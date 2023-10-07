https://ria.ru/20231007/ukraina-1901173723.html

Так много. В США заявили о шоке Байдена от ситуации с Украиной

Так много. В США заявили о шоке Байдена от ситуации с Украиной - РИА Новости, 07.10.2023

Так много. В США заявили о шоке Байдена от ситуации с Украиной

Президент США Джо Байден был шокирован количеством людей, выступающих против поддержки Украины, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в... РИА Новости, 07.10.2023

2023-10-07T16:30

2023-10-07T16:30

2023-10-07T18:33

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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Президент США Джо Байден был шокирован количеством людей, выступающих против поддержки Украины, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Stephen Gardner. "Администрация Белого дома была ошарашена тем, что так много людей выступают против отправки большого количества оружия Киеву. Так, Республиканская партия напомнила о внутренних проблемах — таких как миграция и проблемы с медициной", — отметил он. По словам эксперта, США развязали конфликт на Украине и не слушали предупреждения России. "Ничего бы этого не было, если бы не Вашингтон. Если бы он не хотел этого конфликта, его бы не было. Все, что надо было делать, — слушать, что русские нам говорят, а именно: "Мы не примем Украину в члены НАТО". Конец дискуссии", — резюмировал Макгрегор. В конце минувшей недели конгресс США согласовал временный бюджет, не включив туда финансовую поддержку Украины. Кроме того, в прошлую субботу, 30 сентября, истек срок действия закона о ленд-лизе для ВСУ.В среду на сайте Чикагского совета по глобальным вопросам опубликовали результаты опроса, согласно которому почти половина американцев признала: оказанная киевским властям помощь на сумму 43 миллиарда долларов не стоила этих затрат. Кроме того, число опрошенных, выступающих за экономическую поддержку Украины, снизилось по сравнению с прошлым годом.

https://ria.ru/20231007/ukraina-1901152304.html

https://ria.ru/20231006/ukraina-1900804979.html

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