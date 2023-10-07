https://ria.ru/20231007/turizm-1901174920.html

Краснодарский край с начала года посетили 16 миллионов туристов

Краснодарский край с начала года посетили 16 миллионов туристов - РИА Новости, 07.10.2023

Краснодарский край с начала года посетили 16 миллионов туристов

Краснодарский край посетили 16 миллионов туристов с начала 2023 года, 10 миллионов из которых - за это лето, рассказал заместитель председателя правительства РФ РИА Новости, 07.10.2023

2023-10-07T16:37

2023-10-07T16:37

2023-10-07T16:37

туризм

краснодарский край

дмитрий чернышенко

вениамин кондратьев

владимир путин

россия

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Краснодарский край посетили 16 миллионов туристов с начала 2023 года, 10 миллионов из которых - за это лето, рассказал заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко в рамках рабочего визита в Краснодарский край. "…Были представлены предварительные итоги летнего туристического сезона 2023 года в Краснодарском крае. Так, с начала года регион посетили уже 16 миллионов туристов, 10 миллионов из которых – за три летних месяца. Гостей принимали почти 11 тысяч объектов общей емкостью более 625 тысяч мест", - сообщил Чернышенко. Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин поручил создать федеральные круглогодичные морские курорты, которые обеспечат турпоток не менее 10 миллионов человек в год к 2035 году. "В ноябре мы должны представить президенту проект "5 морей и озеро Байкал", которые также включают "Новую Анапу" и "Абрау Дюрсо", – отметил вице-премьер. Чернышенко также провел рабочую встречу с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым, на которой отметил, что в 2022-2023 годах на Кубани реализуется около 500 крупных инвестпроектов на общую сумму более 2,6 триллиона рублей. "По поручению президента правительством предусмотрены дополнительные средства на создание модульных средств размещения: 97,9 миллиона рублей в 2023 году и 30,2 миллиона рублей в 2024 году. Вклад отрасли туризма в ВРП региона в этом году должен достичь 6,3%", - подчеркнул заместитель председателя правительства РФ. Вениамин Кондратьев добавил, что объем инвестиций за три года увеличился в 25 раз, это позволит создать свыше 30 тысяч номеров и более 18 тысяч рабочих мест.

https://ria.ru/20230927/kurorty-1898790747.html

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краснодарский край, дмитрий чернышенко, вениамин кондратьев, владимир путин, россия