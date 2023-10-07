https://ria.ru/20231007/ukraina-1901152304.html

СМИ сообщили о панике Зеленского из-за плана Путина

СМИ сообщили о панике Зеленского из-за плана Путина - РИА Новости, 07.10.2023

СМИ сообщили о панике Зеленского из-за плана Путина

Президент Украины Владимир Зеленский оказался в ужасном положении из-за сработавшего плана Владимира Путина по сокращению западной помощи ВСУ, пишет издание... РИА Новости, 07.10.2023

2023-10-07T14:45

2023-10-07T14:45

2023-10-07T15:26

специальная военная операция на украине

в мире

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киев

владимир путин

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сша

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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский оказался в ужасном положении из-за сработавшего плана Владимира Путина по сокращению западной помощи ВСУ, пишет издание Yeni Safak."Угроза срыва военной помощи Украине, возникшая всего через две недели после визита Владимира Зеленского в Вашингтон, угрожает притязаниям США на мировое лидерство. Мы можем столкнуться со сценарием, при котором станет понятно — Россия не ошиблась, с самого начала рассчитывая на то, что Запад так или иначе потеряет аппетит к Украине", — говорится в публикации.Усталость от конфликта во многом связана с медленным продвижением ВСУ, указывает автор статьи."В последнее время общественность все чаще задает вопрос: "Почему мы пытаемся защитить границу Украины, когда мы не можем обезопасить свою границу с Мексикой?" Публикации о коррупции в Киеве также подтверждают тезис о том, что американская помощь используется не по назначению", — отметил он.В конце минувшей недели конгресс США согласовал временный бюджет, не включив туда финансовую поддержку Украины. Кроме того, в прошлую субботу, 30 сентября, истек срок действия закона о ленд-лизе для ВСУ.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20231006/ukraina-1900804979.html

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в мире, украина, владимир зеленский, киев, владимир путин, вооруженные силы украины, сша