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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе - РИА Новости, 07.10.2023

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе

В Одессе прозвучали взрывы, передает Telegram-канал издания "Общественное". РИА Новости, 07.10.2023

2023-10-07T02:23

2023-10-07T02:23

2023-10-07T03:22

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. В Одессе прозвучали взрывы, передает Telegram-канал издания "Общественное"."В Одессе прогремели взрывы", — говорится в сообщении.В области при этом объявили воздушную тревогу.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.

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2023

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