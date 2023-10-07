СМИ сообщили о панике Зеленского из-за плана Путина
YS: Зеленский паникует из-за плана Путина по сокращению западной помощи ВСУ
© AP Photo / Fermin RodriguezПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Fermin Rodriguez
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский оказался в ужасном положении из-за сработавшего плана Владимира Путина по сокращению западной помощи ВСУ, пишет издание Yeni Safak.
«
"Угроза срыва военной помощи Украине, возникшая всего через две недели после визита Владимира Зеленского в Вашингтон, угрожает притязаниям США на мировое лидерство. Мы можем столкнуться со сценарием, при котором станет понятно — Россия не ошиблась, с самого начала рассчитывая на то, что Запад так или иначе потеряет аппетит к Украине", — говорится в публикации.
Усталость от конфликта во многом связана с медленным продвижением ВСУ, указывает автор статьи.
"В последнее время общественность все чаще задает вопрос: "Почему мы пытаемся защитить границу Украины, когда мы не можем обезопасить свою границу с Мексикой?" Публикации о коррупции в Киеве также подтверждают тезис о том, что американская помощь используется не по назначению", — отметил он.
"В последнее время общественность все чаще задает вопрос: "Почему мы пытаемся защитить границу Украины, когда мы не можем обезопасить свою границу с Мексикой?" Публикации о коррупции в Киеве также подтверждают тезис о том, что американская помощь используется не по назначению", — отметил он.
В конце минувшей недели конгресс США согласовал временный бюджет, не включив туда финансовую поддержку Украины. Кроме того, в прошлую субботу, 30 сентября, истек срок действия закона о ленд-лизе для ВСУ.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>