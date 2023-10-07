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ВСУ привели в усиленный режим на границе из-за учений ВС Белоруссии - РИА Новости, 07.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:16 07.10.2023 (обновлено: 09:22 07.10.2023)
https://ria.ru/20231007/vs-1901109816.html
ВСУ привели в усиленный режим на границе из-за учений ВС Белоруссии
ВСУ привели в усиленный режим на границе из-за учений ВС Белоруссии - РИА Новости, 07.10.2023
ВСУ привели в усиленный режим на границе из-за учений ВС Белоруссии
Украинские войска приведены в усиленный режим несения службы на границе из-за проверки боеготовности вооруженных сил Белоруссии, сообщил командующий... РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T09:16
2023-10-07T09:22
специальная военная операция на украине
в мире
белоруссия
сергей наев
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Украинские войска приведены в усиленный режим несения службы на границе из-за проверки боеготовности вооруженных сил Белоруссии, сообщил командующий объединенными силами ВСУ Сергей Наев. Пресс-служба минобороны Белоруссии во вторник сообщила, что по поручению президента стартовал очередной этап проверки боеготовности вооруженных сил республики. "Мы на соответствующих направлениях усиливаем бдительность наших пограничных нарядов. Также держим в готовности к адекватному реагированию необходимые силы и средства… В случае роста угрозы Генеральный штаб ВСУ добавляет дополнительные силы и средства", - написал Наев в своем Telegram-канале. Минобороны Белоруссии информирует, что проверка боеготовности вооруженных сил носит комплексный характер и позволит определить готовность воинских частей и подразделений выполнять задачи по предназначению. Войска в кратчайшие сроки совершат марши в назначенные районы, с последующим выполнением нормативов по предметам боевой подготовки. Кроме того, военная и специальная техника будут проверены контрольными пробегами, в том числе по пересеченной местности.
https://ria.ru/20231007/lhjys-1901096656.html
https://ria.ru/20231007/tekhnika-1901101535.html
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в мире, белоруссия, сергей наев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Белоруссия, Сергей Наев, Вооруженные силы Украины
ВСУ привели в усиленный режим на границе из-за учений ВС Белоруссии

Командующий ВСУ: войска приведены в усиленный режим из-за учений ВС Белоруссии

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкВоеннослужащий вооруженных сил Белоруссии
Военнослужащий вооруженных сил Белоруссии - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
© Sputnik / Виктор Толочко
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Военнослужащий вооруженных сил Белоруссии. Архивное фото
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МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Украинские войска приведены в усиленный режим несения службы на границе из-за проверки боеготовности вооруженных сил Белоруссии, сообщил командующий объединенными силами ВСУ Сергей Наев.
Пресс-служба минобороны Белоруссии во вторник сообщила, что по поручению президента стартовал очередной этап проверки боеготовности вооруженных сил республики.
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"Мы на соответствующих направлениях усиливаем бдительность наших пограничных нарядов. Также держим в готовности к адекватному реагированию необходимые силы и средства… В случае роста угрозы Генеральный штаб ВСУ добавляет дополнительные силы и средства", - написал Наев в своем Telegram-канале.
Минобороны Белоруссии информирует, что проверка боеготовности вооруженных сил носит комплексный характер и позволит определить готовность воинских частей и подразделений выполнять задачи по предназначению. Войска в кратчайшие сроки совершат марши в назначенные районы, с последующим выполнением нормативов по предметам боевой подготовки. Кроме того, военная и специальная техника будут проверены контрольными пробегами, в том числе по пересеченной местности.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреБелоруссияСергей НаевВооруженные силы Украины
 
 
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