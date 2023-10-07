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В РСТ заявили, что информации о пострадавших в Израиле россиянах нет

В РСТ заявили, что информации о пострадавших в Израиле россиянах нет - РИА Новости, 07.10.2023

В РСТ заявили, что информации о пострадавших в Израиле россиянах нет

Информации о пострадавших в Израиле россиянах пока нет, рейсы в аэропорт Бен-Гурион выполняются с задержками, сообщили РИА Новости в Российском союзе... РИА Новости, 07.10.2023

2023-10-07T14:07

2023-10-07T14:07

2023-10-07T14:55

израиль

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

российский союз туриндустрии (рст)

туризм

в мире

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Информации о пострадавших в Израиле россиянах пока нет, рейсы в аэропорт Бен-Гурион выполняются с задержками, сообщили РИА Новости в Российском союзе туриндустрии (РСТ).Военное крыло палестинского движения ХАМАС бригады "Аль-Кассам" объявило о проведении операции против Израиля и заявляет, что выпустило пять тысяч ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Газета Haaretz сообщила о 20 погибших, издание Times of Israel сообщало о 300 пострадавших."Туристам, находящимся сейчас в Израиле, мы рекомендуем мониторить информацию и неукоснительно выполнять указания официальных местных властей. Информации о пострадавших пока нет. РСТ продолжает следить за развитием ситуации", - заявили там.При этом в РСТ добавили, что рейсы в Израиль сейчас "выполняются по расписанию в аэропорт Бен-Гурион с задержками". Уточнив, что актуальную информацию нужно отслеживать в контактных центрах авиакомпаний.Там также посоветовали в целом следить за рекомендациями официальных органов - Министерства экономического развития и Министерства иностранных дел, которое определяет благоприятные и неблагоприятные направления для путешествий российских туристов.В свою очередь в Ассоциации туроператоров России (АТОР) позже сообщили агентству, что "запросов на досрочный возврат на данный момент нет".Согласно данным FlightRadar24, ряд рейсов на прилёт и вылет в аэропорту Бен-Гурион задерживаются. Однако, по данным онлайн-табло аэропорта, задержки рейсов наблюдаются только на прилёт.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, российский союз туриндустрии (рст), в мире