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Российская ПВО уничтожила вторую за день ракету, летевшую к Крыму - РИА Новости, 07.10.2023
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22:27 07.10.2023 (обновлено: 23:34 07.10.2023)
https://ria.ru/20231007/udar-1901231296.html
Российская ПВО уничтожила вторую за день ракету, летевшую к Крыму
Российская ПВО уничтожила вторую за день ракету, летевшую к Крыму - РИА Новости, 07.10.2023
Российская ПВО уничтожила вторую за день ракету, летевшую к Крыму
Средства ПВО второй раз за сутки уничтожили переделанную в ударный вариант украинскую зенитную ракету С-200, летевшую в сторону Крыма, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T22:27
2023-10-07T23:34
киев
россия
вооруженные силы украины
безопасность
специальная военная операция на украине
республика крым
происшествия
михаил развожаев
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Средства ПВО второй раз за сутки уничтожили переделанную в ударный вариант украинскую зенитную ракету С-200, летевшую в сторону Крыма, сообщили в Минобороны России."Около 22:00 мск киевским режимом была предпринята попытка террористической атаки по территории Республики Крым зенитной ракетой комплекса ПВО С-200, переоборудованной в ударный вариант. Средствами ПВО украинская ракета была своевременно обнаружена и уничтожена в воздухе", — говорится в заявлении.Ранее в субботу ВСУ предприняли аналогичную попытку в районе 18:00 мск. Российские системы противовоздушной обороны устранили угрозу.Накануне Минобороны сообщило об уничтожении малым катером ЧФ украинского беспилотника в десяти километрах от побережья полуострова.Кроме того, в ночь на пятницу киевский режим попытался атаковать Севастополь. Как уточнил губернатор Михаил Развожаев, военные ликвидировали два надводных БПЛА.Войска противника регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с дронов и устраивают диверсии.В Севастополе и Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20231007/donetsk-1901024586.html
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киев
россия
республика крым
севастополь
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киев, россия, вооруженные силы украины, безопасность, республика крым, происшествия, михаил развожаев, севастополь
Киев, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Специальная военная операция на Украине, Республика Крым, Происшествия, Михаил Развожаев, Севастополь
Российская ПВО уничтожила вторую за день ракету, летевшую к Крыму

МО РФ: ПВО уничтожила вторую за сутки украинскую ракету С-200, летевшую к Крыму

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Средства ПВО второй раз за сутки уничтожили переделанную в ударный вариант украинскую зенитную ракету С-200, летевшую в сторону Крыма, сообщили в Минобороны России.
"Около 22:00 мск киевским режимом была предпринята попытка террористической атаки по территории Республики Крым зенитной ракетой комплекса ПВО С-200, переоборудованной в ударный вариант. Средствами ПВО украинская ракета была своевременно обнаружена и уничтожена в воздухе", — говорится в заявлении.
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Ранее в субботу ВСУ предприняли аналогичную попытку в районе 18:00 мск. Российские системы противовоздушной обороны устранили угрозу.
Накануне Минобороны сообщило об уничтожении малым катером ЧФ украинского беспилотника в десяти километрах от побережья полуострова.
Кроме того, в ночь на пятницу киевский режим попытался атаковать Севастополь. Как уточнил губернатор Михаил Развожаев, военные ликвидировали два надводных БПЛА.
Войска противника регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с дронов и устраивают диверсии.
В Севастополе и Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
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