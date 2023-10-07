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В Британии ужаснулись из-за катастрофы на Украине - РИА Новости, 07.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:25 07.10.2023 (обновлено: 23:44 07.10.2023)
https://ria.ru/20231007/ukraina-1901186090.html
В Британии ужаснулись из-за катастрофы на Украине
В Британии ужаснулись из-за катастрофы на Украине - РИА Новости, 07.10.2023
В Британии ужаснулись из-за катастрофы на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский не смог добиться выделения достаточного финансирования от союзников и рано или поздно будет вынужден пойти на компромисс с... РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T17:25
2023-10-07T23:44
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
вооруженные силы украины
украина
россия
киев
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский не смог добиться выделения достаточного финансирования от союзников и рано или поздно будет вынужден пойти на компромисс с Россией, пишет Sky News. "Ситуация складывается таким образом, что напрашивается вопрос: а не идет ли речь о начале конца для Украины", — говорится в публикации. В статье отмечается, что необходимость оказывать военную и финансовую помощь Киеву стала весьма серьезным бременем для западных стран, которые и без того сталкиваются с высокой инфляцией. "Фокус внимания западного электората теперь неумолимо сдвигается на внутренние проблемы", — пишет автор. По его мнению, если Украина не смогла добиться продвижения этим летом, когда она, можно считать, была готова к бою настолько хорошо, насколько это возможно, то дальнейшая военная поддержка со стороны Запада выльется лишь в затянутый затратный конфликт — практически без подвижек. В конце минувшей недели конгресс США согласовал временный бюджет, не включив в него финансовую поддержку Украины. Кроме того, в прошлую субботу, 30 сентября, истек срок действия закона о ленд-лизе для ВСУ. Ранее на сайте Чикагского совета по глобальным вопросам опубликовали результаты опроса, согласно которому почти половина американцев признали: оказанная киевским властям помощь на сумму 43 миллиарда долларов не оправдала этих затрат. Кроме того, число опрошенных, выступающих за экономическую поддержку Украины, снизилось по сравнению с прошлым годом.
https://ria.ru/20231007/ukraina-1901173723.html
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в мире, владимир зеленский, вооруженные силы украины, украина, россия, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Украина, Россия, Киев
В Британии ужаснулись из-за катастрофы на Украине

Sky News: Зеленский пойдет на компромисс с РФ из-за нехватки помощи Запада

© AP Photo / Felipe DanaНочной Киев
Ночной Киев - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
© AP Photo / Felipe Dana
Ночной Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский не смог добиться выделения достаточного финансирования от союзников и рано или поздно будет вынужден пойти на компромисс с Россией, пишет Sky News.

"Ситуация складывается таким образом, что напрашивается вопрос: а не идет ли речь о начале конца для Украины", — говорится в публикации.
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В статье отмечается, что необходимость оказывать военную и финансовую помощь Киеву стала весьма серьезным бременем для западных стран, которые и без того сталкиваются с высокой инфляцией.

"Фокус внимания западного электората теперь неумолимо сдвигается на внутренние проблемы", — пишет автор.

По его мнению, если Украина не смогла добиться продвижения этим летом, когда она, можно считать, была готова к бою настолько хорошо, насколько это возможно, то дальнейшая военная поддержка со стороны Запада выльется лишь в затянутый затратный конфликт — практически без подвижек.

В конце минувшей недели конгресс США согласовал временный бюджет, не включив в него финансовую поддержку Украины. Кроме того, в прошлую субботу, 30 сентября, истек срок действия закона о ленд-лизе для ВСУ.

Ранее на сайте Чикагского совета по глобальным вопросам опубликовали результаты опроса, согласно которому почти половина американцев признали: оказанная киевским властям помощь на сумму 43 миллиарда долларов не оправдала этих затрат. Кроме того, число опрошенных, выступающих за экономическую поддержку Украины, снизилось по сравнению с прошлым годом.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныУкраинаРоссияКиев
 
 
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