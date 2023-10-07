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Противники канонической УПЦ заблокировали дорогу у Киево-Печерской лавры
Противники канонической УПЦ заблокировали дорогу у Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 07.10.2023
Противники канонической УПЦ заблокировали дорогу у Киево-Печерской лавры
Противники канонической Украинской православной церкви перекрыли дорогу вблизи Киево-Печерской лавры, сообщили в Союзе православных журналистов. РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T22:47
2023-10-07T22:47
2023-10-07T22:47
религия
украина
ирина геращенко
россия
украинская православная церковь
ситуация вокруг упц
европейская солидарность
верховная рада украины
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Противники канонической Украинской православной церкви перекрыли дорогу вблизи Киево-Печерской лавры, сообщили в Союзе православных журналистов. "Киево-Печерская лавра. Активисты заблокировали дорогу и мешают проезду. Верующие рассказали, что сегодня протестующие против УПЦ, разгоряченные известием, что в Раде нашлись нардепы, готовые проголосовать за запрет Церкви, просто бросаются на людей с агрессией", - говорится в сообщении в Telegram-канале Союза православных журналистов. Ранее депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность" Ирина Геращенко заявила, что собрано достаточное количество подписей в поддержку законопроекта о запрете на Украине канонической Украинской православной церкви, она настаивает на внесении этого законопроекта для рассмотрения парламентом. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".
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украина, ирина геращенко, россия, украинская православная церковь, ситуация вокруг упц, европейская солидарность, верховная рада украины
Религия, Украина, Ирина Геращенко, Россия, Украинская православная церковь, Ситуация вокруг УПЦ, Европейская солидарность, Верховная Рада Украины
Противники канонической УПЦ заблокировали дорогу у Киево-Печерской лавры
СПЖ: противники канонической УПЦ заблокировали дорогу у Киево-Печерской лавры