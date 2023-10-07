https://ria.ru/20231007/udar-1901231296.html

Российская ПВО уничтожила вторую за день ракету, летевшую к Крыму

Российская ПВО уничтожила вторую за день ракету, летевшую к Крыму - РИА Новости, 07.10.2023

Российская ПВО уничтожила вторую за день ракету, летевшую к Крыму

Средства ПВО второй раз за сутки уничтожили переделанную в ударный вариант украинскую зенитную ракету С-200, летевшую в сторону Крыма, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 07.10.2023

2023-10-07T22:27

2023-10-07T22:27

2023-10-07T23:34

киев

россия

вооруженные силы украины

безопасность

специальная военная операция на украине

республика крым

происшествия

михаил развожаев

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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Средства ПВО второй раз за сутки уничтожили переделанную в ударный вариант украинскую зенитную ракету С-200, летевшую в сторону Крыма, сообщили в Минобороны России."Около 22:00 мск киевским режимом была предпринята попытка террористической атаки по территории Республики Крым зенитной ракетой комплекса ПВО С-200, переоборудованной в ударный вариант. Средствами ПВО украинская ракета была своевременно обнаружена и уничтожена в воздухе", — говорится в заявлении.Ранее в субботу ВСУ предприняли аналогичную попытку в районе 18:00 мск. Российские системы противовоздушной обороны устранили угрозу.Накануне Минобороны сообщило об уничтожении малым катером ЧФ украинского беспилотника в десяти километрах от побережья полуострова.Кроме того, в ночь на пятницу киевский режим попытался атаковать Севастополь. Как уточнил губернатор Михаил Развожаев, военные ликвидировали два надводных БПЛА.Войска противника регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с дронов и устраивают диверсии.В Севастополе и Крыму действует желтый уровень террористической опасности.

https://ria.ru/20231007/donetsk-1901024586.html

https://ria.ru/20230804/bespilotniki-1888073472.html

киев

россия

республика крым

севастополь

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киев, россия, вооруженные силы украины, безопасность, республика крым, происшествия, михаил развожаев, севастополь