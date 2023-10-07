Рейтинг@Mail.ru
Противники канонической УПЦ заблокировали дорогу у Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 07.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
22:47 07.10.2023
https://ria.ru/20231007/tserkov-1901233245.html
Противники канонической УПЦ заблокировали дорогу у Киево-Печерской лавры
Противники канонической УПЦ заблокировали дорогу у Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 07.10.2023
Противники канонической УПЦ заблокировали дорогу у Киево-Печерской лавры
Противники канонической Украинской православной церкви перекрыли дорогу вблизи Киево-Печерской лавры, сообщили в Союзе православных журналистов. РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T22:47
2023-10-07T22:47
религия
украина
ирина геращенко
россия
украинская православная церковь
ситуация вокруг упц
европейская солидарность
верховная рада украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1b/1860956128_0:177:3072:1905_1920x0_80_0_0_55ee6dcb8fc71a021c0a837476817e9a.jpg
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Противники канонической Украинской православной церкви перекрыли дорогу вблизи Киево-Печерской лавры, сообщили в Союзе православных журналистов. "Киево-Печерская лавра. Активисты заблокировали дорогу и мешают проезду. Верующие рассказали, что сегодня протестующие против УПЦ, разгоряченные известием, что в Раде нашлись нардепы, готовые проголосовать за запрет Церкви, просто бросаются на людей с агрессией", - говорится в сообщении в Telegram-канале Союза православных журналистов. Ранее депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность" Ирина Геращенко заявила, что собрано достаточное количество подписей в поддержку законопроекта о запрете на Украине канонической Украинской православной церкви, она настаивает на внесении этого законопроекта для рассмотрения парламентом. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20231007/oon-1901107013.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1b/1860956128_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_71eb146954a19903316445a433abcf73.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, ирина геращенко, россия, украинская православная церковь, ситуация вокруг упц, европейская солидарность, верховная рада украины
Религия, Украина, Ирина Геращенко, Россия, Украинская православная церковь, Ситуация вокруг УПЦ, Европейская солидарность, Верховная Рада Украины
Противники канонической УПЦ заблокировали дорогу у Киево-Печерской лавры

СПЖ: противники канонической УПЦ заблокировали дорогу у Киево-Печерской лавры

© AP Photo / Efrem LukatskyВид на Киево-Печерскую лавру
Вид на Киево-Печерскую лавру - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Вид на Киево-Печерскую лавру. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Противники канонической Украинской православной церкви перекрыли дорогу вблизи Киево-Печерской лавры, сообщили в Союзе православных журналистов.
"Киево-Печерская лавра. Активисты заблокировали дорогу и мешают проезду. Верующие рассказали, что сегодня протестующие против УПЦ, разгоряченные известием, что в Раде нашлись нардепы, готовые проголосовать за запрет Церкви, просто бросаются на людей с агрессией", - говорится в сообщении в Telegram-канале Союза православных журналистов.
Ранее депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность" Ирина Геращенко заявила, что собрано достаточное количество подписей в поддержку законопроекта о запрете на Украине канонической Украинской православной церкви, она настаивает на внесении этого законопроекта для рассмотрения парламентом.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".
Сотрудники полиции у входа в Киево-Печерскую Лавру
Эксперт рассказал о последствиях доклада ООН с признанием гонений на УПЦ
Вчера, 08:57
 
РелигияУкраинаИрина ГеращенкоРоссияУкраинская православная церковьСитуация вокруг УПЦЕвропейская солидарностьВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала