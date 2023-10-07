https://ria.ru/20231007/zaderzhanie-1901099390.html
В аэропортах Москвы задержали по меньшей мере 17 рейсов
В аэропортах Москвы задержали по меньшей мере 17 рейсов - РИА Новости, 07.10.2023
В аэропортах Москвы задержали по меньшей мере 17 рейсов
По меньшей мере 17 авиарейсов задержаны и еще пять отменены в трех московских аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" в субботу утром, следует из... РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T05:38
2023-10-07T05:38
2023-10-07T05:38
москва
московская область (подмосковье)
домодедово (аэропорт)
шереметьево (аэропорт)
внуково (аэропорт)
происшествия
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. По меньшей мере 17 авиарейсов задержаны и еще пять отменены в трех московских аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" в субботу утром, следует из данных сервиса "Яндекс. Расписание". По информации на 5.30 мск, во "Внуково" задержаны восемь рейсов и два отменены, в "Домодедово" задержаны четыре рейса и два отменены. В "Шереметьево" задержаны пять рейсов и еще один отменен. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что противовоздушная оборона в Истринском городском округе Московской области отразила атаку беспилотника, летевшего на Москву, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.
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москва, московская область (подмосковье), домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт), внуково (аэропорт), происшествия
Москва, Московская область (Подмосковье), Домодедово (аэропорт), Шереметьево (аэропорт), Внуково (аэропорт), Происшествия
В аэропортах Москвы задержали по меньшей мере 17 рейсов
В аэропортах Москвы задержали по меньшей мере 17 рейсов, 5 отменили