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Российские военные уничтожили три лодки с боевиками ВСУ под Херсоном - РИА Новости, 07.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:08 07.10.2023
https://ria.ru/20231007/svo-1901137803.html
Российские военные уничтожили три лодки с боевиками ВСУ под Херсоном
Российские военные уничтожили три лодки с боевиками ВСУ под Херсоном - РИА Новости, 07.10.2023
Российские военные уничтожили три лодки с боевиками ВСУ под Херсоном
Соединения группировки войск "Днепр" за сутки уничтожили три лодки с украинскими боевиками под Херсоном, сообщил в субботу РИА Новости источник, знакомый с... РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T13:08
2023-10-07T13:08
специальная военная операция на украине
херсон
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 7 окт - РИА Новости. Соединения группировки войск "Днепр" за сутки уничтожили три лодки с украинскими боевиками под Херсоном, сообщил в субботу РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "За прошедшие сутки в результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" в районе островов, расположенных в устье Днепра, уничтожены две лодки ВСУ. Потери ВСУ в живой силе - 10 убитых", - сказал собеседник агентства. По его словам, еще одну лодку с украинскими военнослужащими российские военные уничтожили у села Садовое, там ликвидированы 6 украинских военных. В районе южной окраины Херсона, который находится под контролем киевских войск, уничтожен украинский пункт управления БПЛА вместе с расчетом из 5 военных.
https://ria.ru/20231005/ukraina-1900451930.html
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херсон, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Херсон, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Российские военные уничтожили три лодки с боевиками ВСУ под Херсоном

ВС России за сутки уничтожили три лодки с украинскими боевиками под Херсоном

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 7 окт - РИА Новости. Соединения группировки войск "Днепр" за сутки уничтожили три лодки с украинскими боевиками под Херсоном, сообщил в субботу РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
«
"За прошедшие сутки в результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" в районе островов, расположенных в устье Днепра, уничтожены две лодки ВСУ. Потери ВСУ в живой силе - 10 убитых", - сказал собеседник агентства.
По его словам, еще одну лодку с украинскими военнослужащими российские военные уничтожили у села Садовое, там ликвидированы 6 украинских военных. В районе южной окраины Херсона, который находится под контролем киевских войск, уничтожен украинский пункт управления БПЛА вместе с расчетом из 5 военных.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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