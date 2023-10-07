https://ria.ru/20231007/spetsoperatsiya-1901149910.html

На Донецком направлении потери Киева составили до 190 человек

На Донецком направлении потери Киева составили до 190 человек - РИА Новости, 07.10.2023

На Донецком направлении потери Киева составили до 190 человек

Группировка войск "Юг" ВС РФ на Донецком направлении отбила за сутки 3 атаки ВСУ, противник потерял до 190 военнослужащих и 5 единиц техники, включая одну... РИА Новости, 07.10.2023

2023-10-07T14:31

2023-10-07T14:31

2023-10-07T17:25

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

донецкая народная республика

донецкая область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/07/1901160967_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d419bc272d286587047c542c9db822ab.jpg

МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Группировка войск "Юг" ВС РФ на Донецком направлении отбила за сутки 3 атаки ВСУ, противник потерял до 190 военнослужащих и 5 единиц техники, включая одну американскую гаубицу M777, сообщили в субботу в сводке Минобороны России."На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии отразили три атаки штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Курдюмовка, Веселое и Северное Донецкой народной республики. Потери противника на данном направлении составили до 190 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, три автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, а также гаубица Д-30", - сообщили в ведомстве.

донецкая народная республика

донецкая область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Минобороны РФ о потерях ВСУ на Донецком направлении Минобороны РФ о потерях ВСУ на Донецком направлении 2023-10-07T14:31 true PT4M24S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, донецкая народная республика, донецкая область