МИД ответил на антироссийский проект Стратегии внешней политики Швейцарии
Захарова: РФ учтет антироссийский вектор Стратегии внешней политики Швейцарии
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Проект Стратегии внешней политики Швейцарии до 2027 года получился откровенно антироссийским, Москва будет учитывать подобные шаги Берна при выстраивании отношений с ним, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее слова приводятся на сайте ведомства.
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"Действительно, документ получился откровенно антироссийским. Швейцарские власти выступают за обеспечение безопасности на Европейском континенте "не вместе с Россией, а от нее". В документе признается, что Берн осознанно свел политдиалог с Москвой к минимуму. Что ж, это не наш выбор", — сказала Захарова.
Представитель МИД назвала показательным то, как подается в Стратегии швейцарский нейтралитет: оговаривается, что его наполнение не прописано в конституции страны и может трактоваться по обстоятельствам. Москва полагает, подчеркнула Захарова, что представленная Стратегия внешней политики Швейцарии говорит о движении Берна в фарватере недальновидной политики "коллективного Запада".
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"Швейцарские власти, по сути, признали и зафиксировали на бумаге демонтаж принципов "вечного нейтралитета". Безусловно, все это в комплексе непременно будет учитываться российской стороной при дальнейшем выстраивании нашей линии по отношению к Швейцарии. Сделаем выводы и в проекции соответствия Женевы критериям действительно нейтральной международной дипломатической площадки", — заключила представитель российского МИД.
Проект внешнеполитической стратегии Швейцарии на 2024-2027 годы был представлен в конце сентября, он должен быть окончательно принят в начале 2024 года после консультаций в кантонах и комитетах по внешней политике федеральных палат.