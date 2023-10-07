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В Тель-Авиве здание обрушилось после ракетного удара

В Тель-Авиве здание обрушилось после ракетного удара - РИА Новости, 07.10.2023

В Тель-Авиве здание обрушилось после ракетного удара

Здание в Тель-Авиве обрушилось в результате ракетного удара, двое пострадавших были спасены из завалов, сообщает газета Haaretz со ссылкой на пожарную службу... РИА Новости, 07.10.2023

2023-10-07T21:03

2023-10-07T21:03

2023-10-07T21:17

в мире

тель-авив

израиль

биньямин нетаньяху

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

махмуд аббас

палестина

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Здание в Тель-Авиве обрушилось в результате ракетного удара, двое пострадавших были спасены из завалов, сообщает газета Haaretz со ссылкой на пожарную службу Израиля.Ранее газета сообщала о семи пострадавших при ракетном обстреле Тель-Авива со стороны сектора Газа."Пожарная служба Израиля сообщила об обрушении здания в Тель-Авиве в результате ракетного удара, из которого были спасены двое раненых", - пишет издание.Отмечается, что ведется поисково-спасательная операция, чтобы убедиться, что в здании не осталось людей.Издание пишет, что помимо инцидента в Тель-Авиве, сообщалось о четырех попаданиях ракет в центральном Израиле — в Холоне, Бат-Яме и Гиватаиме.В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что радикалы запустили более 3 тысяч ракет. Кроме того, десятки террористов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что Израиль находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев.

https://ria.ru/20231007/voyna-1901160389.html

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Результат удара по Тель-Авиву Результат удара по Тель-Авиву 2023-10-07T21:03 true PT0M20S

Уничтожение высоток в секторе Газа Уничтожение высоток в секторе Газа 2023-10-07T21:03 true PT0M14S

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в мире, тель-авив, израиль, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, махмуд аббас, палестина, армия обороны израиля