Так много. В США заявили о шоке Байдена от ситуации с Украиной
Полковник Макгрегор: Байден был ошарашен числом протестующих против помощи ВСУ
© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Джо Байден. Архивное фото
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Президент США Джо Байден был шокирован количеством людей, выступающих против поддержки Украины, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Stephen Gardner.
"Администрация Белого дома была ошарашена тем, что так много людей выступают против отправки большого количества оружия Киеву. Так, Республиканская партия напомнила о внутренних проблемах — таких как миграция и проблемы с медициной", — отметил он.
"Администрация Белого дома была ошарашена тем, что так много людей выступают против отправки большого количества оружия Киеву. Так, Республиканская партия напомнила о внутренних проблемах — таких как миграция и проблемы с медициной", — отметил он.
По словам эксперта, США развязали конфликт на Украине и не слушали предупреждения России.
"Ничего бы этого не было, если бы не Вашингтон. Если бы он не хотел этого конфликта, его бы не было. Все, что надо было делать, — слушать, что русские нам говорят, а именно: "Мы не примем Украину в члены НАТО". Конец дискуссии", — резюмировал Макгрегор.
В конце минувшей недели конгресс США согласовал временный бюджет, не включив туда финансовую поддержку Украины. Кроме того, в прошлую субботу, 30 сентября, истек срок действия закона о ленд-лизе для ВСУ.
В среду на сайте Чикагского совета по глобальным вопросам опубликовали результаты опроса, согласно которому почти половина американцев признала: оказанная киевским властям помощь на сумму 43 миллиарда долларов не стоила этих затрат. Кроме того, число опрошенных, выступающих за экономическую поддержку Украины, снизилось по сравнению с прошлым годом.
"Ничего бы этого не было, если бы не Вашингтон. Если бы он не хотел этого конфликта, его бы не было. Все, что надо было делать, — слушать, что русские нам говорят, а именно: "Мы не примем Украину в члены НАТО". Конец дискуссии", — резюмировал Макгрегор.
В конце минувшей недели конгресс США согласовал временный бюджет, не включив туда финансовую поддержку Украины. Кроме того, в прошлую субботу, 30 сентября, истек срок действия закона о ленд-лизе для ВСУ.
В среду на сайте Чикагского совета по глобальным вопросам опубликовали результаты опроса, согласно которому почти половина американцев признала: оказанная киевским властям помощь на сумму 43 миллиарда долларов не стоила этих затрат. Кроме того, число опрошенных, выступающих за экономическую поддержку Украины, снизилось по сравнению с прошлым годом.