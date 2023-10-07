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СМИ сообщили о панике Зеленского из-за плана Путина - РИА Новости, 07.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:45 07.10.2023 (обновлено: 15:26 07.10.2023)
https://ria.ru/20231007/ukraina-1901152304.html
СМИ сообщили о панике Зеленского из-за плана Путина
СМИ сообщили о панике Зеленского из-за плана Путина - РИА Новости, 07.10.2023
СМИ сообщили о панике Зеленского из-за плана Путина
Президент Украины Владимир Зеленский оказался в ужасном положении из-за сработавшего плана Владимира Путина по сокращению западной помощи ВСУ, пишет издание... РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T14:45
2023-10-07T15:26
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
киев
владимир путин
вооруженные силы украины
сша
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский оказался в ужасном положении из-за сработавшего плана Владимира Путина по сокращению западной помощи ВСУ, пишет издание Yeni Safak.&quot;Угроза срыва военной помощи Украине, возникшая всего через две недели после визита Владимира Зеленского в Вашингтон, угрожает притязаниям США на мировое лидерство. Мы можем столкнуться со сценарием, при котором станет понятно — Россия не ошиблась, с самого начала рассчитывая на то, что Запад так или иначе потеряет аппетит к Украине&quot;, — говорится в публикации.Усталость от конфликта во многом связана с медленным продвижением ВСУ, указывает автор статьи."В последнее время общественность все чаще задает вопрос: "Почему мы пытаемся защитить границу Украины, когда мы не можем обезопасить свою границу с Мексикой?" Публикации о коррупции в Киеве также подтверждают тезис о том, что американская помощь используется не по назначению", — отметил он.В конце минувшей недели конгресс США согласовал временный бюджет, не включив туда финансовую поддержку Украины. Кроме того, в прошлую субботу, 30 сентября, истек срок действия закона о ленд-лизе для ВСУ.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20231006/ukraina-1900804979.html
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в мире, украина, владимир зеленский, киев, владимир путин, вооруженные силы украины, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Киев, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, США
СМИ сообщили о панике Зеленского из-за плана Путина

YS: Зеленский паникует из-за плана Путина по сокращению западной помощи ВСУ

© AP Photo / Fermin RodriguezПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
© AP Photo / Fermin Rodriguez
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский оказался в ужасном положении из-за сработавшего плана Владимира Путина по сокращению западной помощи ВСУ, пишет издание Yeni Safak.
«

"Угроза срыва военной помощи Украине, возникшая всего через две недели после визита Владимира Зеленского в Вашингтон, угрожает притязаниям США на мировое лидерство. Мы можем столкнуться со сценарием, при котором станет понятно — Россия не ошиблась, с самого начала рассчитывая на то, что Запад так или иначе потеряет аппетит к Украине", — говорится в публикации.

Усталость от конфликта во многом связана с медленным продвижением ВСУ, указывает автор статьи.

"В последнее время общественность все чаще задает вопрос: "Почему мы пытаемся защитить границу Украины, когда мы не можем обезопасить свою границу с Мексикой?" Публикации о коррупции в Киеве также подтверждают тезис о том, что американская помощь используется не по назначению", — отметил он.
В конце минувшей недели конгресс США согласовал временный бюджет, не включив туда финансовую поддержку Украины. Кроме того, в прошлую субботу, 30 сентября, истек срок действия закона о ленд-лизе для ВСУ.
Государственные флаги в здании Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
Пора валить: Запад ищет способы закрыть токсичный проект Украины
6 октября, 08:00
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийКиевВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныСША
 
 
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