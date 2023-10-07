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В МИД осудили Британию за эскалацию напряженности в Европе - РИА Новости, 07.10.2023
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05:35 07.10.2023
https://ria.ru/20231007/zakharova-1901099183.html
В МИД осудили Британию за эскалацию напряженности в Европе
В МИД осудили Британию за эскалацию напряженности в Европе - РИА Новости, 07.10.2023
В МИД осудили Британию за эскалацию напряженности в Европе
Британия с упорством, достойным лучшего применения, ведет политику эскалации напряженности в Европе, при переброске истребителей Typhoon в Польшу речь идет об... РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T05:35
2023-10-07T05:35
польша
европа
россия
мария захарова
нато
великобритания
в мире
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Британия с упорством, достойным лучшего применения, ведет политику эскалации напряженности в Европе, при переброске истребителей Typhoon в Польшу речь идет об авиаподдержке групп войск на востоке страны, у границ Союзного государства, заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее Королевские военно-воздушные силы сообщили, что Великобритания перебросила на польскую авиабазу четыре истребителя Typhoon для проведения ряда совместных учений с ВВС Польши и другими странами НАТО."Великобритания в рамках общенатовской линии с упорством, достойным лучшего применения, проводит политику эскалации напряженности в Европе. Ранее мы уже наблюдали поставки на Украину британских танков и снарядов к ним с обедненным ураном, затем появились крылатые ракеты Storm Shadow. Теперь же речь идет о переброске британских многоцелевых истребителей Typhoon в Польшу. Все это звенья одной цепи", - заявила Захарова.По ее словам, подобные действия укладываются в логику Запада по созданию кризисных ситуаций и управлению ими для достижения своих военно-политических целей. Она отметила, что в Москве усматривают "в решении руководства Великобритании разместить истребители ВВС на территории Польши очередное подтверждение планов Лондона по усилению опеки над странами, которые англичане давно хотели бы видеть в числе своих беспрекословных вассалов"."Еще раз обращаем внимание на то, что планируется разместить именно многоцелевые самолеты, способные наносить удары по наземным целям на значительную глубину территории... По сути, речь идет об авиационной поддержке группировки войск на востоке Польши, на границах Союзного государства. Она уже сейчас имеет наступательный характер и продолжает увеличиваться", - подчеркнула Захарова.Официальный представитель МИД России сообщила, что в Москве отслеживают "ситуацию с наращиванием контингента и развитием военной активности НАТО на восточном фланге альянса, проработкой новых маршрутов переброски сил и средств США в Европу и созданием новых командных структур на европейском театре военных действий". "Данные негативные факторы учитываются при планировании наших ответных действий", - уточнила она.Вместе с тем Захарова обратила внимание, что, "если кто-то рассчитывает на размещение самолетов Typhoon в Польше как на фактор "устрашения" России, то он рискует крупно просчитаться". "Очевидно, что использование Лондоном фантомных страхов восточноевропейских "прифронтовиков" для дальнейшей милитаризации региона едва ли будет способствовать его стабильности и безопасности",- отметила она."Как показывает опыт британского участия в операции НАТО в Афганистане, решимость англичан защищать своих союзников обратно пропорциональна расстоянию до позиций противника – чем ближе, тем меньше", - сказала Захарова.
https://ria.ru/20231007/zakharova-1901089935.html
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польша, европа, россия, мария захарова, нато, великобритания, в мире
Польша, Европа, Россия, Мария Захарова, НАТО, Великобритания, В мире
В МИД осудили Британию за эскалацию напряженности в Европе

Захарова: Британия, перебросив Typhoon в Польшу, ведет к эскалации напряженности

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДиректор ДИП МИД Роcсии Мария Захарова
Директор ДИП МИД Роcсии Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Директор ДИП МИД Роcсии Мария Захарова . Архивное фото
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Британия с упорством, достойным лучшего применения, ведет политику эскалации напряженности в Европе, при переброске истребителей Typhoon в Польшу речь идет об авиаподдержке групп войск на востоке страны, у границ Союзного государства, заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее Королевские военно-воздушные силы сообщили, что Великобритания перебросила на польскую авиабазу четыре истребителя Typhoon для проведения ряда совместных учений с ВВС Польши и другими странами НАТО.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
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"Великобритания в рамках общенатовской линии с упорством, достойным лучшего применения, проводит политику эскалации напряженности в Европе. Ранее мы уже наблюдали поставки на Украину британских танков и снарядов к ним с обедненным ураном, затем появились крылатые ракеты Storm Shadow. Теперь же речь идет о переброске британских многоцелевых истребителей Typhoon в Польшу. Все это звенья одной цепи", - заявила Захарова.
По ее словам, подобные действия укладываются в логику Запада по созданию кризисных ситуаций и управлению ими для достижения своих военно-политических целей. Она отметила, что в Москве усматривают "в решении руководства Великобритании разместить истребители ВВС на территории Польши очередное подтверждение планов Лондона по усилению опеки над странами, которые англичане давно хотели бы видеть в числе своих беспрекословных вассалов".
«
"Еще раз обращаем внимание на то, что планируется разместить именно многоцелевые самолеты, способные наносить удары по наземным целям на значительную глубину территории... По сути, речь идет об авиационной поддержке группировки войск на востоке Польши, на границах Союзного государства. Она уже сейчас имеет наступательный характер и продолжает увеличиваться", - подчеркнула Захарова.
Официальный представитель МИД России сообщила, что в Москве отслеживают "ситуацию с наращиванием контингента и развитием военной активности НАТО на восточном фланге альянса, проработкой новых маршрутов переброски сил и средств США в Европу и созданием новых командных структур на европейском театре военных действий". "Данные негативные факторы учитываются при планировании наших ответных действий", - уточнила она.
Вместе с тем Захарова обратила внимание, что, "если кто-то рассчитывает на размещение самолетов Typhoon в Польше как на фактор "устрашения" России, то он рискует крупно просчитаться". "Очевидно, что использование Лондоном фантомных страхов восточноевропейских "прифронтовиков" для дальнейшей милитаризации региона едва ли будет способствовать его стабильности и безопасности",- отметила она.
"Как показывает опыт британского участия в операции НАТО в Афганистане, решимость англичан защищать своих союзников обратно пропорциональна расстоянию до позиций противника – чем ближе, тем меньше", - сказала Захарова.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
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