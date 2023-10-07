https://ria.ru/20231007/ssha-1901128147.html

Медведев призвал США заниматься деэскалацией в Израиле, а не Украиной

Медведев призвал США заниматься деэскалацией в Израиле, а не Украиной - РИА Новости, 07.10.2023

Медведев призвал США заниматься деэскалацией в Израиле, а не Украиной

США следовало бы активней заниматься палестино-израильским урегулированием, а не помогать неонацистам, сталкивая два близких народа России и Украины, заявил... РИА Новости, 07.10.2023

2023-10-07T11:55

2023-10-07T11:55

2023-10-07T12:11

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

сша

израиль

россия

в мире

дмитрий медведев

хамас

армия обороны израиля

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. США следовало бы активней заниматься палестино-израильским урегулированием, а не помогать неонацистам, сталкивая два близких народа России и Украины, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя новую эскалацию в регионе."Начало боестолкновений между ХАМАС и Израилем в день 50-летия начала войны Судного дня – событие, которое можно было ожидать. Вот чем надо было заниматься Вашингтону и его союзничкам", - написал Медведев в своём Telegram-канале.Он добавил, что конфликт между Израилем и Палестиной длится десятилетия, и "США там ключевой игрок"."Но вместо активной работы над палестино-израильским урегулированием эти придурки залезли к нам и вовсю помогают неонацистам, сталкивая два близких народа. Что может остановить маниакальную страсть Америки поджигать конфликты повсюду на планете? Видимо, только гражданская война на территории США", - отметил Медведев.В субботу министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов на фоне непрекращающегося ракетного обстрела из сектора Газа и проникновения боевиков на территорию Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС бригады "Аль-Кассам" объявили о проведении операции против Израиля и заявляют, что выпустили пять тысяч ракет. ЦАХАЛ объявило о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.

https://ria.ru/20231007/izrail-1901126287.html

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сша, израиль, россия, в мире, дмитрий медведев, хамас, армия обороны израиля