https://ria.ru/20231007/ukraina-1901232390.html

СМИ: Белый дом хочет запросить у конгресса дополнительную помощь для Киева

СМИ: Белый дом хочет запросить у конгресса дополнительную помощь для Киева - РИА Новости, 08.10.2023

СМИ: Белый дом хочет запросить у конгресса дополнительную помощь для Киева

Белый дом рассматривает возможность обращения к конгрессу с запросом о помощи Украине на срок до следующих президентских выборов в США, чиновники говорят о... РИА Новости, 08.10.2023

2023-10-07T22:34

2023-10-07T22:34

2023-10-08T02:59

специальная военная операция на украине

украина

сша

россия

джо байден

сергей лавров

кевин маккарти

нато

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ВАШИНГТОН, 7 окт - РИА Новости. Белый дом рассматривает возможность обращения к конгрессу с запросом о помощи Украине на срок до следующих президентских выборов в США, чиновники говорят о сумме в размере 100 миллиардов долларов, сообщает газета Telegraph со ссылкой на свои источники. Как сообщает издание, в администрации верят, что лучшей возможностью заручиться поддержкой законодателей будет предложение "единого пакета размером до 100 миллиардов долларов". Таким образом у администрации Джо Байдена будут средства для Украины до новых выборов президента США в ноябре следующего года. По данным газеты, в настоящее время Белый дом формирует план крупнейшего пакета помощи Украине. "Идея "большого пакета помощи" поддерживается многими в администрации. Сторонники Украины хотят, чтобы был принят единый закон, и больше не нужно было иметь с этим дело до следующих выборов", - сообщил источник издания. Ранее запрос Байдена к конгрессу о 24 миллиардах помощи Украине чуть не стал причиной временного прекращения деятельности правительства: оппоненты из Республиканской партии в конгрессе отказались голосовать по бюджету для федеральных органов власти, включавшему средства для Киева. В результате был принят временный бюджет, не включающий помощь Украине, а спикер палаты представителей Кевин Маккарти лишился поста, поскольку несколько республиканцев сочли, что он заключил тайную сделку с администрацией Байдена о средствах для Киева. Теперь у США нет новых средств для Украины, а согласованных ранее хватит только на краткосрочную перспективу. По данным американских СМИ, военная, экономическая и гуманитарная помощь, оказанная США Киеву, уже превзошла 100 миллиардов долларов. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230925/voyna-1898323836.html

https://ria.ru/20230925/ukraina-1898341285.html

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украина, сша, россия, джо байден, сергей лавров, кевин маккарти, нато