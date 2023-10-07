https://ria.ru/20231007/udar-1901165444.html
ВВС Израиля нанесли новые удары на границе с сектором Газа
ВВС Израиля нанесли новые удары на границе с сектором Газа - РИА Новости, 07.10.2023
ВВС Израиля нанесли новые удары на границе с сектором Газа
Израильская авиация нанесла удар по ХАМАС на границе с сектором Газа, заявила пресс-служба ЦАХАЛ. РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T15:47
2023-10-07T15:47
2023-10-07T22:55
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
израиль
палестина
биньямин нетаньяху
махмуд аббас
хамас
армия обороны израиля
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/07/1901164272_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_41615586f87b463a73d261b21c04aa91.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 7 окт — РИА Новости. Израильская авиация нанесла удар по ХАМАС на границе с сектором Газа, заявила пресс-служба ЦАХАЛ."Армия обороны Израиля продолжает наносить удары по террористическим целям ХАМАС в секторе Газа: самолет ВВС нанес удар по ячейке террористов у КПП "Эрец" на границе с сектором", — говорится в релизе.Ранее сообщалось, что израильские ВВС нанесли удары по 17 военным объектам и четырем командным центрам военного крыла ХАМАС.Рано утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. По оценке ЦАХАЛ, боевики выпустили более двух тысяч ракет. Кроме того, десятки террористов проникли в приграничные районы на юге страны. По последним данным, погибли не менее 40 мирных израильтян, около 800 получили ранения.Военное крыло палестинского движения ХАМАС, бригады "Аль-Кассам", объявило, что проводит против Израиля операцию под названием "Потоп Аль-Аксы". Утверждается, что боевики захватили в плен 35 военнослужащих и поселенцев.Армия обороны Израиля в ответ начала операцию "Железные мечи". В стране объявили военное положение. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху поручил зачистить населенные пункты от радикалов и приказал провести широкую мобилизацию резервистов.ВВС начали наносить удары по целям в секторе Газа. В Палестине утверждают, что при этих ударах погибли более 160 человек и пострадали около полутора тысяч.
https://ria.ru/20231007/voyna-1901160389.html
израиль
палестина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Удары по сектору Газа
Удары по сектору Газа
2023-10-07T15:47
true
PT0M49S
Ответный удар Израиля по сектору Газа
Ответный удар Израиля по сектору Газа
2023-10-07T15:47
true
PT0M20S
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/07/1901164272_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c826e56bd25f1bc7b18fa5aab0752b52.jpg
ХАМАС напал на Израиль: разрушения и последствия
Рано утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа.
По оценке ЦАХАЛ, боевики выпустили более двух тысяч ракет. Кроме того, десятки террористов проникли в приграничные районы на юге страны.
По последним данным, погибли не менее 40 мирных израильтян, около 800 получили ранения.
2023-10-07T15:47
true
PT0M59S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, израиль, палестина, биньямин нетаньяху, махмуд аббас, хамас, армия обороны израиля
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире, Израиль, Палестина, Биньямин Нетаньяху, Махмуд Аббас, Хамас, Армия обороны Израиля
ВВС Израиля нанесли новые удары на границе с сектором Газа
ВВС Израиля нанесли удар по ХАМАС на границе с сектором Газа