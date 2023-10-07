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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаеве

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаеве - РИА Новости, 07.10.2023

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаеве

Взрыв прогремел в городе Николаев на Украине на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное". РИА Новости, 07.10.2023

2023-10-07T14:26

2023-10-07T14:26

2023-10-07T14:26

специальная военная операция на украине

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николаев (украина)

украина

одесская область

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МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Взрыв прогремел в городе Николаев на Украине на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное". Ранее в субботу в Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Одесской областях Украины была объявлена воздушная тревога. "В Николаеве слышен звук взрыва", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала. Официальной информации о взрыве пока не поступало.

https://ria.ru/20230906/front-1894368003.html

николаев (украина)

украина

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