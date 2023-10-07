Они закаляются. Зеленскому сообщили плохие новости
Экс-разведчик Риттер: НАТО никогда не начнет наземную операцию на Украине
© AP Photo / Manu FernandezПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Manu Fernandez
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. НАТО ни при каких обстоятельствах не станет начинать наземную операцию на Украине против России, заявил в интервью YouTube-каналу Gegenpol бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.
"Дело не только в том, что альянс не сможет сформировать достаточно мощную по численности группировку, но и в том, что натовские солдаты просто не готовы к настоящей войне, в которой уже давно закаляются россияне", — отметил эксперт.
"Дело не только в том, что альянс не сможет сформировать достаточно мощную по численности группировку, но и в том, что натовские солдаты просто не готовы к настоящей войне, в которой уже давно закаляются россияне", — отметил эксперт.
По его мнению, в НАТО нет ни одной страны, готовой идти на такую жертву.
"Нет ни малейшего шанса на то, что хоть одна страна НАТО отправит на Украину войска. Ни за что этого не будет", — резюмировал Риттер.
Ранее экс-агент ЦРУ Рэй Макговерн утверждал, что НАТО может ввести войска на Украину из-за поражения ВСУ.
Украинские войска уже пятый месяц ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. По словам Владимира Путина, за это время они не смогли достичь каких-либо результатов, потеряв в бессмысленных атаках свыше 70 тысяч человек. Западные военные эксперты, со своей стороны, отмечают эффективность российских фортификационных сооружений, минных полей и эшелонированной обороны.
"Нет ни малейшего шанса на то, что хоть одна страна НАТО отправит на Украину войска. Ни за что этого не будет", — резюмировал Риттер.
Ранее экс-агент ЦРУ Рэй Макговерн утверждал, что НАТО может ввести войска на Украину из-за поражения ВСУ.
Украинские войска уже пятый месяц ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. По словам Владимира Путина, за это время они не смогли достичь каких-либо результатов, потеряв в бессмысленных атаках свыше 70 тысяч человек. Западные военные эксперты, со своей стороны, отмечают эффективность российских фортификационных сооружений, минных полей и эшелонированной обороны.