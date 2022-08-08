https://ria.ru/20220808/koronavirus-1807530455.html

Фиктивные фирмы и нелегальные опыты. Как США запустили с Украины COVID-19

Фиктивные фирмы и нелегальные опыты. Как США запустили с Украины COVID-19 - РИА Новости, 08.08.2022

Фиктивные фирмы и нелегальные опыты. Как США запустили с Украины COVID-19

Компании из США и Европы проводили клинические испытания несертифицированных препаратов на украинских гражданах, сообщило Минобороны России. Вместе с тем, по... РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T08:00

2022-08-08T08:00

2022-08-08T16:24

игорь кириллов

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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости, Дмитрий Ильин. Компании из США и Европы проводили клинические испытания несертифицированных препаратов на украинских гражданах, сообщило Минобороны России. Вместе с тем, по данным ведомства, в подконтрольных биолабораториях американцы изучали опасные вирусы, в том числе обезьянью оспу и COVID-19, распространившиеся по всему миру. Заинтересованы в этом были в первую очередь фармкомпании и их политическое лобби.Рукотворные вирусыВ марте Минобороны заявило, что на украинской территории в рамках совместных с Пентагоном программ действуют биолаборатории, работающие с возбудителями опасных инфекций. В США от этого попытались откреститься.Спустя месяц начальник войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов уточнил, что на Украине была целая сеть — более 30 лабораторий. Конечным заказчиком выступал Пентагон, активное участие принимали главные выгодоприобретатели — американские фармкомпании, в том числе Pfizer и Moderna, которые на волне пандемии предлагали свои разработки в качестве лекарства.Министерство обороны США в июне признало, что на протяжении 20 лет помогало 46 украинским структурам в сфере биологии. При этом Пентагон подчеркнул: речь не о создании вирусов, а о защите населения от биологической опасности.Позиция России в то же время подкреплялась и заключениями зарубежных специалистов, которые неоднократно говорили о рукотворном происхождении вируса COVID-19. США, по всей видимости, хотели избежать рисков на своей территории и выводили "грязную работу" за рубеж.Подопытные украинцыНесмотря на попытки американцев прикрыться усилением мер безопасности, Минобороны России продолжает анализировать военно-биологическую деятельность США и их союзников как на Украине, так и в других регионах мира. Новая информация, полученная на освобожденных территориях, подтверждает подозрения.Так, несколько недель назад в ЛНР освободили населенный пункт Рубежное. В лаборатории местного медицинского центра "Фармбиотест" обнаружили документы, доказывающие, что на Украине в течение нескольких лет проводились исследования в интересах так называемой "Биг Фармы", сообщил 4 августа Кириллов. По его словам, на местных жителях испытывали незарегистрированные препараты, вызывающие тяжелые побочные эффекты."Нами обследованы помещения указанного центра, ответственного за клинические испытания медицинских препаратов на добровольцах. В них найдены свидетельства того, что западные заказчики регулярно посещали "Фармбиотест" и допускались ко всем этапам исследовательского процесса. Для удобства их работы надписи на оборудовании, названия кабинетов и рабочей документации были продублированы на английском языке", — отметил начальник войск РХБЗ.Чтобы избежать юридических неприятностей и репутационных издержек, тестировали препараты на украинцах — за символическую плату."Это укладывается в реализуемую Западом концепцию вывода за пределы национальной территории наиболее спорных с точки зрения международного законодательства исследований. На Украине для этих целей использовались военнослужащие, малообеспеченные граждане, а также одна из наиболее незащищенных категорий граждан — пациенты психиатрических больниц", — рассказал Кириллов.Позже с территории Украины в США и страны Европы вывезли не менее 16 тысяч биологических проб, включая образцы крови и сыворотки подопытных. Это данные не только российской стороны. В июле член комитета по разведке палаты представителей конгресса США Джейсон Кроу предупреждал: есть риск, "что результаты тестирования продадут третьим лицам, а полученную информацию могут использовать для разработки биологического оружия, нацеленного на конкретные группы".Профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс, в свою очередь, отмечал, что "коронавирус создан искусственно, с большой вероятностью — с применением американских достижений в области биотехнологий".По мнению специалистов Минобороны России, об этом свидетельствует нехарактерная для большинства коронавирусов изменчивость геновариантов и неравномерность географического распространения. А также непредсказуемый характер эпидемического процесса в целом. Пандемию в случае рукотворного происхождения вирусов можно подпитывать вбросами штаммов в разных регионах."Предсказанный ковид"В российском ведомстве не исключают, что к возникновению нового коронавируса причастно Агентство США по международному развитию (USAID).Еще с 2009-го эта структура финансировала программу Predict ("Предсказать"). Проект примечателен тем, что объектом изучения были именно коронавирусы, переносимые летучими мышами. Специалисты тогда не знали, какого рода контакт необходим человеку с животным, чтобы заразиться: прикосновение, воздушно-капельный метод или же проникновение инфекции непосредственно в кровь. Одним из подрядчиков программы была молодая компания Metabiota, позже прославившаяся работой уже с Пентагоном.В 2019-м Predict свернули. Зато на базе американского Университета Джонса Хопкинса провели учения Event 201. На них отрабатывали действия в условиях эпидемии "неизвестного коронавируса", который, согласно легенде, перешел к человеку от летучих мышей, но — через свиней.Любопытная деталь: в том же университете в январе 2020-го, то есть невероятно быстро после начала эпидемии в Китае, создали Центр ресурсов по коронавирусу. А учения доверили другому подрядчику — Labyrinth Global Health, которую, к слову, основали в 2019-м несколько бывших сотрудников "Метабиоты"."Реализация сценария развития COVID-19 (на учениях. — Прим. ред.) и экстренное сворачивание USAID в 2019-м программы "Предикт" позволяют предположить преднамеренный характер пандемии и причастность США к ее возникновению", — подчеркивает Кириллов.В ходе российской спецоперации обнаружены документы, свидетельствующие, что последние три года USAID принимает участие в военно-биологической программе США. На этот раз совместно с Labyrinth Ukraine — "дочкой" упомянутой выше Labyrinth Global Health, так точно "предсказавшей" детали появления COVID-19. Среди улик — письмо начальника санитарно-эпидемиологического управления ВСУ Сергея Моргуна в адрес Карен Сейлорс (директор Labyrinth Global Health, ранее — вице-президент в "Метабиоте"). Военный медик заявляет о готовности к взаимодействию по вопросам введения военнослужащим вакцин, а также сбора, обработки и передачи американской стороне интересующей ее информации.При чем здесь Пентагон?Выбор агентства США по международному развитию в качестве координатора мог быть вызван как подозрениями в военном характере биологических разработок, так и попыткой вывести из поля зрения оборонное ведомство США.Однако документы свидетельствуют: Пентагон имел непосредственное отношение к биолабораториям.И Metabiota, и отпочковавшаяся Labyrinth Global Health, хотя и значатся подрядчиками, действовали по субподряду. Основным же контрактором упомянутых биологических программ выступала компания Black & Veatch, давно и продуктивно сотрудничающая c Пентагоном.Именно она, получив контракт от оборонного ведомства, строила биолаборатории. Фирма значится как многопрофильная, но без уклона в биоразработки. Сферы деятельности — создание инфраструктуры, логистика. Еще в 2010-м одно из пентагоновских агентств поручило Black & Veatch построить в Одессе лабораторию третьего уровня биологической безопасности. Что и было сделано.Специалистов привлекли из "Метабиоты". Поскольку компания затем засветилась в нескольких крупных подрядах, во избежание обвинений в монополизации вице-президент Сейлорс основала собственную фирму, где стала исполнительным директором.Последующие проекты "пилили" между "Метабиотой" и "Лабиринтом", даже сайты которых, по всей видимости, оформляют одни и те же дизайнеры. О штате сотрудников обеих компаний известно немного. "Метабиота", заявившая о себе как о медицинском старт-апе по "предсказаниям" эпидемиологических угроз, уже в 2015-м, после участия в программе Predict, привлекла единовременно инвестиций на 30 миллионов долларов. Происхождение средств неизвестно. "Лабиринт" позиционирует себя как компанию со схожими целями, поэтому объяснить отделение от "Метабиоты" чем-то, кроме попытки создать видимость конкуренции, тяжело.Сейлорс, впрочем, не скрывает прошлого места работы. Информация об этом есть в открытом доступе, и никого в США она не смущает. Однако в иностранной прессе обе фирмы упоминают крайне редко — только в контексте российских сообщений о биологической деятельности на Украине.Еще в мае некоторые зарубежные СМИ опубликовали данные, что в конце 2019-го "Лабиринту" через Black & Veatch (действовавший по заказу от Пентагона) поручили исследовать COVID-19. Пандемия тогда даже не началась, а у вируса не было устоявшегося названия. Это породило закономерные подозрения: американцы знали об опасности, поскольку сами ее и создали.Противники такой точки зрения пытались сыграть на том, что в документации о подряде на изучение COVID-19 сперва фигурировал просто некий "неизвестный вирус". А уже после объявления пандемии наименование в бумагах якобы изменили на привычный "ковид".При этом датировка документов осталась прежней, что странно для серьезных договоров. К тому же упомянутые выше данные свидетельствуют: американские специалисты подозрительно много знали о грядущей угрозе. В первую очередь о способе передачи инфекции."Четкая тенденция"Минобороны также установило, что украинская "дочка" Labyrinth Global Health принимала участие в проектах UP-9 и UP-10, в ходе которых исследовалось распространение африканской чумы свиней на территории Украины и в других странах Восточной Европы. Американский же "Лабиринт" занимался, в том числе, изучением вируса оспы обезьян."Таким образом, мы прослеживаем четкую тенденцию: возбудители инфекционных болезней, попадающие в зону интересов Пентагона, в дальнейшем получают пандемическое распространение, при этом выгодоприобретателями становятся американские фармкомпании и их покровители — лидеры Демократической партии США", — заключает российское ведомство.Представители демпартии действительно имели связи с пентагоновскими контракторами. Британское издание The Daily Mail, в частности, опубликовало выдержки из переписки сына президента США Хантера Байдена с "Метабиотой". В одном из писем от 2014-го представитель "Метабиоты" интересовался, как компания может поспособствовать "культурной и экономической независимости Украины от России". Нетривиальное пожелание для фирмы, которая позиционируют себя как исключительно исследовательскую.Кроме того, нет внятных объяснений "фиксации" Labyrinth Global Health и Metabiota на украинском направлении. У обеих компаний официально всего шесть штаб-квартир, по три у каждой — в США, Камеруне и Конго. Американские адреса отличаются, а вот присутствие одновременно в одних и тех же зарубежных странах выглядит таким же прикрытием, как и искусственное размежевание фирм.В описании "Лабиринта" значится один офис в Киеве, но контактных данных не указано, что вызывает еще больше вопросов к деятельности украинского филиала. Также фирма отмечает: у нее есть некие "проекты" в Армении и Азербайджане, однако детали по неизвестным причинам не раскрываются.

https://ria.ru/20220804/biolaboratoriya-1807255876.html

https://ria.ru/20220718/biolaboratorii-1803106556.html

https://ria.ru/20220310/biolaboratorii-1777416748.html

https://ria.ru/20220616/biolaboratorii-1795835967.html

https://ria.ru/20220527/laboratorii-1791226203.html

https://ria.ru/20220802/ospa-1806620846.html

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игорь кириллов, сша, украина, россия, министерство обороны сша, агентство по международному развитию сша, пентагон