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Десятки истребителей ЦАХАЛ нанесли удары по ХАМАС в Газе

Десятки истребителей ЦАХАЛ нанесли удары по ХАМАС в Газе - РИА Новости, 07.10.2023

Десятки истребителей ЦАХАЛ нанесли удары по ХАМАС в Газе

Десятки истребителей Армии обороны Израиля в настоящее время наносят удары по целям ХАМАС в секторе Газа, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ. РИА Новости, 07.10.2023

2023-10-07T10:51

2023-10-07T10:51

2023-10-07T11:56

в мире

израиль

армия обороны израиля

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

тель-авив

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ТЕЛЬ-АВИВ, 7 окт - РИА Новости. Десятки истребителей Армии обороны Израиля в настоящее время наносят удары по целям ХАМАС в секторе Газа, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.Рано утром радикалы выпустили из сектора Газа сотни ракет по территории Израиля. Сирены, предупреждающие об обстрелах, прозвучали в южной и центральной частях страны, в том числе в Тель-Авиве. В городе была слышна работа ПВО. Кроме того, сообщается о проникновении в приграничные районы боевиков из сектора Газа.

https://ria.ru/20231006/konflikt-1900765142.html

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в мире, израиль, армия обороны израиля, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, тель-авив