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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаеве - РИА Новости, 07.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:26 07.10.2023
https://ria.ru/20231007/vzryv-1901148919.html
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаеве
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаеве - РИА Новости, 07.10.2023
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаеве
Взрыв прогремел в городе Николаев на Украине на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное". РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T14:26
2023-10-07T14:26
специальная военная операция на украине
в мире
николаев (украина)
украина
одесская область
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МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Взрыв прогремел в городе Николаев на Украине на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное". Ранее в субботу в Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Одесской областях Украины была объявлена воздушная тревога. "В Николаеве слышен звук взрыва", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала. Официальной информации о взрыве пока не поступало.
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николаев (украина)
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в мире, николаев (украина), украина, одесская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Николаев (Украина), Украина, Одесская область
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаеве

Общественное: в Николаеве прогремел взрыв

© Fotolia / O.FarionАвтомобиль спецслужбы
Автомобиль спецслужбы - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
© Fotolia / O.Farion
Автомобиль спецслужбы. Архивное фото
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МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Взрыв прогремел в городе Николаев на Украине на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное".
Ранее в субботу в Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Одесской областях Украины была объявлена воздушная тревога.
"В Николаеве слышен звук взрыва", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала.
Официальной информации о взрыве пока не поступало.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреНиколаев (Украина)УкраинаОдесская область
 
 
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