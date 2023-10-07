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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе - РИА Новости, 07.10.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе
В Одессе прозвучали взрывы, передает Telegram-канал издания "Общественное". РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T02:23
2023-10-07T02:23
2023-10-07T03:22
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. В Одессе прозвучали взрывы, передает Telegram-канал издания "Общественное"."В Одессе прогремели взрывы", — говорится в сообщении.В области при этом объявили воздушную тревогу.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
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в мире, одесская область, одесса, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесская область, Одесса, Украина
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе
"Общественное": в Одессе произошли взрывы