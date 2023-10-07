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Российские военные уничтожили три лодки с боевиками ВСУ под Херсоном
Российские военные уничтожили три лодки с боевиками ВСУ под Херсоном - РИА Новости, 07.10.2023
Российские военные уничтожили три лодки с боевиками ВСУ под Херсоном
Соединения группировки войск "Днепр" за сутки уничтожили три лодки с украинскими боевиками под Херсоном, сообщил в субботу РИА Новости источник, знакомый с... РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T13:08
2023-10-07T13:08
2023-10-07T13:08
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безопасность
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 7 окт - РИА Новости. Соединения группировки войск "Днепр" за сутки уничтожили три лодки с украинскими боевиками под Херсоном, сообщил в субботу РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "За прошедшие сутки в результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" в районе островов, расположенных в устье Днепра, уничтожены две лодки ВСУ. Потери ВСУ в живой силе - 10 убитых", - сказал собеседник агентства. По его словам, еще одну лодку с украинскими военнослужащими российские военные уничтожили у села Садовое, там ликвидированы 6 украинских военных. В районе южной окраины Херсона, который находится под контролем киевских войск, уничтожен украинский пункт управления БПЛА вместе с расчетом из 5 военных.
https://ria.ru/20231005/ukraina-1900451930.html
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херсон, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Херсон, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Российские военные уничтожили три лодки с боевиками ВСУ под Херсоном
ВС России за сутки уничтожили три лодки с украинскими боевиками под Херсоном