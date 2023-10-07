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В Мексике произошло землетрясение магнитудой 6,3 - РИА Новости, 07.10.2023
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08:31 07.10.2023 (обновлено: 19:07 07.10.2023)
https://ria.ru/20231007/trevoga-1901105152.html
В Мексике произошло землетрясение магнитудой 6,3
В Мексике произошло землетрясение магнитудой 6,3 - РИА Новости, 07.10.2023
В Мексике произошло землетрясение магнитудой 6,3
Подземные толчки магнитудой 6,3 зафиксированы в мексиканском штате Оахака на юге страны, сообщила Национальная сейсмологическая служба; система предупреждения... РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T08:31
2023-10-07T19:07
в мире
оахака
мексика
мехико (город)
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МЕХИКО, 7 окт — РИА Новости. Подземные толчки магнитудой 6,3 зафиксированы в мексиканском штате Оахака на юге страны, сообщила Национальная сейсмологическая служба; система предупреждения людей о сейсмоопасности сработала и в Мехико, передает корреспондент РИА Новости."Предварительно, землетрясение магнитудой 6,3 в 13 километрах к северо-западу от Матиас-Ромеро, Оахака. &lt;...&gt; Глубина (очага. — Прим. ред.) — десять километров", — говорится в сообщении в блоге сейсмологов в социальной сети Х.Сирены сейсмической тревоги сработали в столице страны Мехико. Как сообщил корреспондент РИА Новости, горожане на короткое время эвакуировались из домов. Согласно сообщениям в социальных сетях, жители некоторых районов столицы ощущали подземные толчки.
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в мире, оахака, мексика, мехико (город)
В мире, Оахака, Мексика, Мехико (город)
В Мексике произошло землетрясение магнитудой 6,3

В Мехико сработала сейсмическая тревога после землетрясения магнитудой 6,3

© Depositphotos.com / albundСейсмограф
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
© Depositphotos.com / albund
Сейсмограф. Архивное фото
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МЕХИКО, 7 окт — РИА Новости. Подземные толчки магнитудой 6,3 зафиксированы в мексиканском штате Оахака на юге страны, сообщила Национальная сейсмологическая служба; система предупреждения людей о сейсмоопасности сработала и в Мехико, передает корреспондент РИА Новости.
"Предварительно, землетрясение магнитудой 6,3 в 13 километрах к северо-западу от Матиас-Ромеро, Оахака. <...> Глубина (очага. — Прим. ред.) — десять километров", — говорится в сообщении в блоге сейсмологов в социальной сети Х.
Сирены сейсмической тревоги сработали в столице страны Мехико. Как сообщил корреспондент РИА Новости, горожане на короткое время эвакуировались из домов. Согласно сообщениям в социальных сетях, жители некоторых районов столицы ощущали подземные толчки.
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