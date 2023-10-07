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Десятки истребителей ЦАХАЛ нанесли удары по ХАМАС в Газе - РИА Новости, 07.10.2023
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10:51 07.10.2023 (обновлено: 11:56 07.10.2023)
https://ria.ru/20231007/udary-1901121218.html
Десятки истребителей ЦАХАЛ нанесли удары по ХАМАС в Газе
Десятки истребителей ЦАХАЛ нанесли удары по ХАМАС в Газе - РИА Новости, 07.10.2023
Десятки истребителей ЦАХАЛ нанесли удары по ХАМАС в Газе
Десятки истребителей Армии обороны Израиля в настоящее время наносят удары по целям ХАМАС в секторе Газа, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ. РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T10:51
2023-10-07T11:56
в мире
израиль
армия обороны израиля
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
тель-авив
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ТЕЛЬ-АВИВ, 7 окт - РИА Новости. Десятки истребителей Армии обороны Израиля в настоящее время наносят удары по целям ХАМАС в секторе Газа, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.Рано утром радикалы выпустили из сектора Газа сотни ракет по территории Израиля. Сирены, предупреждающие об обстрелах, прозвучали в южной и центральной частях страны, в том числе в Тель-Авиве. В городе была слышна работа ПВО. Кроме того, сообщается о проникновении в приграничные районы боевиков из сектора Газа.
https://ria.ru/20231006/konflikt-1900765142.html
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в мире, израиль, армия обороны израиля, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, тель-авив
В мире, Израиль, Армия обороны Израиля, Хамас, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Тель-Авив
Десятки истребителей ЦАХАЛ нанесли удары по ХАМАС в Газе

Десятки истребителей ЦАХАЛ нанесли удары по целям ХАМАС в секторе Газа

© AP Photo / Tsafrir AbayovИстребитель Израиля
Истребитель Израиля - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
© AP Photo / Tsafrir Abayov
Истребитель Израиля. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 7 окт - РИА Новости. Десятки истребителей Армии обороны Израиля в настоящее время наносят удары по целям ХАМАС в секторе Газа, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.
Рано утром радикалы выпустили из сектора Газа сотни ракет по территории Израиля. Сирены, предупреждающие об обстрелах, прозвучали в южной и центральной частях страны, в том числе в Тель-Авиве. В городе была слышна работа ПВО. Кроме того, сообщается о проникновении в приграничные районы боевиков из сектора Газа.
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В миреИзраильАрмия обороны ИзраиляХамасОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуТель-Авив
 
 
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