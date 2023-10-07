https://ria.ru/20231007/vs-1901109816.html

ВСУ привели в усиленный режим на границе из-за учений ВС Белоруссии

ВСУ привели в усиленный режим на границе из-за учений ВС Белоруссии - РИА Новости, 07.10.2023

ВСУ привели в усиленный режим на границе из-за учений ВС Белоруссии

Украинские войска приведены в усиленный режим несения службы на границе из-за проверки боеготовности вооруженных сил Белоруссии, сообщил командующий... РИА Новости, 07.10.2023

2023-10-07T09:16

2023-10-07T09:16

2023-10-07T09:22

специальная военная операция на украине

в мире

белоруссия

сергей наев

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Украинские войска приведены в усиленный режим несения службы на границе из-за проверки боеготовности вооруженных сил Белоруссии, сообщил командующий объединенными силами ВСУ Сергей Наев. Пресс-служба минобороны Белоруссии во вторник сообщила, что по поручению президента стартовал очередной этап проверки боеготовности вооруженных сил республики. "Мы на соответствующих направлениях усиливаем бдительность наших пограничных нарядов. Также держим в готовности к адекватному реагированию необходимые силы и средства… В случае роста угрозы Генеральный штаб ВСУ добавляет дополнительные силы и средства", - написал Наев в своем Telegram-канале. Минобороны Белоруссии информирует, что проверка боеготовности вооруженных сил носит комплексный характер и позволит определить готовность воинских частей и подразделений выполнять задачи по предназначению. Войска в кратчайшие сроки совершат марши в назначенные районы, с последующим выполнением нормативов по предметам боевой подготовки. Кроме того, военная и специальная техника будут проверены контрольными пробегами, в том числе по пересеченной местности.

https://ria.ru/20231007/lhjys-1901096656.html

https://ria.ru/20231007/tekhnika-1901101535.html

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в мире, белоруссия, сергей наев, вооруженные силы украины