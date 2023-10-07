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Краснодарский край с начала года посетили 16 миллионов туристов - РИА Новости, 07.10.2023
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Туризм
 
16:37 07.10.2023
https://ria.ru/20231007/turizm-1901174920.html
Краснодарский край с начала года посетили 16 миллионов туристов
Краснодарский край с начала года посетили 16 миллионов туристов - РИА Новости, 07.10.2023
Краснодарский край с начала года посетили 16 миллионов туристов
Краснодарский край посетили 16 миллионов туристов с начала 2023 года, 10 миллионов из которых - за это лето, рассказал заместитель председателя правительства РФ РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T16:37
2023-10-07T16:37
туризм
краснодарский край
дмитрий чернышенко
вениамин кондратьев
владимир путин
россия
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Краснодарский край посетили 16 миллионов туристов с начала 2023 года, 10 миллионов из которых - за это лето, рассказал заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко в рамках рабочего визита в Краснодарский край. "…Были представлены предварительные итоги летнего туристического сезона 2023 года в Краснодарском крае. Так, с начала года регион посетили уже 16 миллионов туристов, 10 миллионов из которых – за три летних месяца. Гостей принимали почти 11 тысяч объектов общей емкостью более 625 тысяч мест", - сообщил Чернышенко. Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин поручил создать федеральные круглогодичные морские курорты, которые обеспечат турпоток не менее 10 миллионов человек в год к 2035 году. "В ноябре мы должны представить президенту проект "5 морей и озеро Байкал", которые также включают "Новую Анапу" и "Абрау Дюрсо", – отметил вице-премьер. Чернышенко также провел рабочую встречу с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым, на которой отметил, что в 2022-2023 годах на Кубани реализуется около 500 крупных инвестпроектов на общую сумму более 2,6 триллиона рублей. "По поручению президента правительством предусмотрены дополнительные средства на создание модульных средств размещения: 97,9 миллиона рублей в 2023 году и 30,2 миллиона рублей в 2024 году. Вклад отрасли туризма в ВРП региона в этом году должен достичь 6,3%", - подчеркнул заместитель председателя правительства РФ. Вениамин Кондратьев добавил, что объем инвестиций за три года увеличился в 25 раз, это позволит создать свыше 30 тысяч номеров и более 18 тысяч рабочих мест.
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краснодарский край, дмитрий чернышенко, вениамин кондратьев, владимир путин, россия
Туризм, Краснодарский край, Дмитрий Чернышенко, Вениамин Кондратьев, Владимир Путин, Россия
Краснодарский край с начала года посетили 16 миллионов туристов

Чернышенко: Краснодарский край с начала года посетили 16 миллионов туристов

© РИА Новости / Карина Ивашко | Перейти в медиабанк"Чертовы ворота". Вид на каньон реки Матузки, Апшеронск, Майкоп и Малый Кавказский хребет
Чертовы ворота. Вид на каньон реки Матузки, Апшеронск, Майкоп и Малый Кавказский хребет - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
© РИА Новости / Карина Ивашко
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"Чертовы ворота". Вид на каньон реки Матузки, Апшеронск, Майкоп и Малый Кавказский хребет. Архивное фото
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Краснодарский край посетили 16 миллионов туристов с начала 2023 года, 10 миллионов из которых - за это лето, рассказал заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко в рамках рабочего визита в Краснодарский край.
«
"…Были представлены предварительные итоги летнего туристического сезона 2023 года в Краснодарском крае. Так, с начала года регион посетили уже 16 миллионов туристов, 10 миллионов из которых – за три летних месяца. Гостей принимали почти 11 тысяч объектов общей емкостью более 625 тысяч мест", - сообщил Чернышенко.
Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин поручил создать федеральные круглогодичные морские курорты, которые обеспечат турпоток не менее 10 миллионов человек в год к 2035 году. "В ноябре мы должны представить президенту проект "5 морей и озеро Байкал", которые также включают "Новую Анапу" и "Абрау Дюрсо", – отметил вице-премьер.
Чернышенко также провел рабочую встречу с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым, на которой отметил, что в 2022-2023 годах на Кубани реализуется около 500 крупных инвестпроектов на общую сумму более 2,6 триллиона рублей.
«
"По поручению президента правительством предусмотрены дополнительные средства на создание модульных средств размещения: 97,9 миллиона рублей в 2023 году и 30,2 миллиона рублей в 2024 году. Вклад отрасли туризма в ВРП региона в этом году должен достичь 6,3%", - подчеркнул заместитель председателя правительства РФ.
Вениамин Кондратьев добавил, что объем инвестиций за три года увеличился в 25 раз, это позволит создать свыше 30 тысяч номеров и более 18 тысяч рабочих мест.
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ТуризмКраснодарский крайДмитрий ЧернышенкоВениамин КондратьевВладимир ПутинРоссия
 
 
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