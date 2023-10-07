В Британии ужаснулись из-за катастрофы на Украине
Sky News: Зеленский пойдет на компромисс с РФ из-за нехватки помощи Запада
© AP Photo / Felipe DanaНочной Киев
© AP Photo / Felipe Dana
Ночной Киев. Архивное фото
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский не смог добиться выделения достаточного финансирования от союзников и рано или поздно будет вынужден пойти на компромисс с Россией, пишет Sky News.
"Ситуация складывается таким образом, что напрашивается вопрос: а не идет ли речь о начале конца для Украины", — говорится в публикации.
"Ситуация складывается таким образом, что напрашивается вопрос: а не идет ли речь о начале конца для Украины", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что необходимость оказывать военную и финансовую помощь Киеву стала весьма серьезным бременем для западных стран, которые и без того сталкиваются с высокой инфляцией.
"Фокус внимания западного электората теперь неумолимо сдвигается на внутренние проблемы", — пишет автор.
По его мнению, если Украина не смогла добиться продвижения этим летом, когда она, можно считать, была готова к бою настолько хорошо, насколько это возможно, то дальнейшая военная поддержка со стороны Запада выльется лишь в затянутый затратный конфликт — практически без подвижек.
В конце минувшей недели конгресс США согласовал временный бюджет, не включив в него финансовую поддержку Украины. Кроме того, в прошлую субботу, 30 сентября, истек срок действия закона о ленд-лизе для ВСУ.
Ранее на сайте Чикагского совета по глобальным вопросам опубликовали результаты опроса, согласно которому почти половина американцев признали: оказанная киевским властям помощь на сумму 43 миллиарда долларов не оправдала этих затрат. Кроме того, число опрошенных, выступающих за экономическую поддержку Украины, снизилось по сравнению с прошлым годом.
"Фокус внимания западного электората теперь неумолимо сдвигается на внутренние проблемы", — пишет автор.
По его мнению, если Украина не смогла добиться продвижения этим летом, когда она, можно считать, была готова к бою настолько хорошо, насколько это возможно, то дальнейшая военная поддержка со стороны Запада выльется лишь в затянутый затратный конфликт — практически без подвижек.
В конце минувшей недели конгресс США согласовал временный бюджет, не включив в него финансовую поддержку Украины. Кроме того, в прошлую субботу, 30 сентября, истек срок действия закона о ленд-лизе для ВСУ.
Ранее на сайте Чикагского совета по глобальным вопросам опубликовали результаты опроса, согласно которому почти половина американцев признали: оказанная киевским властям помощь на сумму 43 миллиарда долларов не оправдала этих затрат. Кроме того, число опрошенных, выступающих за экономическую поддержку Украины, снизилось по сравнению с прошлым годом.