https://ria.ru/20231007/vybory-1901212741.html

В Госдуме отреагировали на предложение Кадырова отменить выборы президента

В Госдуме отреагировали на предложение Кадырова отменить выборы президента - РИА Новости, 07.10.2023

В Госдуме отреагировали на предложение Кадырова отменить выборы президента

В Госдуме по-разному отреагировали на предложение главы Чечни Рамзана Кадырова отменить президентские выборы на период проведения СВО: депутат Госдумы Султан... РИА Новости, 07.10.2023

2023-10-07T20:18

2023-10-07T20:18

2023-10-07T20:22

политика

россия

рамзан кадыров

госдума рф

султан хамзаев

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/02/1893856632_0:209:2831:1801_1920x0_80_0_0_7d9842ffc2c939c28c549328e63bf65f.jpg

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. В Госдуме по-разному отреагировали на предложение главы Чечни Рамзана Кадырова отменить президентские выборы на период проведения СВО: депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил провести выборы в формате всенародного референдума, а председатель комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина инициативу раскритиковала и сочла такое предложение желанием заявить о себе. Ранее Рамзан Кадыров предложил временно отменить предстоящие выборы президента РФ из-за спецоперации или же провести их с одним кандидатом - Владимиром Путиным. "Считаю, что выборы Президента могут проходить в формате всенародного референдума. В условиях СВО, на мой взгляд, это наиболее подходящий формат", - заявил Хамзаев РИА Новости. Депутат подчеркнул, что существует подходящий пример из недавнего прошлого - голосование по поправкам в Конституцию РФ в 2020 году. "Все прекрасно понимают, что в России один президент, который есть и, уверен, будет", - отметил Хамзаев. "Спецоперация идет уже год, это никак не повлияло на то, чтобы принять решение об отмене выборов в региональные парламенты, которые состоялись, выборы губернаторов, которые состоялись, поэтому мне кажется странным это предложение", - в свою очередь, заявила РИА Новости Останина. По словам Останиной, подобное предложение уже вносил глава партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов, когда речь шла о выборах губернаторов и в законодательные собрания, однако оно не получило поддержки. "Спецоперация у нас никак не мешает процессу формирования власти, поэтому и сейчас желание каким-то образом отметиться перед президентом, оно свойственно всем, так сказать, кто облечен властью, но каждый пытается по-своему", - подчеркнула Останина. Президентские выборы в России пройдут в 2024 году, в феврале президент России Владимир Путин заявил, что выборы в местные и региональные органы власти в сентябре и президентские выборы в 2024 году состоятся в строгом соответствии с законом.

https://ria.ru/20230914/er-1896375235.html

https://ria.ru/20230912/ekonomika-1895808209.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, россия, рамзан кадыров, госдума рф, султан хамзаев, владимир путин