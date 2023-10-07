https://ria.ru/20231007/video-1901139690.html

ХАМАС опубликовал видео с якобы подбитым израильским танком

ХАМАС опубликовал видео с якобы подбитым израильским танком - РИА Новости, 07.10.2023

ХАМАС опубликовал видео с якобы подбитым израильским танком

Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло правящего в секторе Газа движения ХАМАС) опубликовали видео, на котором, как утверждается, показан подбитый израильский... РИА Новости, 07.10.2023

2023-10-07T13:23

2023-10-07T13:23

2023-10-07T13:33

в мире

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

хамас

армия обороны израиля

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КАИР, 7 окт - РИА Новости. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло правящего в секторе Газа движения ХАМАС) опубликовали видео, на котором, как утверждается, показан подбитый израильский танк.В заявлении группировки говорится, что они подорвали пограничное заграждение и взяли в плен несколько израильских солдат из танков к востоку от расположенного в секторе Газа города Хан-Юнис.Военное крыло палестинского движения ХАМАС ранее объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы" против Израиля и заявило, что выпустило 5 тысяч ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Пресс-секретарь Армии обороны Израиля бригадный генерал Даниэль Хагари заявил, что более 2 тысяч ракет было выпущено из сектора Газа по Израилю. По данным израильских СМИ, число погибших в Израиле на фоне эскалации палестино-израильского конфликта возросло до 20.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, армия обороны израиля