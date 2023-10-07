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"Не можем воевать". На Украине рассказали об усталости от конфликта
"Не можем воевать". На Украине рассказали об усталости от конфликта - РИА Новости, 07.10.2023
"Не можем воевать". На Украине рассказали об усталости от конфликта
На Украине начала проявляться усталость от конфликта с Россией, пишет колумнист Washington Post Дэвид Игнатиус. РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T03:20
2023-10-07T03:20
2023-10-07T03:20
специальная военная операция на украине
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украина
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сша
павел климкин
алексей гончаренко
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. На Украине начала проявляться усталость от конфликта с Россией, пишет колумнист Washington Post Дэвид Игнатиус.Обозреватель отметил, что сейчас украинцы гораздо охотнее говорят о завершении конфликта с Россией."Люди устали. В прошлом году у них была <...> излишняя уверенность. Сейчас они почувствовали, что такое классическая война на истощение", — сообщил журналисту бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.Игнатиус также привел ожесточенный спор в Раде, во время которого некоторые парламентарии высказались за отказ от претензий на Крым и реалистичный взгляд на сложную ситуацию на фронте."Украина не может воевать «столько, сколько нужно». Это катастрофа", — заявил депутат Алексей Гончаренко*.По мнению Игнатиуса, если Украина не уверена в своей способности выдержать продолжительный конфликт, то ей следует стремиться к его "заморозке" с гарантией безопасности от США.В четверг президент России Владимир Путин отметил, что Москва не начинала конфликт на Украине, а пытается его закончить. Президент заявил, что Россия спокойно идет к достижению всех целей спецоперации, и выразил уверенность, что ей удастся их достичь.* Внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
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в мире, украина, россия, сша, павел климкин, алексей гончаренко
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США, Павел Климкин, Алексей Гончаренко
"Не можем воевать". На Украине рассказали об усталости от конфликта
Washington Post: украинцы устают от конфликта с Россией