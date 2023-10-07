https://ria.ru/20231007/ukraina-1901230674.html

Они закаляются. Зеленскому сообщили плохие новости

Они закаляются. Зеленскому сообщили плохие новости - РИА Новости, 07.10.2023

Они закаляются. Зеленскому сообщили плохие новости

НАТО ни при каких обстоятельствах не станет начинать наземную операцию на Украине против России, заявил в интервью YouTube-каналу Gegenpol бывший разведчик ВС... РИА Новости, 07.10.2023

2023-10-07T22:23

2023-10-07T22:23

2023-10-07T22:23

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

скотт риттер

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900708514_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9cc57b0519950d3766584fac98c3aedb.jpg

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. НАТО ни при каких обстоятельствах не станет начинать наземную операцию на Украине против России, заявил в интервью YouTube-каналу Gegenpol бывший разведчик ВС США Скотт Риттер. "Дело не только в том, что альянс не сможет сформировать достаточно мощную по численности группировку, но и в том, что натовские солдаты просто не готовы к настоящей войне, в которой уже давно закаляются россияне", — отметил эксперт. По его мнению, в НАТО нет ни одной страны, готовой идти на такую жертву. "Нет ни малейшего шанса на то, что хоть одна страна НАТО отправит на Украину войска. Ни за что этого не будет", — резюмировал Риттер. Ранее экс-агент ЦРУ Рэй Макговерн утверждал, что НАТО может ввести войска на Украину из-за поражения ВСУ. Украинские войска уже пятый месяц ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. По словам Владимира Путина, за это время они не смогли достичь каких-либо результатов, потеряв в бессмысленных атаках свыше 70 тысяч человек. Западные военные эксперты, со своей стороны, отмечают эффективность российских фортификационных сооружений, минных полей и эшелонированной обороны.

https://ria.ru/20231007/ukraina-1901225920.html

https://ria.ru/20231007/ukraina-1901219399.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, скотт риттер, нато