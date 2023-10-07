https://ria.ru/20231007/udar-1901167852.html

В ООН осудили удары по мирным жителям в Израиле и секторе Газа

В ООН осудили удары по мирным жителям в Израиле и секторе Газа - РИА Новости, 07.10.2023

В ООН осудили удары по мирным жителям в Израиле и секторе Газа

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк осуждает нападения на мирных жителей в Израиле и секторе Газа, говорится в пресс-релизе организации. РИА Новости, 07.10.2023

2023-10-07T15:59

2023-10-07T15:59

2023-10-07T15:59

в мире

израиль

палестина

биньямин нетаньяху

махмуд аббас

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ЖЕНЕВА, 7 окт - РИА Новости. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк осуждает нападения на мирных жителей в Израиле и секторе Газа, говорится в пресс-релизе организации. "Это нападение оказывает ужасное воздействие на израильское гражданское население. Гражданские лица никогда не должны становиться объектом нападения. Я также отмечаю, что израильские силы ответили авиаударами по густонаселенному сектору Газа, в результате которых, как сообщается, погибли по меньшей мере пять человек. Я призываю их принять все меры предосторожности, чтобы избежать там жертв среди гражданского населения", - сказано в документе. Тюрк призывает к "немедленному" прекращению насилия и обращается ко всем сторонам и ключевым странам региона с призывом к деэскалации, чтобы избежать "дальнейшего кровопролития". "Я шокирован и потрясен сегодняшними утренними сообщениями о том, что сотни, возможно, тысячи ракет неизбирательного действия были выпущены палестинскими вооруженными группировками по Израилю и что по меньшей мере 22 израильтянина были убиты и сотни ранены. Я также глубоко обеспокоен сообщениями о том, что израильские гражданские лица были взяты в заложники", - добавил Верховный комиссар ООН. В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что радикалы запустили более 2 тысяч ракет. Кроме того, десятки террористов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Служба скорой помощи Израиля сообщала, что число израильтян, погибших в ходе атак боевиков из сектора Газа, достигло 22, включая одного медика. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы" против Израиля. В ХАМАС заявляли о пленении свыше 35 израильских солдат и поселенцев. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что Израиль находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев.

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израиль

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Ракетные атаки: обострение конфликта между Палестиной и Израилем Рано утром радикалы из сектора Газа выпустили сотни ракет по территории Израиля. По последним данным, погибли не менее 22 человек, в том числе один медик, почти 550 человек получили ранения. Сообщалось также о вторжении бойцов в приграничные районы — по оценкам полиции, их не менее 60 в 14 локациях по всей стране. 2023-10-07T15:59 true PT0M58S

Последствия ракетных ударов по Тель-Авиву Последствия ракетных ударов по Тель-Авиву 2023-10-07T15:59 true PT1M59S

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в мире, израиль, палестина, биньямин нетаньяху, махмуд аббас, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году