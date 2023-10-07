https://ria.ru/20231007/ustalost-1901095499.html

"Не можем воевать". На Украине рассказали об усталости от конфликта

"Не можем воевать". На Украине рассказали об усталости от конфликта - РИА Новости, 07.10.2023

"Не можем воевать". На Украине рассказали об усталости от конфликта

На Украине начала проявляться усталость от конфликта с Россией, пишет колумнист Washington Post Дэвид Игнатиус. РИА Новости, 07.10.2023

2023-10-07T03:20

2023-10-07T03:20

2023-10-07T03:20

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

сша

павел климкин

алексей гончаренко

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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. На Украине начала проявляться усталость от конфликта с Россией, пишет колумнист Washington Post Дэвид Игнатиус.Обозреватель отметил, что сейчас украинцы гораздо охотнее говорят о завершении конфликта с Россией."Люди устали. В прошлом году у них была <...> излишняя уверенность. Сейчас они почувствовали, что такое классическая война на истощение", — сообщил журналисту бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.Игнатиус также привел ожесточенный спор в Раде, во время которого некоторые парламентарии высказались за отказ от претензий на Крым и реалистичный взгляд на сложную ситуацию на фронте."Украина не может воевать «столько, сколько нужно». Это катастрофа", — заявил депутат Алексей Гончаренко*.По мнению Игнатиуса, если Украина не уверена в своей способности выдержать продолжительный конфликт, то ей следует стремиться к его "заморозке" с гарантией безопасности от США.В четверг президент России Владимир Путин отметил, что Москва не начинала конфликт на Украине, а пытается его закончить. Президент заявил, что Россия спокойно идет к достижению всех целей спецоперации, и выразил уверенность, что ей удастся их достичь.* Внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

https://ria.ru/20231007/oppozitsiya-1901092469.html

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в мире, украина, россия, сша, павел климкин, алексей гончаренко