https://ria.ru/20231007/udar-1901199360.html
Армия Израиля заявила об авиаударах по многоэтажкам в секторе Газа
Армия Израиля заявила об авиаударах по многоэтажкам в секторе Газа - РИА Новости, 07.10.2023
Армия Израиля заявила об авиаударах по многоэтажкам в секторе Газа
Армия Израиля заявила, что ВВС в субботу нанесли удар по двум многоэтажкам в центре Газы, использовавшимся боевиками ХАМАС. РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T18:37
2023-10-07T18:37
2023-10-07T18:47
в мире
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
палестина
биньямин нетаньяху
махмуд аббас
хамас
армия обороны израиля
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/07/1901164272_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_41615586f87b463a73d261b21c04aa91.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 7 окт – РИА Новости. Армия Израиля заявила, что ВВС в субботу нанесли удар по двум многоэтажкам в центре Газы, использовавшимся боевиками ХАМАС.Ранее армия Израиля сообщила, что ВВС Израиля нанесли удары по 17 военным объектам и 4 командным центрам военного крыла ХАМАС в секторе Газа."Истребители ВВС Израиля нанесли удары по военной инфраструктуре в двух многоэтажных домах, использовавшихся высокопоставленными боевиками ХАМАС для террористической деятельности", - сообщила армия в пресс-релизе.Армия отметила, что ХАМАС намеренно размещает военные объекты среди жилых домов в Газе. "Перед ударом IDF заранее предупредила жителей здания, чтобы они могли эвакуироваться", - отметила армия.В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что радикалы запустили 3 тысячи ракет. Кроме того, десятки боевиков проникли в приграничные районы на юге Израиля. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов, во всей стране объявлено чрезвычайное положение.Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что Израиль находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев.
израиль
палестина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/07/1901164272_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c826e56bd25f1bc7b18fa5aab0752b52.jpg
Ответный удар Израиля по сектору Газа
Ответный удар Израиля по сектору Газа
2023-10-07T18:37
true
PT0M20S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, биньямин нетаньяху, махмуд аббас, хамас, армия обороны израиля
В мире, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Палестина, Биньямин Нетаньяху, Махмуд Аббас, Хамас, Армия обороны Израиля
Армия Израиля заявила об авиаударах по многоэтажкам в секторе Газа
Армия Израиля заявила об авиаударах по двум многоэтажкам в секторе Газа
ТЕЛЬ-АВИВ, 7 окт – РИА Новости. Армия Израиля заявила, что ВВС в субботу нанесли удар по двум многоэтажкам в центре Газы, использовавшимся боевиками ХАМАС.
Ранее армия Израиля сообщила, что ВВС Израиля нанесли удары по 17 военным объектам и 4 командным центрам военного крыла ХАМАС в секторе Газа.
"Истребители ВВС Израиля нанесли удары по военной инфраструктуре в двух многоэтажных домах, использовавшихся высокопоставленными боевиками ХАМАС для террористической деятельности", - сообщила армия в пресс-релизе.
Армия отметила, что ХАМАС намеренно размещает военные объекты среди жилых домов в Газе. "Перед ударом IDF заранее предупредила жителей здания, чтобы они могли эвакуироваться", - отметила армия.
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что радикалы запустили 3 тысячи ракет. Кроме того, десятки боевиков проникли в приграничные районы на юге Израиля. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов, во всей стране объявлено чрезвычайное положение.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ
) начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху
в обращении к нации заявил, что Израиль находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Президент Палестины Махмуд Аббас
на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев.