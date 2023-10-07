https://ria.ru/20231007/strategiya-1901179405.html

МИД ответил на антироссийский проект Стратегии внешней политики Швейцарии

МИД ответил на антироссийский проект Стратегии внешней политики Швейцарии - РИА Новости, 07.10.2023

МИД ответил на антироссийский проект Стратегии внешней политики Швейцарии

Проект Стратегии внешней политики Швейцарии до 2027 года получился откровенно антироссийским, Москва будет учитывать подобные шаги Берна при выстраивании... РИА Новости, 07.10.2023

2023-10-07T16:58

2023-10-07T16:58

2023-10-07T19:06

в мире

швейцария

россия

мария захарова

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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Проект Стратегии внешней политики Швейцарии до 2027 года получился откровенно антироссийским, Москва будет учитывать подобные шаги Берна при выстраивании отношений с ним, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее слова приводятся на сайте ведомства. "Действительно, документ получился откровенно антироссийским. Швейцарские власти выступают за обеспечение безопасности на Европейском континенте "не вместе с Россией, а от нее". В документе признается, что Берн осознанно свел политдиалог с Москвой к минимуму. Что ж, это не наш выбор", — сказала Захарова.Представитель МИД назвала показательным то, как подается в Стратегии швейцарский нейтралитет: оговаривается, что его наполнение не прописано в конституции страны и может трактоваться по обстоятельствам. Москва полагает, подчеркнула Захарова, что представленная Стратегия внешней политики Швейцарии говорит о движении Берна в фарватере недальновидной политики "коллективного Запада". "Швейцарские власти, по сути, признали и зафиксировали на бумаге демонтаж принципов "вечного нейтралитета". Безусловно, все это в комплексе непременно будет учитываться российской стороной при дальнейшем выстраивании нашей линии по отношению к Швейцарии. Сделаем выводы и в проекции соответствия Женевы критериям действительно нейтральной международной дипломатической площадки", — заключила представитель российского МИД.Проект внешнеполитической стратегии Швейцарии на 2024-2027 годы был представлен в конце сентября, он должен быть окончательно принят в начале 2024 года после консультаций в кантонах и комитетах по внешней политике федеральных палат.

https://ria.ru/20230816/sanktsii-1890442094.html

https://ria.ru/20230629/shveytsariya-1881246570.html

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в мире, швейцария, россия, мария захарова