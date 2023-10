https://ria.ru/20231007/ukraina-1900493616.html

"Тревожное открытие". В Европу с Украины пришла опасная инфекция

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости, Дмитрий Ильин. На Западе все чаще говорят о бактериологической угрозе, исходящей от Украины. Между тем Россия давно предупреждала об опасности, спровоцированной в том числе американскими биологическими экспериментами за границей.Новая угроза для здоровьяЗарубежные ученые с прошлого года выражают озабоченность ростом числа инфекционных болезней по мере развития конфликта на Украине. При этом, отмечают специалисты, проблемы начались еще до активных боевых действий. "Хотя сердечно-сосудистые заболевания, а также рак и диабет, — причины 79 процентов смертности в стране, там также одни из самых высоких показателей по ВИЧ и туберкулезу в Европе, — писал в феврале 2023-го американский научный журнал Proceedings of the National Academy of Sciences. <…> Более того, переполненные приюты могут способствовать распространению инфекций". По мнению авторов, в текущих условиях сдержать процесс крайне сложно.Недавно международное издание Financial Times (FT) опубликовало статью, посвященную новой инфекции, которую невозможно купировать привычными методами."В этом году в военном госпитале США в Германии врачи, осматривая раненого украинского солдата, сделали тревожное открытие, — говорится в материале. <…> Как выяснилось, его инфекция устойчива почти ко всем доступным антибиотикам". Это, подчеркивает FT, подтверждает, что последствия конфликта для здоровья людей вышли за пределы Украины.Издание опирается на августовскую публикацию Центров по контролю и профилактике заболеваний США (федеральное агентство в структуре американского Министерства здравоохранения). "В предыдущих сообщениях из Восточной Украины отмечалось появление инфекций с множественной лекарственной устойчивостью (МЛУ)", — сообщил автор, микробиолог, доктор Мак Ганн, перечисляя шесть микроорганизмов. Ученый, в частности, упоминает, что один из штаммов также обнаружили в боевых ранах украинских военнослужащих "во время предыдущего конфликта на востоке" (вероятно, специалист имеет в виду боевые действия в Донбассе с 2014-го)."В результате учреждения здравоохранения в Европе теперь считают предварительную госпитализацию на Украине критическим фактором риска", — подводит итог Мак Ганн. Однако не объясняет, откуда могли появиться описанные им штаммы с МЛУ и ШЛУ (широкой лекарственной устойчивостью).Корень злаС 2014-го "число устойчивых к лекарствам инфекций в Западной Европе росло, и, согласно многочисленным научным работам, значительная часть инфицированных приходится на украинцев", отмечает, в свою очередь, FT. Издание напоминает о множестве причин распространения болезней и их невосприимчивости к конвенциональной терапии в условиях вооруженного конфликта. "Тяжелые металлы в пулях могут быть токсичными, глубокие раны подвергают организм инфекциям, больничная и гигиеническая инфраструктура повреждены, тесты для определения правильного антибиотика могут быть недоступны", а неизбирательное использование лекарств лишь усугубляет ситуацию."Несмотря на распространение инфекций, устойчивых к антибиотикам, экономические и политические последствия (конфликта на Украине. — Прим. ред.) отвлекли правительства от смягчения угрозы здоровью, — подчеркивает FT. — Эксперты в области здравоохранения, стремящиеся решить проблему, разочарованы: Генеральная Ассамблея ООН в прошлом месяце приняла три резолюции по борьбе с болезнями, однако нет никаких признаков нового финансирования или твердых обязательств по осуществлению изменений".Некоторые страны не хотят акцентировать внимание на исходящих от Украины бактериологических угрозах. Это нежелание легко понять, если обратиться к результатам исследований, проведенных российской стороной. Министерство обороны, как и МИД, неоднократно говорило об опасности, вызванной работой на украинской территории американских биолабораторий. Упоминал об этом и президент Владимир Путин.Причем, как видно из регулярных докладов начальника Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игоря Кириллова, схемы, по которым работали США и Пентагон, можно отследить — вовлеченные компании известны. Американцы ожидаемо открещивались от обвинений, хотя в июне 2022-го их Минобороны признало, что двадцать лет помогало 46 украинским компаниям. Но якобы не в создании вирусов, а в защите населения и даже в поддержке сельского хозяйства.Американское управление биорискамиВ мае Игорь Кириллов представил очередной доклад об американский активности. В частности, рассказал о сотрудничестве украинских учреждений с США по созданию биологических угроз: Пентагон "активно изучает данные экономически значимые инфекции за переделами национальной территории в биолабораториях, расположенных вдоль границ своих геополитических противников". "Соединенными Штатами вне национальной юрисдикции, в том числе на территории Украины, осуществляется разработка компонентов биологического оружия", — отметил глава войск РХБЗ.Он напомнил о птичьем гриппе и других опасных заболеваниях, а также о том, что в октябре 2022-го США обнародовали Национальную стратегию по противодействию биологическим угрозам. Документ имеет доктринальный характер и определяет управление биорисками как жизненно важный приоритет государства.Базовая часть сети лабораторий, которая формируется с 1997-го, — Научно-исследовательский институт сухопутных войск США имени Уолтера Рида. "Документы, полученные в ходе специальной военной операции, свидетельствуют о том, что на протяжении нескольких лет институт принимает участие в подготовке украинского персонала в рамках программы сокращения биологических угроз. <…> Представители учреждения курировали военно-биологические проекты "Ю-Пи-1" и "Ю-Пи-2", в ходе которых проводился активный сбор биоматериалов населения Украины. Только в рамках проекта "Ю-Пи-1" под предлогом изучения распространения клещевых инфекций было отобрано более 800 проб крови", — рассказал Кириллов. Имеющиеся в распоряжении российского Минобороны документы подтверждают участие института в исследовании устойчивости микроорганизмов, выделенных от военнослужащих ВСУ в Донбассе: "В рамках данного проекта в четырех украинских военных госпиталях, расположенных в разных частях страны, было изучено 813 микроорганизмов, полученных от 162 пациентов".В связи с этим у командования РХБЗ возникает вопрос, зачем институту армии США исследовать лекарственную устойчивость микроорганизмов, выделенных на донбасской территории. "Это очередное свидетельство того, что США рассматривали территорию Украины в качестве плацдарма для развертывания воинских контингентов НАТО", — заключил Кириллов.Работа российской стороны по изучению биологических работ Пентагона продолжается. И, судя по публикациям ученых и СМИ, наконец, эта проблема начала волновать и коллективный Запад. Хотя по-прежнему без указаний на инициаторов.

