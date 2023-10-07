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На Донецком направлении потери Киева составили до 190 человек - РИА Новости, 07.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:31 07.10.2023 (обновлено: 17:25 07.10.2023)
https://ria.ru/20231007/spetsoperatsiya-1901149910.html
На Донецком направлении потери Киева составили до 190 человек
На Донецком направлении потери Киева составили до 190 человек - РИА Новости, 07.10.2023
На Донецком направлении потери Киева составили до 190 человек
Группировка войск "Юг" ВС РФ на Донецком направлении отбила за сутки 3 атаки ВСУ, противник потерял до 190 военнослужащих и 5 единиц техники, включая одну... РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T14:31
2023-10-07T17:25
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
донецкая народная республика
донецкая область
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МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Группировка войск "Юг" ВС РФ на Донецком направлении отбила за сутки 3 атаки ВСУ, противник потерял до 190 военнослужащих и 5 единиц техники, включая одну американскую гаубицу M777, сообщили в субботу в сводке Минобороны России."На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии отразили три атаки штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Курдюмовка, Веселое и Северное Донецкой народной республики. Потери противника на данном направлении составили до 190 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, три автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, а также гаубица Д-30", - сообщили в ведомстве.
донецкая народная республика
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Минобороны РФ о потерях ВСУ на Донецком направлении
Минобороны РФ о потерях ВСУ на Донецком направлении
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безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, донецкая народная республика, донецкая область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Донецкая Народная Республика, Донецкая область
На Донецком направлении потери Киева составили до 190 человек

МО РФ: ВСУ на Донецком направлении потеряли до 190 человек убитыми и ранеными

Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Группировка войск "Юг" ВС РФ на Донецком направлении отбила за сутки 3 атаки ВСУ, противник потерял до 190 военнослужащих и 5 единиц техники, включая одну американскую гаубицу M777, сообщили в субботу в сводке Минобороны России.
«
"На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии отразили три атаки штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Курдюмовка, Веселое и Северное Донецкой народной республики. Потери противника на данном направлении составили до 190 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, три автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, а также гаубица Д-30", - сообщили в ведомстве.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 06.10.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФДонецкая Народная РеспубликаДонецкая область
 
 
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