https://ria.ru/20231007/ukraina-1901225920.html

Невозможный маневр. В США раскрыли, что Россия подготовила ВСУ

Невозможный маневр. В США раскрыли, что Россия подготовила ВСУ - РИА Новости, 07.10.2023

Невозможный маневр. В США раскрыли, что Россия подготовила ВСУ

Россия подготовила хорошую линию обороны и ВСУ не смогут ее прорвать, заявил на своем YouTube-канале отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис. "У Украины нет... РИА Новости, 07.10.2023

2023-10-07T21:31

2023-10-07T21:31

2023-10-07T21:31

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Россия подготовила хорошую линию обороны и ВСУ не смогут ее прорвать, заявил на своем YouTube-канале отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис. "У Украины нет превосходства в воздухе, они застревают в минных ограждениях и теряют очень много людей. Поэтому должны пройти годы поставок современного вооружения на Украину, чтобы ВСУ смогли прорвать российскую оборону. Но проблема в том, что конфликт закончится задолго до того, как это произойдет", — отметил эксперт. По его мнению, Западу и Киеву признать реальность о победе России в конфликте. "Сколько бы поддержки не оказывалось Украине, линия фронта не двигается. Киев жертвует людьми. Вместе с тем, даже на Запада некоторые чиновники начинают это понимать и не хотят больше финансировать ВСУ. Поэтому США и НАТО нужно понять, что конфликт закончится не так, как они желали", — резюмировал Дэвис. Украинские войска уже пятый месяц ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. По словам Владимира Путина, за это время они не смогли достичь каких-либо результатов, потеряв свыше 70 тысяч человек. Западные военные эксперты, со своей стороны, отмечают эффективность российских фортификационных сооружений, минных полей и эшелонированной обороны.

https://ria.ru/20231007/ukraina-1901219399.html

https://ria.ru/20231007/ukraina-1901186090.html

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в мире, украина, владимир путин, вооруженные силы украины, нато, сша, киев