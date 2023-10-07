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В Англии назвали неожиданные сроки завершения конфликта на Украине - РИА Новости, 07.10.2023
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14:59 07.10.2023 (обновлено: 15:59 07.10.2023)
https://ria.ru/20231007/ukraina-1901155068.html
В Англии назвали неожиданные сроки завершения конфликта на Украине
В Англии назвали неожиданные сроки завершения конфликта на Украине - РИА Новости, 07.10.2023
В Англии назвали неожиданные сроки завершения конфликта на Украине
В случае прекращения спонсирования Украины конфликт может завершиться уже зимой, заявил бывший британский дипломат и экс-сотрудник MI6 Алистер Крук в интервью... РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T14:59
2023-10-07T15:59
в мире
украина
англия
сша
владимир путин
вооруженные силы украины
британская разведывательная служба mi6
нато
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. В случае прекращения спонсирования Украины конфликт может завершиться уже зимой, заявил бывший британский дипломат и экс-сотрудник MI6 Алистер Крук в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Все действительно разрушается в самом широком смысле, и если не будет финансирования, то, как мне кажется, &lt;…&gt; нынешний этап конфликта, подойдет к концу этой зимой", — сказал он.Эксперт напомнил, что государственный долг США растет в геометрической прогрессии, и, если Белый дом продолжит и дальше выделять огромные средства Киеву, ситуация станет патовой не только для Штатов, но и для всей Европы.Одновременно с этим, пояснил Крук, у ВСУ иссякают резервы как живой силы, так и оружия, погода скоро испортится, что затруднит продвижение пехоты, а платить зарплату солдатам станет просто нечем из-за отсутствия денег в казне. А случаев дезертирства уже более чем достаточно, подчеркнул Крук.Украинские войска уже пятый месяц ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. В четверг президент России Владимир Путин заявил, что с 4 июня ВСУ потеряли свыше 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1900 бронемашин.
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в мире, украина, англия, сша, владимир путин, вооруженные силы украины, британская разведывательная служба mi6, нато
В мире, Украина, Англия, США, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Британская разведывательная служба MI6, НАТО
В Англии назвали неожиданные сроки завершения конфликта на Украине

Экс-агент MI6 Крук: конфликт на Украине может завершиться зимой

© AP Photo / Iryna RybakovaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
© AP Photo / Iryna Rybakova
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. В случае прекращения спонсирования Украины конфликт может завершиться уже зимой, заявил бывший британский дипломат и экс-сотрудник MI6 Алистер Крук в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
"Все действительно разрушается в самом широком смысле, и если не будет финансирования, то, как мне кажется, <…> нынешний этап конфликта, подойдет к концу этой зимой", — сказал он.
Эксперт напомнил, что государственный долг США растет в геометрической прогрессии, и, если Белый дом продолжит и дальше выделять огромные средства Киеву, ситуация станет патовой не только для Штатов, но и для всей Европы.
Одновременно с этим, пояснил Крук, у ВСУ иссякают резервы как живой силы, так и оружия, погода скоро испортится, что затруднит продвижение пехоты, а платить зарплату солдатам станет просто нечем из-за отсутствия денег в казне. А случаев дезертирства уже более чем достаточно, подчеркнул Крук.
Украинские войска уже пятый месяц ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. В четверг президент России Владимир Путин заявил, что с 4 июня ВСУ потеряли свыше 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1900 бронемашин.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
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В миреУкраинаАнглияСШАВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныБританская разведывательная служба MI6НАТО
 
 
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