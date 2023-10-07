Невозможный маневр. В США раскрыли, что Россия подготовила ВСУ
Офицер США Дэвис: ВСУ никогда не смогут прорвать российскую линию обороны
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкАртиллерия 2-го армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь
Артиллерия 2-го армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь. Архивное фото
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Россия подготовила хорошую линию обороны и ВСУ не смогут ее прорвать, заявил на своем YouTube-канале отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис.
"У Украины нет превосходства в воздухе, они застревают в минных ограждениях и теряют очень много людей. Поэтому должны пройти годы поставок современного вооружения на Украину, чтобы ВСУ смогли прорвать российскую оборону. Но проблема в том, что конфликт закончится задолго до того, как это произойдет", — отметил эксперт.
"У Украины нет превосходства в воздухе, они застревают в минных ограждениях и теряют очень много людей. Поэтому должны пройти годы поставок современного вооружения на Украину, чтобы ВСУ смогли прорвать российскую оборону. Но проблема в том, что конфликт закончится задолго до того, как это произойдет", — отметил эксперт.
По его мнению, Западу и Киеву признать реальность о победе России в конфликте.
"Сколько бы поддержки не оказывалось Украине, линия фронта не двигается. Киев жертвует людьми. Вместе с тем, даже на Запада некоторые чиновники начинают это понимать и не хотят больше финансировать ВСУ. Поэтому США и НАТО нужно понять, что конфликт закончится не так, как они желали", — резюмировал Дэвис.
Украинские войска уже пятый месяц ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. По словам Владимира Путина, за это время они не смогли достичь каких-либо результатов, потеряв свыше 70 тысяч человек. Западные военные эксперты, со своей стороны, отмечают эффективность российских фортификационных сооружений, минных полей и эшелонированной обороны.
"Сколько бы поддержки не оказывалось Украине, линия фронта не двигается. Киев жертвует людьми. Вместе с тем, даже на Запада некоторые чиновники начинают это понимать и не хотят больше финансировать ВСУ. Поэтому США и НАТО нужно понять, что конфликт закончится не так, как они желали", — резюмировал Дэвис.
Украинские войска уже пятый месяц ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. По словам Владимира Путина, за это время они не смогли достичь каких-либо результатов, потеряв свыше 70 тысяч человек. Западные военные эксперты, со своей стороны, отмечают эффективность российских фортификационных сооружений, минных полей и эшелонированной обороны.