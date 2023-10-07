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Армия Израиля заявила об авиаударах по многоэтажкам в секторе Газа

Армия Израиля заявила об авиаударах по многоэтажкам в секторе Газа - РИА Новости, 07.10.2023

Армия Израиля заявила об авиаударах по многоэтажкам в секторе Газа

Армия Израиля заявила, что ВВС в субботу нанесли удар по двум многоэтажкам в центре Газы, использовавшимся боевиками ХАМАС. РИА Новости, 07.10.2023

2023-10-07T18:37

2023-10-07T18:37

2023-10-07T18:47

в мире

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

палестина

биньямин нетаньяху

махмуд аббас

хамас

армия обороны израиля

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ТЕЛЬ-АВИВ, 7 окт – РИА Новости. Армия Израиля заявила, что ВВС в субботу нанесли удар по двум многоэтажкам в центре Газы, использовавшимся боевиками ХАМАС.Ранее армия Израиля сообщила, что ВВС Израиля нанесли удары по 17 военным объектам и 4 командным центрам военного крыла ХАМАС в секторе Газа."Истребители ВВС Израиля нанесли удары по военной инфраструктуре в двух многоэтажных домах, использовавшихся высокопоставленными боевиками ХАМАС для террористической деятельности", - сообщила армия в пресс-релизе.Армия отметила, что ХАМАС намеренно размещает военные объекты среди жилых домов в Газе. "Перед ударом IDF заранее предупредила жителей здания, чтобы они могли эвакуироваться", - отметила армия.В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что радикалы запустили 3 тысячи ракет. Кроме того, десятки боевиков проникли в приграничные районы на юге Израиля. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов, во всей стране объявлено чрезвычайное положение.Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что Израиль находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев.

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Ответный удар Израиля по сектору Газа Ответный удар Израиля по сектору Газа 2023-10-07T18:37 true PT0M20S

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в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, биньямин нетаньяху, махмуд аббас, хамас, армия обороны израиля