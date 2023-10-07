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Они закаляются. Зеленскому сообщили плохие новости - РИА Новости, 07.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:23 07.10.2023
https://ria.ru/20231007/ukraina-1901230674.html
Они закаляются. Зеленскому сообщили плохие новости
Они закаляются. Зеленскому сообщили плохие новости - РИА Новости, 07.10.2023
Они закаляются. Зеленскому сообщили плохие новости
НАТО ни при каких обстоятельствах не станет начинать наземную операцию на Украине против России, заявил в интервью YouTube-каналу Gegenpol бывший разведчик ВС... РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T22:23
2023-10-07T22:23
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
скотт риттер
нато
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. НАТО ни при каких обстоятельствах не станет начинать наземную операцию на Украине против России, заявил в интервью YouTube-каналу Gegenpol бывший разведчик ВС США Скотт Риттер. "Дело не только в том, что альянс не сможет сформировать достаточно мощную по численности группировку, но и в том, что натовские солдаты просто не готовы к настоящей войне, в которой уже давно закаляются россияне", — отметил эксперт. По его мнению, в НАТО нет ни одной страны, готовой идти на такую жертву. "Нет ни малейшего шанса на то, что хоть одна страна НАТО отправит на Украину войска. Ни за что этого не будет", — резюмировал Риттер. Ранее экс-агент ЦРУ Рэй Макговерн утверждал, что НАТО может ввести войска на Украину из-за поражения ВСУ. Украинские войска уже пятый месяц ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. По словам Владимира Путина, за это время они не смогли достичь каких-либо результатов, потеряв в бессмысленных атаках свыше 70 тысяч человек. Западные военные эксперты, со своей стороны, отмечают эффективность российских фортификационных сооружений, минных полей и эшелонированной обороны.
https://ria.ru/20231007/ukraina-1901225920.html
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в мире, украина, россия, скотт риттер, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Скотт Риттер, НАТО
Они закаляются. Зеленскому сообщили плохие новости

Экс-разведчик Риттер: НАТО никогда не начнет наземную операцию на Украине

© AP Photo / Manu FernandezПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
© AP Photo / Manu Fernandez
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. НАТО ни при каких обстоятельствах не станет начинать наземную операцию на Украине против России, заявил в интервью YouTube-каналу Gegenpol бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.

"Дело не только в том, что альянс не сможет сформировать достаточно мощную по численности группировку, но и в том, что натовские солдаты просто не готовы к настоящей войне, в которой уже давно закаляются россияне", — отметил эксперт.
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По его мнению, в НАТО нет ни одной страны, готовой идти на такую жертву.

"Нет ни малейшего шанса на то, что хоть одна страна НАТО отправит на Украину войска. Ни за что этого не будет", — резюмировал Риттер.

Ранее экс-агент ЦРУ Рэй Макговерн утверждал, что НАТО может ввести войска на Украину из-за поражения ВСУ.

Украинские войска уже пятый месяц ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. По словам Владимира Путина, за это время они не смогли достичь каких-либо результатов, потеряв в бессмысленных атаках свыше 70 тысяч человек. Западные военные эксперты, со своей стороны, отмечают эффективность российских фортификационных сооружений, минных полей и эшелонированной обороны.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСкотт РиттерНАТО
 
 
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