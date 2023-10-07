https://ria.ru/20231007/trevoga-1901105152.html

В Мексике произошло землетрясение магнитудой 6,3

В Мексике произошло землетрясение магнитудой 6,3 - РИА Новости, 07.10.2023

В Мексике произошло землетрясение магнитудой 6,3

Подземные толчки магнитудой 6,3 зафиксированы в мексиканском штате Оахака на юге страны, сообщила Национальная сейсмологическая служба; система предупреждения... РИА Новости, 07.10.2023

2023-10-07T08:31

2023-10-07T08:31

2023-10-07T19:07

в мире

оахака

мексика

мехико (город)

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МЕХИКО, 7 окт — РИА Новости. Подземные толчки магнитудой 6,3 зафиксированы в мексиканском штате Оахака на юге страны, сообщила Национальная сейсмологическая служба; система предупреждения людей о сейсмоопасности сработала и в Мехико, передает корреспондент РИА Новости."Предварительно, землетрясение магнитудой 6,3 в 13 километрах к северо-западу от Матиас-Ромеро, Оахака. <...> Глубина (очага. — Прим. ред.) — десять километров", — говорится в сообщении в блоге сейсмологов в социальной сети Х.Сирены сейсмической тревоги сработали в столице страны Мехико. Как сообщил корреспондент РИА Новости, горожане на короткое время эвакуировались из домов. Согласно сообщениям в социальных сетях, жители некоторых районов столицы ощущали подземные толчки.

https://ria.ru/20231004/manila-1900446587.html

оахака

мексика

мехико (город)

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в мире, оахака, мексика, мехико (город)