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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Миргороде
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Миргороде - РИА Новости, 07.10.2023
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Миргороде
Украинские СМИ со ссылкой на местных жителей сообщают о взрыве в Миргороде в Полтавской области, в регионе объявлена воздушная тревога. РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T00:16
2023-10-07T00:16
2023-10-07T00:16
специальная военная операция на украине
в мире
полтавская область
украина
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Украинские СМИ со ссылкой на местных жителей сообщают о взрыве в Миргороде в Полтавской области, в регионе объявлена воздушная тревога. "В Миргороде в Полтавской области прозвучал взрыв", - говорится в сообщении издания "Общественное" в Telegram-канале.
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РИА Новости
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в мире, полтавская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Полтавская область, Украина
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Миргороде
"Общественное": в Миргороде произошел взрыв, объявлена тревога