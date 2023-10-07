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В РСТ заявили, что информации о пострадавших в Израиле россиянах нет
В РСТ заявили, что информации о пострадавших в Израиле россиянах нет - РИА Новости, 07.10.2023
В РСТ заявили, что информации о пострадавших в Израиле россиянах нет
Информации о пострадавших в Израиле россиянах пока нет, рейсы в аэропорт Бен-Гурион выполняются с задержками, сообщили РИА Новости в Российском союзе... РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T14:07
2023-10-07T14:07
2023-10-07T14:55
израиль
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
российский союз туриндустрии (рст)
туризм
в мире
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Информации о пострадавших в Израиле россиянах пока нет, рейсы в аэропорт Бен-Гурион выполняются с задержками, сообщили РИА Новости в Российском союзе туриндустрии (РСТ).Военное крыло палестинского движения ХАМАС бригады "Аль-Кассам" объявило о проведении операции против Израиля и заявляет, что выпустило пять тысяч ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Газета Haaretz сообщила о 20 погибших, издание Times of Israel сообщало о 300 пострадавших."Туристам, находящимся сейчас в Израиле, мы рекомендуем мониторить информацию и неукоснительно выполнять указания официальных местных властей. Информации о пострадавших пока нет. РСТ продолжает следить за развитием ситуации", - заявили там.При этом в РСТ добавили, что рейсы в Израиль сейчас "выполняются по расписанию в аэропорт Бен-Гурион с задержками". Уточнив, что актуальную информацию нужно отслеживать в контактных центрах авиакомпаний.Там также посоветовали в целом следить за рекомендациями официальных органов - Министерства экономического развития и Министерства иностранных дел, которое определяет благоприятные и неблагоприятные направления для путешествий российских туристов.В свою очередь в Ассоциации туроператоров России (АТОР) позже сообщили агентству, что "запросов на досрочный возврат на данный момент нет".Согласно данным FlightRadar24, ряд рейсов на прилёт и вылет в аэропорту Бен-Гурион задерживаются. Однако, по данным онлайн-табло аэропорта, задержки рейсов наблюдаются только на прилёт.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, российский союз туриндустрии (рст), в мире
Израиль, Хамас, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Российский союз туриндустрии (РСТ), Туризм, В мире
В РСТ заявили, что информации о пострадавших в Израиле россиянах нет
РСТ: информации о пострадавших в Израиле россиянах нет, рейсы задерживаются
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Информации о пострадавших в Израиле россиянах пока нет, рейсы в аэропорт Бен-Гурион выполняются с задержками, сообщили РИА Новости в Российском союзе туриндустрии (РСТ).
Военное крыло палестинского движения ХАМАС
бригады "Аль-Кассам" объявило о проведении операции против Израиля и заявляет, что выпустило пять тысяч ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ
) объявила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Газета Haaretz сообщила о 20 погибших, издание Times of Israel сообщало о 300 пострадавших.
"Туристам, находящимся сейчас в Израиле, мы рекомендуем мониторить информацию и неукоснительно выполнять указания официальных местных властей. Информации о пострадавших пока нет. РСТ продолжает следить за развитием ситуации", - заявили там.
При этом в РСТ добавили, что рейсы в Израиль сейчас "выполняются по расписанию в аэропорт Бен-Гурион с задержками". Уточнив, что актуальную информацию нужно отслеживать в контактных центрах авиакомпаний.
Там также посоветовали в целом следить за рекомендациями официальных органов - Министерства экономического развития и Министерства иностранных дел, которое определяет благоприятные и неблагоприятные направления для путешествий российских туристов.
В свою очередь в Ассоциации туроператоров России (АТОР)
позже сообщили агентству, что "запросов на досрочный возврат на данный момент нет".
Согласно данным FlightRadar24
, ряд рейсов на прилёт и вылет в аэропорту Бен-Гурион задерживаются. Однако, по данным онлайн-табло аэропорта, задержки рейсов наблюдаются только на прилёт.