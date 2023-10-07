https://ria.ru/20231007/zaderzhanie-1901099390.html

В аэропортах Москвы задержали по меньшей мере 17 рейсов

В аэропортах Москвы задержали по меньшей мере 17 рейсов - РИА Новости, 07.10.2023

В аэропортах Москвы задержали по меньшей мере 17 рейсов

По меньшей мере 17 авиарейсов задержаны и еще пять отменены в трех московских аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" в субботу утром, следует из... РИА Новости, 07.10.2023

2023-10-07T05:38

2023-10-07T05:38

2023-10-07T05:38

москва

московская область (подмосковье)

домодедово (аэропорт)

шереметьево (аэропорт)

внуково (аэропорт)

происшествия

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. По меньшей мере 17 авиарейсов задержаны и еще пять отменены в трех московских аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" в субботу утром, следует из данных сервиса "Яндекс. Расписание". По информации на 5.30 мск, во "Внуково" задержаны восемь рейсов и два отменены, в "Домодедово" задержаны четыре рейса и два отменены. В "Шереметьево" задержаны пять рейсов и еще один отменен. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что противовоздушная оборона в Истринском городском округе Московской области отразила атаку беспилотника, летевшего на Москву, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.

https://ria.ru/20230928/aero-1899158358.html

москва

московская область (подмосковье)

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москва, московская область (подмосковье), домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт), внуково (аэропорт), происшествия