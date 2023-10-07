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При ударе Израиля по сектору Газа погибли медсестра и водитель скорой

При ударе Израиля по сектору Газа погибли медсестра и водитель скорой - РИА Новости, 07.10.2023

При ударе Израиля по сектору Газа погибли медсестра и водитель скорой

Медсестра и водитель скорой помощи погибли в результате удара Израиля по больницам в секторе Газа, сообщает международная гуманитарная организация "Врачи без... РИА Новости, 07.10.2023

2023-10-07T18:30

2023-10-07T18:30

2023-10-07T18:30

в мире

израиль

палестина

биньямин нетаньяху

махмуд аббас

хамас

врачи без границ

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Медсестра и водитель скорой помощи погибли в результате удара Израиля по больницам в секторе Газа, сообщает международная гуманитарная организация "Врачи без границ" (MSF). "На фоне эскалации между Израилем и Газой израильские силы нанесли удар по индонезийской больнице в анклаве и машине скорой помощи перед зданием больницы Насер на юге Газы. В результате ударов погибли одна медсестра и один водитель скорой помощи, несколько человек пострадали, а также была повреждена кислородная станция", - говорится в заявлении на странице НПО в соцсети X. Организация призвала все стороны уважать инфраструктуру здравоохранения. В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что радикалы запустили 3 тысяч ракет. Кроме того, десятки боевиков проникли в приграничные районы на юге Израиля. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов, во всей стране объявлено чрезвычайное положение. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что Израиль находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, палестина, биньямин нетаньяху, махмуд аббас, хамас, врачи без границ, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году