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РЭЦ и Абхазия объединят усилия по развитию торговых отношений двух стран - РИА Новости, 09.10.2023
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17:12 07.10.2023 (обновлено: 10:54 09.10.2023)
https://ria.ru/20231007/torgovlya-1901440172.html
РЭЦ и Абхазия объединят усилия по развитию торговых отношений двух стран
РЭЦ и Абхазия объединят усилия по развитию торговых отношений двух стран - РИА Новости, 09.10.2023
РЭЦ и Абхазия объединят усилия по развитию торговых отношений двух стран
Российский экспортный центр (ВЭБ.РФ) и Республика Абхазия подписали меморандум о взаимопонимании, который определяет основные направления, формы и условия... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-07T17:12
2023-10-09T10:54
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
россия
абхазия
вероника никишина
аслан бжания
экономика
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Российский экспортный центр (ВЭБ.РФ) и Республика Абхазия подписали меморандум о взаимопонимании, который определяет основные направления, формы и условия сотрудничества в области укрепления торговых и экономических отношений России и Абхазии, сообщает РЭЦ."Свои подписи под документом 7 октября в Москве в присутствии президента Республики Абхазия Аслана Бжании поставили генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина и вице-премьер, министр экономики Республики Абхазия Кристина Озган", - говорится в сообщении."Мы видим взаимный интерес бизнеса России и Абхазии и настроены на эффективное сотрудничество над такими значимыми направлениями, как развитие агропромышленного комплекса, улучшение городской среды и модернизация транспортной инфраструктуры в республике. Российские компании готовы участвовать в этих проектах, а Группа РЭЦ - сопровождать их и поддерживать всеми инструментами, которые у нас есть", - подчеркнула Никишина."Россия остается для Абхазии партнером номер один, но, безусловно, потенциал нашего сотрудничества еще предстоит раскрывать. Уверен, более тесное взаимодействие с Российским экспортным центром позволит укрепить торгово-экономические отношения между нашими странами и поможет бизнесу найти новые точки соприкосновения и взаимовыгодные партнерства", - отметил в свою очередь Бжания."Уверена, меморандум даст начало новому этапу сотрудничества между Абхазией и Россией, и наши договоренности позволят нам оказать всестороннюю поддержку компаниям обеих стран для достижения конкретных результатов", - добавила Озган.
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российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), россия, абхазия, вероника никишина, аслан бжания, экономика
Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ), Россия, Абхазия, Вероника Никишина, Аслан Бжания, Экономика

РЭЦ и Абхазия объединят усилия по развитию торговых отношений двух стран

© РИА Новости / Владимир АстапковичЛоготип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ)
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Российский экспортный центр (ВЭБ.РФ) и Республика Абхазия подписали меморандум о взаимопонимании, который определяет основные направления, формы и условия сотрудничества в области укрепления торговых и экономических отношений России и Абхазии, сообщает РЭЦ.
"Свои подписи под документом 7 октября в Москве в присутствии президента Республики Абхазия Аслана Бжании поставили генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина и вице-премьер, министр экономики Республики Абхазия Кристина Озган", - говорится в сообщении.
"Мы видим взаимный интерес бизнеса России и Абхазии и настроены на эффективное сотрудничество над такими значимыми направлениями, как развитие агропромышленного комплекса, улучшение городской среды и модернизация транспортной инфраструктуры в республике. Российские компании готовы участвовать в этих проектах, а Группа РЭЦ - сопровождать их и поддерживать всеми инструментами, которые у нас есть", - подчеркнула Никишина.
"Россия остается для Абхазии партнером номер один, но, безусловно, потенциал нашего сотрудничества еще предстоит раскрывать. Уверен, более тесное взаимодействие с Российским экспортным центром позволит укрепить торгово-экономические отношения между нашими странами и поможет бизнесу найти новые точки соприкосновения и взаимовыгодные партнерства", - отметил в свою очередь Бжания.
"Уверена, меморандум даст начало новому этапу сотрудничества между Абхазией и Россией, и наши договоренности позволят нам оказать всестороннюю поддержку компаниям обеих стран для достижения конкретных результатов", - добавила Озган.
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Российский экспортный центр (РЭЦ)ВЭБ.РФ (ВЭБ)РоссияАбхазияВероника НикишинаАслан БжанияЭкономика
 
 
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