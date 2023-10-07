Рейтинг@Mail.ru
В Тель-Авиве здание обрушилось после ракетного удара - РИА Новости, 07.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:03 07.10.2023 (обновлено: 21:17 07.10.2023)
https://ria.ru/20231007/udar-1901220940.html
В Тель-Авиве здание обрушилось после ракетного удара
В Тель-Авиве здание обрушилось после ракетного удара - РИА Новости, 07.10.2023
В Тель-Авиве здание обрушилось после ракетного удара
Здание в Тель-Авиве обрушилось в результате ракетного удара, двое пострадавших были спасены из завалов, сообщает газета Haaretz со ссылкой на пожарную службу... РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T21:03
2023-10-07T21:17
в мире
тель-авив
израиль
биньямин нетаньяху
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
махмуд аббас
палестина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/07/1901222143_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_21f902f270a6115b2635d1495d637227.jpg
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Здание в Тель-Авиве обрушилось в результате ракетного удара, двое пострадавших были спасены из завалов, сообщает газета Haaretz со ссылкой на пожарную службу Израиля.Ранее газета сообщала о семи пострадавших при ракетном обстреле Тель-Авива со стороны сектора Газа."Пожарная служба Израиля сообщила об обрушении здания в Тель-Авиве в результате ракетного удара, из которого были спасены двое раненых", - пишет издание.Отмечается, что ведется поисково-спасательная операция, чтобы убедиться, что в здании не осталось людей.Издание пишет, что помимо инцидента в Тель-Авиве, сообщалось о четырех попаданиях ракет в центральном Израиле — в Холоне, Бат-Яме и Гиватаиме.В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что радикалы запустили более 3 тысяч ракет. Кроме того, десятки террористов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что Израиль находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев.
https://ria.ru/20231007/voyna-1901160389.html
тель-авив
израиль
палестина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Результат удара по Тель-Авиву
Результат удара по Тель-Авиву
2023-10-07T21:03
true
PT0M20S
Уничтожение высоток в секторе Газа
Уничтожение высоток в секторе Газа
2023-10-07T21:03
true
PT0M14S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/07/1901222143_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_3d194c6a5e6a03e133e9e79102ec599c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, тель-авив, израиль, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, махмуд аббас, палестина, армия обороны израиля
В мире, Тель-Авив, Израиль, Биньямин Нетаньяху, Хамас, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Махмуд Аббас, Палестина, Армия обороны Израиля
В Тель-Авиве здание обрушилось после ракетного удара

Пожарные сообщили об обрушении здания в Тель-Авиве после ракетного удара

Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Здание в Тель-Авиве обрушилось в результате ракетного удара, двое пострадавших были спасены из завалов, сообщает газета Haaretz со ссылкой на пожарную службу Израиля.
Ранее газета сообщала о семи пострадавших при ракетном обстреле Тель-Авива со стороны сектора Газа.
"Пожарная служба Израиля сообщила об обрушении здания в Тель-Авиве в результате ракетного удара, из которого были спасены двое раненых", - пишет издание.
Отмечается, что ведется поисково-спасательная операция, чтобы убедиться, что в здании не осталось людей.
Издание пишет, что помимо инцидента в Тель-Авиве, сообщалось о четырех попаданиях ракет в центральном Израиле — в Холоне, Бат-Яме и Гиватаиме.
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что радикалы запустили более 3 тысяч ракет. Кроме того, десятки террористов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что Израиль находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев.
Ракетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
Останется только один. Чем закончится война между Палестиной и Израилем
Вчера, 15:26
 
В миреТель-АвивИзраильБиньямин НетаньяхуХамасОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуМахмуд АббасПалестинаАрмия обороны Израиля
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала