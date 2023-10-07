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МИД ответил на антироссийский проект Стратегии внешней политики Швейцарии - РИА Новости, 07.10.2023
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16:58 07.10.2023 (обновлено: 19:06 07.10.2023)
https://ria.ru/20231007/strategiya-1901179405.html
МИД ответил на антироссийский проект Стратегии внешней политики Швейцарии
МИД ответил на антироссийский проект Стратегии внешней политики Швейцарии - РИА Новости, 07.10.2023
МИД ответил на антироссийский проект Стратегии внешней политики Швейцарии
Проект Стратегии внешней политики Швейцарии до 2027 года получился откровенно антироссийским, Москва будет учитывать подобные шаги Берна при выстраивании... РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T16:58
2023-10-07T19:06
в мире
швейцария
россия
мария захарова
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Проект Стратегии внешней политики Швейцарии до 2027 года получился откровенно антироссийским, Москва будет учитывать подобные шаги Берна при выстраивании отношений с ним, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее слова приводятся на сайте ведомства. &quot;Действительно, документ получился откровенно антироссийским. Швейцарские власти выступают за обеспечение безопасности на Европейском континенте &quot;не вместе с Россией, а от нее&quot;. В документе признается, что Берн осознанно свел политдиалог с Москвой к минимуму. Что ж, это не наш выбор&quot;, — сказала Захарова.Представитель МИД назвала показательным то, как подается в Стратегии швейцарский нейтралитет: оговаривается, что его наполнение не прописано в конституции страны и может трактоваться по обстоятельствам. Москва полагает, подчеркнула Захарова, что представленная Стратегия внешней политики Швейцарии говорит о движении Берна в фарватере недальновидной политики "коллективного Запада". &quot;Швейцарские власти, по сути, признали и зафиксировали на бумаге демонтаж принципов &quot;вечного нейтралитета&quot;. Безусловно, все это в комплексе непременно будет учитываться российской стороной при дальнейшем выстраивании нашей линии по отношению к Швейцарии. Сделаем выводы и в проекции соответствия Женевы критериям действительно нейтральной международной дипломатической площадки&quot;, — заключила представитель российского МИД.Проект внешнеполитической стратегии Швейцарии на 2024-2027 годы был представлен в конце сентября, он должен быть окончательно принят в начале 2024 года после консультаций в кантонах и комитетах по внешней политике федеральных палат.
https://ria.ru/20230816/sanktsii-1890442094.html
https://ria.ru/20230629/shveytsariya-1881246570.html
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в мире, швейцария, россия, мария захарова
В мире, Швейцария, Россия, Мария Захарова
МИД ответил на антироссийский проект Стратегии внешней политики Швейцарии

Захарова: РФ учтет антироссийский вектор Стратегии внешней политики Швейцарии

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Проект Стратегии внешней политики Швейцарии до 2027 года получился откровенно антироссийским, Москва будет учитывать подобные шаги Берна при выстраивании отношений с ним, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее слова приводятся на сайте ведомства.
«

"Действительно, документ получился откровенно антироссийским. Швейцарские власти выступают за обеспечение безопасности на Европейском континенте "не вместе с Россией, а от нее". В документе признается, что Берн осознанно свел политдиалог с Москвой к минимуму. Что ж, это не наш выбор", — сказала Захарова.

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Представитель МИД назвала показательным то, как подается в Стратегии швейцарский нейтралитет: оговаривается, что его наполнение не прописано в конституции страны и может трактоваться по обстоятельствам. Москва полагает, подчеркнула Захарова, что представленная Стратегия внешней политики Швейцарии говорит о движении Берна в фарватере недальновидной политики "коллективного Запада".
«

"Швейцарские власти, по сути, признали и зафиксировали на бумаге демонтаж принципов "вечного нейтралитета". Безусловно, все это в комплексе непременно будет учитываться российской стороной при дальнейшем выстраивании нашей линии по отношению к Швейцарии. Сделаем выводы и в проекции соответствия Женевы критериям действительно нейтральной международной дипломатической площадки", — заключила представитель российского МИД.

Проект внешнеполитической стратегии Швейцарии на 2024-2027 годы был представлен в конце сентября, он должен быть окончательно принят в начале 2024 года после консультаций в кантонах и комитетах по внешней политике федеральных палат.
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