https://ria.ru/20231007/vsu-1901159379.html

ВСУ выпустили 35 снарядов по ДНР

ВСУ выпустили 35 снарядов по ДНР - РИА Новости, 07.10.2023

ВСУ выпустили 35 снарядов по ДНР

Украинские войска с 9.35 по 14.00 выпустили 35 снарядов и одну противорадиолокационную ракету по Донецку, Горловке, Ясиноватскому району и Гольмовскому,... РИА Новости, 07.10.2023

2023-10-07T15:21

2023-10-07T15:21

2023-10-07T15:21

специальная военная операция на украине

семеновка (краматорск)

донецк

горловка

нато

сцкк

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ДОНЕЦК, 7 окт - РИА Новости. Украинские войска с 9.35 по 14.00 выпустили 35 снарядов и одну противорадиолокационную ракету по Донецку, Горловке, Ясиноватскому району и Гольмовскому, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 9.35 - населенный пункт Семёновка - Ясиноватский район: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров... 10.00 - населенный пункт Семёновка - Ясиноватский район: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров... 10.25 - населенный пункт Семёновка - Ясиноватский район: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Донецк подвергся обстрелам с 10.05 по 12.55, по нему выпустили 16 снарядов калибром 155 миллиметров и одну противорадиолокационную ракету AGM-88 HARM. В 10.30 украинские войска выпустили четыре снаряда калибром 152 миллиметра по Гольмовскому, а в 14.00 - три снаряда того же калибра по Горловке. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230925/voyna-1898323836.html

семеновка (краматорск)

донецк

горловка

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семеновка (краматорск), донецк, горловка, нато, сцкк