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В Мексике произошло землетрясение магнитудой 6,3
В Мексике произошло землетрясение магнитудой 6,3 - РИА Новости, 07.10.2023
В Мексике произошло землетрясение магнитудой 6,3
Подземные толчки магнитудой 6,3 зафиксированы в мексиканском штате Оахака на юге страны, сообщила Национальная сейсмологическая служба; система предупреждения... РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T08:31
2023-10-07T08:31
2023-10-07T19:07
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МЕХИКО, 7 окт — РИА Новости. Подземные толчки магнитудой 6,3 зафиксированы в мексиканском штате Оахака на юге страны, сообщила Национальная сейсмологическая служба; система предупреждения людей о сейсмоопасности сработала и в Мехико, передает корреспондент РИА Новости."Предварительно, землетрясение магнитудой 6,3 в 13 километрах к северо-западу от Матиас-Ромеро, Оахака. <...> Глубина (очага. — Прим. ред.) — десять километров", — говорится в сообщении в блоге сейсмологов в социальной сети Х.Сирены сейсмической тревоги сработали в столице страны Мехико. Как сообщил корреспондент РИА Новости, горожане на короткое время эвакуировались из домов. Согласно сообщениям в социальных сетях, жители некоторых районов столицы ощущали подземные толчки.
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в мире, оахака, мексика, мехико (город)
В мире, Оахака, Мексика, Мехико (город)
В Мексике произошло землетрясение магнитудой 6,3
В Мехико сработала сейсмическая тревога после землетрясения магнитудой 6,3
МЕХИКО, 7 окт — РИА Новости. Подземные толчки магнитудой 6,3 зафиксированы в мексиканском штате Оахака на юге страны, сообщила Национальная сейсмологическая служба; система предупреждения людей о сейсмоопасности сработала и в Мехико, передает корреспондент РИА Новости.
"Предварительно, землетрясение магнитудой 6,3 в 13 километрах к северо-западу от Матиас-Ромеро, Оахака. <...> Глубина (очага. — Прим. ред.) — десять километров", — говорится в сообщении в блоге сейсмологов в социальной сети Х.
Сирены сейсмической тревоги сработали в столице страны Мехико. Как сообщил корреспондент РИА Новости, горожане на короткое время эвакуировались из домов. Согласно сообщениям в социальных сетях, жители некоторых районов столицы ощущали подземные толчки.
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