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Невозможный маневр. В США раскрыли, что Россия подготовила ВСУ - РИА Новости, 07.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:31 07.10.2023
https://ria.ru/20231007/ukraina-1901225920.html
Невозможный маневр. В США раскрыли, что Россия подготовила ВСУ
Невозможный маневр. В США раскрыли, что Россия подготовила ВСУ - РИА Новости, 07.10.2023
Невозможный маневр. В США раскрыли, что Россия подготовила ВСУ
Россия подготовила хорошую линию обороны и ВСУ не смогут ее прорвать, заявил на своем YouTube-канале отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис. "У Украины нет... РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T21:31
2023-10-07T21:31
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир путин
вооруженные силы украины
нато
сша
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Россия подготовила хорошую линию обороны и ВСУ не смогут ее прорвать, заявил на своем YouTube-канале отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис. "У Украины нет превосходства в воздухе, они застревают в минных ограждениях и теряют очень много людей. Поэтому должны пройти годы поставок современного вооружения на Украину, чтобы ВСУ смогли прорвать российскую оборону. Но проблема в том, что конфликт закончится задолго до того, как это произойдет", — отметил эксперт. По его мнению, Западу и Киеву признать реальность о победе России в конфликте. "Сколько бы поддержки не оказывалось Украине, линия фронта не двигается. Киев жертвует людьми. Вместе с тем, даже на Запада некоторые чиновники начинают это понимать и не хотят больше финансировать ВСУ. Поэтому США и НАТО нужно понять, что конфликт закончится не так, как они желали", — резюмировал Дэвис. Украинские войска уже пятый месяц ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. По словам Владимира Путина, за это время они не смогли достичь каких-либо результатов, потеряв свыше 70 тысяч человек. Западные военные эксперты, со своей стороны, отмечают эффективность российских фортификационных сооружений, минных полей и эшелонированной обороны.
https://ria.ru/20231007/ukraina-1901219399.html
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в мире, украина, владимир путин, вооруженные силы украины, нато, сша, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, НАТО, США, Киев
Невозможный маневр. В США раскрыли, что Россия подготовила ВСУ

Офицер США Дэвис: ВСУ никогда не смогут прорвать российскую линию обороны

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкАртиллерия 2-го армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь
Артиллерия 2-го армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Артиллерия 2-го армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь. Архивное фото
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Россия подготовила хорошую линию обороны и ВСУ не смогут ее прорвать, заявил на своем YouTube-канале отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис.

"У Украины нет превосходства в воздухе, они застревают в минных ограждениях и теряют очень много людей. Поэтому должны пройти годы поставок современного вооружения на Украину, чтобы ВСУ смогли прорвать российскую оборону. Но проблема в том, что конфликт закончится задолго до того, как это произойдет", — отметил эксперт.
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По его мнению, Западу и Киеву признать реальность о победе России в конфликте.

"Сколько бы поддержки не оказывалось Украине, линия фронта не двигается. Киев жертвует людьми. Вместе с тем, даже на Запада некоторые чиновники начинают это понимать и не хотят больше финансировать ВСУ. Поэтому США и НАТО нужно понять, что конфликт закончится не так, как они желали", — резюмировал Дэвис.

Украинские войска уже пятый месяц ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. По словам Владимира Путина, за это время они не смогли достичь каких-либо результатов, потеряв свыше 70 тысяч человек. Западные военные эксперты, со своей стороны, отмечают эффективность российских фортификационных сооружений, минных полей и эшелонированной обороны.
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