023

Атлантида Тихого океана. Как наука проглядела целый подводный материк

Ученые утверждают, что Новая Зеландия — лишь малая часть огромного осколка Гондваны, почти полностью скрытого в океане. В последние годы благодаря морским... РИА Новости, 07.10.2023

2023-10-07T08:00

2023-10-07T08:00

2023-10-07T13:37

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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Ученые утверждают, что Новая Зеландия — лишь малая часть огромного осколка Гондваны, почти полностью скрытого в океане. В последние годы благодаря морским экспедициям и спутниковым данным не только построили детальную карту седьмого континента — Зеландии, но и объяснили его резкое погружение под воду.Раскол ГондваныСотни миллионов лет назад на Земле был гигантский суперматерик Гондвана, объединявший Африку и Южную Америку, Антарктиду и Австралию. Постепенно под действием процессов внутри планеты Гондвана распадалась. Примерно 80 миллионов лет назад, в меловом периоде, когда по суше еще бродили динозавры, восточная окраина суперконтинента испытала мощное растяжение, ее буквально разорвало на блоки: Антарктиду, Австралию и самую восточную часть — Зеландию.О седьмом континенте геологи говорили с XIX века. На это указывали древние горные породы на островах Новой Зеландии и соседних архипелагах, характерные именно для материков, — сланцы, граниты, граувакки (очень твердые песчаники).В статье 2003 года новозеландский ученый Ник Мортимер, посвятивший жизнь исследованию этого региона и доказательству существования седьмого континента, писал, что с морских плато Кэмпбелл, Челленджер, расположенных по обеим сторонам Новой Зеландии, в экспедициях земснарядами подняли материковые горные породы. Это позволило примерно очертить границы блока и оценить его площадь.Открытие ЗеландииДо 95 процентов Зеландии скрыто под водой. Ученые много лет накапливали данные из морских экспедиций, со спутников и наконец восстановили картину этого участка земной коры.В 2014-м Мортимер и его коллега Хамиш Кэмпбелл издали книгу "Зеландия: мы открыли континент", а спустя несколько лет статья большого коллектива авторов в GSA Today с подробными доказательствами произвела мировую сенсацию."Зеландия — это пример того, как можно проглядеть что-то большое и очевидное. Основываясь на большом объеме данных, полученных главным образом в последние два десятилетия, мы установили, что Зеландия — это не морские острова, а целый материк площадью пять миллионов квадратных километров", — пишут ученые. Зеландия сравнима с Индией, которая тоже была частью Гондваны. Это самый молодой и тонкий континент.В Зеландии есть равнины, горы, плато, впадины и шельф. Только это все — под водой. От Австралии материк отделяет Тасманово море, заполнившее большой разлом-рифт в земной коре, остановившийся примерно 50 миллионов лет назад. Таким образом, Зеландия — самый молодой континент на планете.Древнейшие из обнаруженных здесь пород образовались полмиллиарда лет назад. Исследователи надеются найти и более старые, как на других континентах. На это указывают датировки по соотношению радиоактивных изотопов в обломочных цирконах и включениях мантийных расплавов — старше 2,5 миллиарда лет.Континенты — это очень древние блоки земной коры, сложенные многократно переработанными гранитами, гнейсами, сверху покрытые мощными слоями осадочных пород. Толщина — 30-45 километров. Они как бы плавают посреди молодых тяжелых и тонких базальтовых плит.Зеландия же примерно в три раза тоньше. Хотя, согласно геофизическим данным, кое-где толщина достигает 30 и даже 40 (на Южном острове Новой Зеландии) километров, в среднем — 18 километров. Эту странность объяснили российские ученые. В статье, опубликованной в "Докладах Академии наук", они проанализировали данные морского бурения и пришли к выводу, что после отделения от Австралии Зеландия, например, в районе поднятия Лорд-Хау, была гораздо менее утоплена и даже осушалась.Авторы обращают внимание на сходство с хребтом Ломоносова в Северном Ледовитом океане, который считается продолжением Евразии. Там такой же тонкий фундамент и три-четыре километра под водой. "Обе области долгое время располагались вблизи уровня моря, а затем испытали быстрые погружения до большой глубины", — отмечают ученые. Если бы речь шла об океанском дне, то резкое погружение и утончение следовало бы за сильным растяжением земной коры — примерно на 30 процентов. Но в случае Зеландии и хребта Ломоносова действовал другой механизм — уплотнение пород коры в литосферном слое из-за проникновения туда мантийных флюидов. Этим можно объяснить глубокие впадины в Мексиканском заливе, Прикаспии, на севере Баренцева моря.Карта седьмого континентаДля геологов существование седьмого континента — вопрос практически решенный, признают ли это географы и занесут ли в учебники, не столь важно. Главное — подробно изучить регион и его историю. В этом помогают морские экспедиции, где отбирают образцы горных пород с больших глубин и тщательно их анализируют. Так, ученые из Новой Зеландии и Канады обнаружили следы глубинного расплава, который внедрялся в толщи в процессе распада этой части Гондваны. И расплав по составу похож на тот, что нашли в корневой части древних континентов. Это еще один аргумент в пользу реальности Зеландии.В новой статье Мортимер с коллегами завершили составление подробной геологической карты континента и смогли точнее описать раскол Гондваны. По их данным, примерно 100 миллионов лет назад отделились объединенные Австралия и Антарктида, при этом Зеландия еще соединялась с западной Антарктидой. Разделялись они порядка двух десятков миллионов лет, что привело к сильному истончению основания континента и затоплению.

https://ria.ru/20200212/1564619791.html

https://ria.ru/20190305/1551543917.html

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2023

Татьяна Пичугина

Татьяна Пичугина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Татьяна Пичугина

земля - риа наука, химия, динозавры