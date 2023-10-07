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Заседание СБ ООН по палестино-израильскому конфликту проведут в воскресенье - РИА Новости, 07.10.2023
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18:32 07.10.2023 (обновлено: 18:45 07.10.2023)
https://ria.ru/20231007/zasedanie-1901198623.html
Заседание СБ ООН по палестино-израильскому конфликту проведут в воскресенье
Заседание СБ ООН по палестино-израильскому конфликту проведут в воскресенье - РИА Новости, 07.10.2023
Заседание СБ ООН по палестино-израильскому конфликту проведут в воскресенье
Заседание СБ ООН по ситуации в зоне палестино-израильского конфликта намечено на 22.00 мск воскресенья, сообщил в своем Telegram-канале первый зампостпреда РФ... РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T18:32
2023-10-07T18:45
в мире
оон
россия
дмитрий полянский
совет безопасности оон
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ООН, 7 окт - РИА Новости. Заседание СБ ООН по ситуации в зоне палестино-израильского конфликта намечено на 22.00 мск воскресенья, сообщил в своем Telegram-канале первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский."Внеочередной Совбез назначен на 15.00 по Нью-Йорку в воскресенье", - указал Полянский.Как сообщил РИА Новости источник в СБ ООН, время заседания может сместиться в зависимости от того, когда будут доступны докладчики.Также в настоящее время обсуждается, проводить заседание в закрытом или открытом режиме.
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в мире, оон, россия, дмитрий полянский, совет безопасности оон, нью-йорк (город)
В мире, ООН, Россия, Дмитрий Полянский, Совет Безопасности ООН, Нью-Йорк (город)
Заседание СБ ООН по палестино-израильскому конфликту проведут в воскресенье

Полянский: заседание СБ ООН по ситуации в Израиле проведут в 22:00 в воскресенье

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкЗаседание СБ ООН
Заседание СБ ООН - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
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Заседание СБ ООН. Архивное фото
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ООН, 7 окт - РИА Новости. Заседание СБ ООН по ситуации в зоне палестино-израильского конфликта намечено на 22.00 мск воскресенья, сообщил в своем Telegram-канале первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
«
"Внеочередной Совбез назначен на 15.00 по Нью-Йорку в воскресенье", - указал Полянский.
Как сообщил РИА Новости источник в СБ ООН, время заседания может сместиться в зависимости от того, когда будут доступны докладчики.
Также в настоящее время обсуждается, проводить заседание в закрытом или открытом режиме.
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта
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