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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Миргороде

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Миргороде - РИА Новости, 07.10.2023

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Миргороде

Украинские СМИ со ссылкой на местных жителей сообщают о взрыве в Миргороде в Полтавской области, в регионе объявлена воздушная тревога. РИА Новости, 07.10.2023

2023-10-07T00:16

2023-10-07T00:16

2023-10-07T00:16

специальная военная операция на украине

в мире

полтавская область

украина

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Украинские СМИ со ссылкой на местных жителей сообщают о взрыве в Миргороде в Полтавской области, в регионе объявлена воздушная тревога. "В Миргороде в Полтавской области прозвучал взрыв", - говорится в сообщении издания "Общественное" в Telegram-канале.

полтавская область

украина

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в мире, полтавская область, украина