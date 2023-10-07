https://ria.ru/20231007/ukraina-1901186090.html

В Британии ужаснулись из-за катастрофы на Украине

В Британии ужаснулись из-за катастрофы на Украине - РИА Новости, 07.10.2023

В Британии ужаснулись из-за катастрофы на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский не смог добиться выделения достаточного финансирования от союзников и рано или поздно будет вынужден пойти на компромисс с... РИА Новости, 07.10.2023

2023-10-07T17:25

2023-10-07T17:25

2023-10-07T23:44

специальная военная операция на украине

в мире

владимир зеленский

вооруженные силы украины

украина

россия

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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский не смог добиться выделения достаточного финансирования от союзников и рано или поздно будет вынужден пойти на компромисс с Россией, пишет Sky News. "Ситуация складывается таким образом, что напрашивается вопрос: а не идет ли речь о начале конца для Украины", — говорится в публикации. В статье отмечается, что необходимость оказывать военную и финансовую помощь Киеву стала весьма серьезным бременем для западных стран, которые и без того сталкиваются с высокой инфляцией. "Фокус внимания западного электората теперь неумолимо сдвигается на внутренние проблемы", — пишет автор. По его мнению, если Украина не смогла добиться продвижения этим летом, когда она, можно считать, была готова к бою настолько хорошо, насколько это возможно, то дальнейшая военная поддержка со стороны Запада выльется лишь в затянутый затратный конфликт — практически без подвижек. В конце минувшей недели конгресс США согласовал временный бюджет, не включив в него финансовую поддержку Украины. Кроме того, в прошлую субботу, 30 сентября, истек срок действия закона о ленд-лизе для ВСУ. Ранее на сайте Чикагского совета по глобальным вопросам опубликовали результаты опроса, согласно которому почти половина американцев признали: оказанная киевским властям помощь на сумму 43 миллиарда долларов не оправдала этих затрат. Кроме того, число опрошенных, выступающих за экономическую поддержку Украины, снизилось по сравнению с прошлым годом.

https://ria.ru/20231007/ukraina-1901173723.html

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в мире, владимир зеленский, вооруженные силы украины, украина, россия, киев