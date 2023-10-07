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Заседание СБ ООН по палестино-израильскому конфликту проведут в воскресенье

Заседание СБ ООН по палестино-израильскому конфликту проведут в воскресенье - РИА Новости, 07.10.2023

Заседание СБ ООН по палестино-израильскому конфликту проведут в воскресенье

Заседание СБ ООН по ситуации в зоне палестино-израильского конфликта намечено на 22.00 мск воскресенья, сообщил в своем Telegram-канале первый зампостпреда РФ... РИА Новости, 07.10.2023

2023-10-07T18:32

2023-10-07T18:32

2023-10-07T18:45

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дмитрий полянский

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ООН, 7 окт - РИА Новости. Заседание СБ ООН по ситуации в зоне палестино-израильского конфликта намечено на 22.00 мск воскресенья, сообщил в своем Telegram-канале первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский."Внеочередной Совбез назначен на 15.00 по Нью-Йорку в воскресенье", - указал Полянский.Как сообщил РИА Новости источник в СБ ООН, время заседания может сместиться в зависимости от того, когда будут доступны докладчики.Также в настоящее время обсуждается, проводить заседание в закрытом или открытом режиме.

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в мире, оон, россия, дмитрий полянский, совет безопасности оон, нью-йорк (город)