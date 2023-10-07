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Так много. В США заявили о шоке Байдена от ситуации с Украиной - РИА Новости, 07.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:30 07.10.2023 (обновлено: 18:33 07.10.2023)
https://ria.ru/20231007/ukraina-1901173723.html
Так много. В США заявили о шоке Байдена от ситуации с Украиной
Так много. В США заявили о шоке Байдена от ситуации с Украиной - РИА Новости, 07.10.2023
Так много. В США заявили о шоке Байдена от ситуации с Украиной
Президент США Джо Байден был шокирован количеством людей, выступающих против поддержки Украины, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в... РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T16:30
2023-10-07T18:33
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
министерство обороны сша
украина
вашингтон (штат)
сша
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Президент США Джо Байден был шокирован количеством людей, выступающих против поддержки Украины, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Stephen Gardner. "Администрация Белого дома была ошарашена тем, что так много людей выступают против отправки большого количества оружия Киеву. Так, Республиканская партия напомнила о внутренних проблемах — таких как миграция и проблемы с медициной", — отметил он. По словам эксперта, США развязали конфликт на Украине и не слушали предупреждения России. "Ничего бы этого не было, если бы не Вашингтон. Если бы он не хотел этого конфликта, его бы не было. Все, что надо было делать, — слушать, что русские нам говорят, а именно: "Мы не примем Украину в члены НАТО". Конец дискуссии", — резюмировал Макгрегор. В конце минувшей недели конгресс США согласовал временный бюджет, не включив туда финансовую поддержку Украины. Кроме того, в прошлую субботу, 30 сентября, истек срок действия закона о ленд-лизе для ВСУ.В среду на сайте Чикагского совета по глобальным вопросам опубликовали результаты опроса, согласно которому почти половина американцев признала: оказанная киевским властям помощь на сумму 43 миллиарда долларов не стоила этих затрат. Кроме того, число опрошенных, выступающих за экономическую поддержку Украины, снизилось по сравнению с прошлым годом.
https://ria.ru/20231007/ukraina-1901152304.html
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в мире, вооруженные силы украины, министерство обороны сша, украина, вашингтон (штат), сша, нато, джо байден
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны США, Украина, Вашингтон (штат), США, НАТО, Джо Байден
Так много. В США заявили о шоке Байдена от ситуации с Украиной

Полковник Макгрегор: Байден был ошарашен числом протестующих против помощи ВСУ

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Президент США Джо Байден был шокирован количеством людей, выступающих против поддержки Украины, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Stephen Gardner.

"Администрация Белого дома была ошарашена тем, что так много людей выступают против отправки большого количества оружия Киеву. Так, Республиканская партия напомнила о внутренних проблемах — таких как миграция и проблемы с медициной", — отметил он.
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По словам эксперта, США развязали конфликт на Украине и не слушали предупреждения России.

"Ничего бы этого не было, если бы не Вашингтон. Если бы он не хотел этого конфликта, его бы не было. Все, что надо было делать, — слушать, что русские нам говорят, а именно: "Мы не примем Украину в члены НАТО". Конец дискуссии", — резюмировал Макгрегор.

В конце минувшей недели конгресс США согласовал временный бюджет, не включив туда финансовую поддержку Украины. Кроме того, в прошлую субботу, 30 сентября, истек срок действия закона о ленд-лизе для ВСУ.

В среду на сайте Чикагского совета по глобальным вопросам опубликовали результаты опроса, согласно которому почти половина американцев признала: оказанная киевским властям помощь на сумму 43 миллиарда долларов не стоила этих затрат. Кроме того, число опрошенных, выступающих за экономическую поддержку Украины, снизилось по сравнению с прошлым годом.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны СШАУкраинаВашингтон (штат)СШАНАТОДжо Байден
 
 
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