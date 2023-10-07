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Что с ними не так? План ВСУ в Запорожье шокировал США - РИА Новости, 07.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
20:52 07.10.2023 (обновлено: 21:48 07.10.2023)
https://ria.ru/20231007/ukraina-1901219399.html
Что с ними не так? План ВСУ в Запорожье шокировал США
Что с ними не так? План ВСУ в Запорожье шокировал США - РИА Новости, 07.10.2023
Что с ними не так? План ВСУ в Запорожье шокировал США
Украинские военные не смогут выполнить задачи контрнаступления и выйти к Азовскому морю, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу The РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T20:52
2023-10-07T21:48
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
владимир путин
россия
украина
сша
нато
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Украинские военные не смогут выполнить задачи контрнаступления и выйти к Азовскому морю, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу The Hague Peace Projects."ВСУ понесли огромные потери, Россия очень эффективно уничтожает украинские системы ПВО. А без этих средств солдаты ВСУ не имеют возможности проводить качественные наступательные операции. И мы это увидели в контрнаступлении. Они не смогут выйти к Азовскому морю", — пояснил эксперт. По его мнению, после поражения Украины некоторые члены НАТО начнут задавать много неудобных вопросов западным руководителям.Как отметил Джонсон, США всеми силами хотели сделать из России врага для объединения вокруг себя европейских стран."Ведь в начале 2000-х Россия хотела вступить в НАТО, но Соединенные Штаты сказали нет, поскольку если Москву примут в альянс, то его надобность потеряет смысл. Ведь врага больше нет, теперь он с нами, — резюмировал он.Украинские войска уже пятый месяц ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. По словам Владимира Путина, за это время они не смогли достичь каких-либо результатов, потеряв свыше 90 тысяч человек. Западные военные эксперты, со своей стороны, отмечают эффективность российских фортификационных сооружений, минных полей и эшелонированной обороны.
https://ria.ru/20231007/donetsk-1901024586.html
россия
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в мире, вооруженные силы украины, владимир путин, россия, украина, сша, нато, центральное разведывательное управление (цру), азовское море
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин, Россия, Украина, США, НАТО, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Азовское море
Что с ними не так? План ВСУ в Запорожье шокировал США

Экс-агент ЦРУ Джонсон исключил возможность выхода ВСУ к Азовскому морю

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Украинские военные не смогут выполнить задачи контрнаступления и выйти к Азовскому морю, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу The Hague Peace Projects.

"ВСУ понесли огромные потери, Россия очень эффективно уничтожает украинские системы ПВО. А без этих средств солдаты ВСУ не имеют возможности проводить качественные наступательные операции. И мы это увидели в контрнаступлении. Они не смогут выйти к Азовскому морю", — пояснил эксперт.
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По его мнению, после поражения Украины некоторые члены НАТО начнут задавать много неудобных вопросов западным руководителям.

Как отметил Джонсон, США всеми силами хотели сделать из России врага для объединения вокруг себя европейских стран.

"Ведь в начале 2000-х Россия хотела вступить в НАТО, но Соединенные Штаты сказали нет, поскольку если Москву примут в альянс, то его надобность потеряет смысл. Ведь врага больше нет, теперь он с нами, — резюмировал он.

Украинские войска уже пятый месяц ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. По словам Владимира Путина, за это время они не смогли достичь каких-либо результатов, потеряв свыше 90 тысяч человек. Западные военные эксперты, со своей стороны, отмечают эффективность российских фортификационных сооружений, минных полей и эшелонированной обороны.
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Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 07.10.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы УкраиныВладимир ПутинРоссияУкраинаСШАНАТОЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Азовское море
 
 
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