https://ria.ru/20231007/udar-1901167852.html
В ООН осудили удары по мирным жителям в Израиле и секторе Газа
В ООН осудили удары по мирным жителям в Израиле и секторе Газа - РИА Новости, 07.10.2023
В ООН осудили удары по мирным жителям в Израиле и секторе Газа
Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк осуждает нападения на мирных жителей в Израиле и секторе Газа, говорится в пресс-релизе организации. РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T15:59
2023-10-07T15:59
2023-10-07T15:59
в мире
израиль
палестина
биньямин нетаньяху
махмуд аббас
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ЖЕНЕВА, 7 окт - РИА Новости. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк осуждает нападения на мирных жителей в Израиле и секторе Газа, говорится в пресс-релизе организации. "Это нападение оказывает ужасное воздействие на израильское гражданское население. Гражданские лица никогда не должны становиться объектом нападения. Я также отмечаю, что израильские силы ответили авиаударами по густонаселенному сектору Газа, в результате которых, как сообщается, погибли по меньшей мере пять человек. Я призываю их принять все меры предосторожности, чтобы избежать там жертв среди гражданского населения", - сказано в документе. Тюрк призывает к "немедленному" прекращению насилия и обращается ко всем сторонам и ключевым странам региона с призывом к деэскалации, чтобы избежать "дальнейшего кровопролития". "Я шокирован и потрясен сегодняшними утренними сообщениями о том, что сотни, возможно, тысячи ракет неизбирательного действия были выпущены палестинскими вооруженными группировками по Израилю и что по меньшей мере 22 израильтянина были убиты и сотни ранены. Я также глубоко обеспокоен сообщениями о том, что израильские гражданские лица были взяты в заложники", - добавил Верховный комиссар ООН. В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что радикалы запустили более 2 тысяч ракет. Кроме того, десятки террористов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Служба скорой помощи Израиля сообщала, что число израильтян, погибших в ходе атак боевиков из сектора Газа, достигло 22, включая одного медика. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы" против Израиля. В ХАМАС заявляли о пленении свыше 35 израильских солдат и поселенцев. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что Израиль находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев.
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Ракетные атаки: обострение конфликта между Палестиной и Израилем
Рано утром радикалы из сектора Газа выпустили сотни ракет по территории Израиля. По последним данным, погибли не менее 22 человек, в том числе один медик, почти 550 человек получили ранения. Сообщалось также о вторжении бойцов в приграничные районы — по оценкам полиции, их не менее 60 в 14 локациях по всей стране.
2023-10-07T15:59
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Последствия ракетных ударов по Тель-Авиву
Последствия ракетных ударов по Тель-Авиву
2023-10-07T15:59
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в мире, израиль, палестина, биньямин нетаньяху, махмуд аббас, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Палестина, Биньямин Нетаньяху, Махмуд Аббас, Хамас, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В ООН осудили удары по мирным жителям в Израиле и секторе Газа
Глава УВКПЧ ООН Тюрк осудил удары по мирным жителям в Израиле и секторе Газа
ЖЕНЕВА, 7 окт - РИА Новости.
Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк осуждает нападения на мирных жителей в Израиле и секторе Газа, говорится в пресс-релизе
организации.
"Это нападение оказывает ужасное воздействие на израильское гражданское население. Гражданские лица никогда не должны становиться объектом нападения. Я также отмечаю, что израильские силы ответили авиаударами по густонаселенному сектору Газа, в результате которых, как сообщается, погибли по меньшей мере пять человек. Я призываю их принять все меры предосторожности, чтобы избежать там жертв среди гражданского населения", - сказано в документе.
Тюрк призывает к "немедленному" прекращению насилия и обращается ко всем сторонам и ключевым странам региона с призывом к деэскалации, чтобы избежать "дальнейшего кровопролития".
"Я шокирован и потрясен сегодняшними утренними сообщениями о том, что сотни, возможно, тысячи ракет неизбирательного действия были выпущены палестинскими вооруженными группировками по Израилю и что по меньшей мере 22 израильтянина были убиты и сотни ранены. Я также глубоко обеспокоен сообщениями о том, что израильские гражданские лица были взяты в заложники", - добавил Верховный комиссар ООН.
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что радикалы запустили более 2 тысяч ракет. Кроме того, десятки террористов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Служба скорой помощи Израиля сообщала, что число израильтян, погибших в ходе атак боевиков из сектора Газа, достигло 22, включая одного медика.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС
в субботу объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы" против Израиля. В ХАМАС заявляли о пленении свыше 35 израильских солдат и поселенцев. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ
) сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху
в обращении к нации заявил, что Израиль находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Президент Палестины Махмуд Аббас
на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев.
Останется только один. Чем закончится война между Палестиной и Израилем