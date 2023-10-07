https://ria.ru/20231007/torgovlya-1901440172.html
РЭЦ и Абхазия объединят усилия по развитию торговых отношений двух стран
РЭЦ и Абхазия объединят усилия по развитию торговых отношений двух стран - РИА Новости, 09.10.2023
РЭЦ и Абхазия объединят усилия по развитию торговых отношений двух стран
Российский экспортный центр (ВЭБ.РФ) и Республика Абхазия подписали меморандум о взаимопонимании, который определяет основные направления, формы и условия... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-07T17:12
2023-10-07T17:12
2023-10-09T10:54
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
россия
абхазия
вероника никишина
аслан бжания
экономика
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Российский экспортный центр (ВЭБ.РФ) и Республика Абхазия подписали меморандум о взаимопонимании, который определяет основные направления, формы и условия сотрудничества в области укрепления торговых и экономических отношений России и Абхазии, сообщает РЭЦ."Свои подписи под документом 7 октября в Москве в присутствии президента Республики Абхазия Аслана Бжании поставили генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина и вице-премьер, министр экономики Республики Абхазия Кристина Озган", - говорится в сообщении."Мы видим взаимный интерес бизнеса России и Абхазии и настроены на эффективное сотрудничество над такими значимыми направлениями, как развитие агропромышленного комплекса, улучшение городской среды и модернизация транспортной инфраструктуры в республике. Российские компании готовы участвовать в этих проектах, а Группа РЭЦ - сопровождать их и поддерживать всеми инструментами, которые у нас есть", - подчеркнула Никишина."Россия остается для Абхазии партнером номер один, но, безусловно, потенциал нашего сотрудничества еще предстоит раскрывать. Уверен, более тесное взаимодействие с Российским экспортным центром позволит укрепить торгово-экономические отношения между нашими странами и поможет бизнесу найти новые точки соприкосновения и взаимовыгодные партнерства", - отметил в свою очередь Бжания."Уверена, меморандум даст начало новому этапу сотрудничества между Абхазией и Россией, и наши договоренности позволят нам оказать всестороннюю поддержку компаниям обеих стран для достижения конкретных результатов", - добавила Озган.
https://ria.ru/20231005/eksport-1900706548.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), россия, абхазия, вероника никишина, аслан бжания, экономика
Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ), Россия, Абхазия, Вероника Никишина, Аслан Бжания, Экономика
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Российский экспортный центр (ВЭБ.РФ) и Республика Абхазия подписали меморандум о взаимопонимании, который определяет основные направления, формы и условия сотрудничества в области укрепления торговых и экономических отношений России и Абхазии, сообщает РЭЦ.
"Свои подписи под документом 7 октября в Москве
в присутствии президента Республики Абхазия Аслана Бжании
поставили генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина
и вице-премьер, министр экономики Республики Абхазия Кристина Озган", - говорится в сообщении.
"Мы видим взаимный интерес бизнеса России и Абхазии и настроены на эффективное сотрудничество над такими значимыми направлениями, как развитие агропромышленного комплекса, улучшение городской среды и модернизация транспортной инфраструктуры в республике. Российские компании готовы участвовать в этих проектах, а Группа РЭЦ - сопровождать их и поддерживать всеми инструментами, которые у нас есть", - подчеркнула Никишина.
"Россия остается для Абхазии партнером номер один, но, безусловно, потенциал нашего сотрудничества еще предстоит раскрывать. Уверен, более тесное взаимодействие с Российским экспортным центром позволит укрепить торгово-экономические отношения между нашими странами и поможет бизнесу найти новые точки соприкосновения и взаимовыгодные партнерства", - отметил в свою очередь Бжания.
"Уверена, меморандум даст начало новому этапу сотрудничества между Абхазией и Россией, и наши договоренности позволят нам оказать всестороннюю поддержку компаниям обеих стран для достижения конкретных результатов", - добавила Озган.
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