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В Госдуме отреагировали на предложение Кадырова отменить выборы президента - РИА Новости, 07.10.2023
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20:18 07.10.2023 (обновлено: 20:22 07.10.2023)
https://ria.ru/20231007/vybory-1901212741.html
В Госдуме отреагировали на предложение Кадырова отменить выборы президента
В Госдуме отреагировали на предложение Кадырова отменить выборы президента - РИА Новости, 07.10.2023
В Госдуме отреагировали на предложение Кадырова отменить выборы президента
В Госдуме по-разному отреагировали на предложение главы Чечни Рамзана Кадырова отменить президентские выборы на период проведения СВО: депутат Госдумы Султан... РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T20:18
2023-10-07T20:22
политика
россия
рамзан кадыров
госдума рф
султан хамзаев
владимир путин
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. В Госдуме по-разному отреагировали на предложение главы Чечни Рамзана Кадырова отменить президентские выборы на период проведения СВО: депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил провести выборы в формате всенародного референдума, а председатель комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина инициативу раскритиковала и сочла такое предложение желанием заявить о себе. Ранее Рамзан Кадыров предложил временно отменить предстоящие выборы президента РФ из-за спецоперации или же провести их с одним кандидатом - Владимиром Путиным. "Считаю, что выборы Президента могут проходить в формате всенародного референдума. В условиях СВО, на мой взгляд, это наиболее подходящий формат", - заявил Хамзаев РИА Новости. Депутат подчеркнул, что существует подходящий пример из недавнего прошлого - голосование по поправкам в Конституцию РФ в 2020 году. "Все прекрасно понимают, что в России один президент, который есть и, уверен, будет", - отметил Хамзаев. "Спецоперация идет уже год, это никак не повлияло на то, чтобы принять решение об отмене выборов в региональные парламенты, которые состоялись, выборы губернаторов, которые состоялись, поэтому мне кажется странным это предложение", - в свою очередь, заявила РИА Новости Останина. По словам Останиной, подобное предложение уже вносил глава партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов, когда речь шла о выборах губернаторов и в законодательные собрания, однако оно не получило поддержки. "Спецоперация у нас никак не мешает процессу формирования власти, поэтому и сейчас желание каким-то образом отметиться перед президентом, оно свойственно всем, так сказать, кто облечен властью, но каждый пытается по-своему", - подчеркнула Останина. Президентские выборы в России пройдут в 2024 году, в феврале президент России Владимир Путин заявил, что выборы в местные и региональные органы власти в сентябре и президентские выборы в 2024 году состоятся в строгом соответствии с законом.
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политика, россия, рамзан кадыров, госдума рф, султан хамзаев, владимир путин
Политика, Россия, Рамзан Кадыров, Госдума РФ, Султан Хамзаев, Владимир Путин
В Госдуме отреагировали на предложение Кадырова отменить выборы президента

Депутат Останина раскритиковала идею Кадырова отменить президентские выборы

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкИзбиратель во время голосования
Избиратель во время голосования - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Избиратель во время голосования. Архивное фото
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. В Госдуме по-разному отреагировали на предложение главы Чечни Рамзана Кадырова отменить президентские выборы на период проведения СВО: депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил провести выборы в формате всенародного референдума, а председатель комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина инициативу раскритиковала и сочла такое предложение желанием заявить о себе.
Ранее Рамзан Кадыров предложил временно отменить предстоящие выборы президента РФ из-за спецоперации или же провести их с одним кандидатом - Владимиром Путиным.
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"Считаю, что выборы Президента могут проходить в формате всенародного референдума. В условиях СВО, на мой взгляд, это наиболее подходящий формат", - заявил Хамзаев РИА Новости.
Депутат подчеркнул, что существует подходящий пример из недавнего прошлого - голосование по поправкам в Конституцию РФ в 2020 году. "Все прекрасно понимают, что в России один президент, который есть и, уверен, будет", - отметил Хамзаев.
"Спецоперация идет уже год, это никак не повлияло на то, чтобы принять решение об отмене выборов в региональные парламенты, которые состоялись, выборы губернаторов, которые состоялись, поэтому мне кажется странным это предложение", - в свою очередь, заявила РИА Новости Останина.
По словам Останиной, подобное предложение уже вносил глава партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов, когда речь шла о выборах губернаторов и в законодательные собрания, однако оно не получило поддержки.
"Спецоперация у нас никак не мешает процессу формирования власти, поэтому и сейчас желание каким-то образом отметиться перед президентом, оно свойственно всем, так сказать, кто облечен властью, но каждый пытается по-своему", - подчеркнула Останина.
Президентские выборы в России пройдут в 2024 году, в феврале президент России Владимир Путин заявил, что выборы в местные и региональные органы власти в сентябре и президентские выборы в 2024 году состоятся в строгом соответствии с законом.
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