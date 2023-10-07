https://ria.ru/20231007/tserkov-1901233245.html

Противники канонической УПЦ заблокировали дорогу у Киево-Печерской лавры

Противники канонической УПЦ заблокировали дорогу у Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 07.10.2023

Противники канонической УПЦ заблокировали дорогу у Киево-Печерской лавры

Противники канонической Украинской православной церкви перекрыли дорогу вблизи Киево-Печерской лавры, сообщили в Союзе православных журналистов. РИА Новости, 07.10.2023

2023-10-07T22:47

2023-10-07T22:47

2023-10-07T22:47

религия

украина

ирина геращенко

россия

украинская православная церковь

ситуация вокруг упц

европейская солидарность

верховная рада украины

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Противники канонической Украинской православной церкви перекрыли дорогу вблизи Киево-Печерской лавры, сообщили в Союзе православных журналистов. "Киево-Печерская лавра. Активисты заблокировали дорогу и мешают проезду. Верующие рассказали, что сегодня протестующие против УПЦ, разгоряченные известием, что в Раде нашлись нардепы, готовые проголосовать за запрет Церкви, просто бросаются на людей с агрессией", - говорится в сообщении в Telegram-канале Союза православных журналистов. Ранее депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность" Ирина Геращенко заявила, что собрано достаточное количество подписей в поддержку законопроекта о запрете на Украине канонической Украинской православной церкви, она настаивает на внесении этого законопроекта для рассмотрения парламентом. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20231007/oon-1901107013.html

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украина, ирина геращенко, россия, украинская православная церковь, ситуация вокруг упц, европейская солидарность, верховная рада украины