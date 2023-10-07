https://ria.ru/20231007/udar-1901169932.html

В Палестине заявили о 1500 пострадавших при обстреле сектора Газа Израилем

В Палестине заявили о 1500 пострадавших при обстреле сектора Газа Израилем - РИА Новости, 07.10.2023

В Палестине заявили о 1500 пострадавших при обстреле сектора Газа Израилем

Около 1500 человек пострадали в результате израильских ударов по сектору Газа, сообщает телеканал Al-Arabiya со ссылкой на заявление отделения палестинского... РИА Новости, 07.10.2023

2023-10-07T16:12

2023-10-07T16:12

2023-10-07T16:12

в мире

израиль

палестина

биньямин нетаньяху

махмуд аббас

красный полумесяц

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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КАИР, 7 окт - РИА Новости. Около 1500 человек пострадали в результате израильских ударов по сектору Газа, сообщает телеканал Al-Arabiya со ссылкой на заявление отделения палестинского Красного полумесяца в анклаве.Ранее Минздрав Палестины сообщал о более 160 погибших и 931 раненом."Сто шестьдесят человек погибли, около 1500 пострадали из-за израильских атак", - говорится в заявлении.В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что радикалы запустили более 2 тысяч ракет. Кроме того, десятки террористов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы" против Израиля. В ХАМАС заявляли о пленении свыше 35 израильских солдат и поселенцев. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что Израиль находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев.

https://ria.ru/20231007/voyna-1901160389.html

израиль

палестина

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Ракетные атаки: обострение конфликта между Палестиной и Израилем Рано утром радикалы из сектора Газа выпустили сотни ракет по территории Израиля. По последним данным, погибли не менее 22 человек, в том числе один медик, почти 550 человек получили ранения. Сообщалось также о вторжении бойцов в приграничные районы — по оценкам полиции, их не менее 60 в 14 локациях по всей стране. 2023-10-07T16:12 true PT0M58S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, палестина, биньямин нетаньяху, махмуд аббас, красный полумесяц, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году