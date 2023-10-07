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На Купянском направлении отразили пять контратак ВСУ
На Купянском направлении отразили пять контратак ВСУ - РИА Новости, 07.10.2023
На Купянском направлении отразили пять контратак ВСУ
Войска Украины на купянском направлении за сутки потеряли более 40 военнослужащих, сообщили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T14:25
2023-10-07T14:25
2023-10-07T14:39
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Войска Украины на купянском направлении за сутки потеряли более 40 военнослужащих, сообщили в субботу в Минобороны РФ.На купянском направлении "Западная" группировки войск при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразила пять контратак 4-й танковой и 66-й механизированной бригад ВСУ в районе Макеевки ЛНР и Лимана Первого Харьковской области. Нанесено поражение живой силе и технике 14-й, 30-й, 32-й механизированных бригад ВСУ, 115 бригады территориальной обороны в районах Купянска, Синьковки, Лимана Первого и Ивановки Харьковской области."Уничтожено свыше 40 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, а также артиллерийская система М777 производства США", - сказали в ведомстве.
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россия, вооруженные силы украины, украина, макеевка
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина, Макеевка
На Купянском направлении отразили пять контратак ВСУ
МО: на Купянском направлении отразили пять контратак ВСУ в районе Макеевки