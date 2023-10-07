Рейтинг@Mail.ru
ВС России отразили семь атак ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 07.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:02 07.10.2023 (обновлено: 05:11 07.10.2023)
https://ria.ru/20231007/spetsoperatsiya-1901098044.html
ВС России отразили семь атак ВСУ на Краснолиманском направлении
ВС России отразили семь атак ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 07.10.2023
ВС России отразили семь атак ВСУ на Краснолиманском направлении
Российские войска отразили семь атак противника на Краснолиманском направлении, уничтожив около 60 украинских военнослужащих, сообщил РИА Новости начальник... РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T05:02
2023-10-07T05:11
специальная военная операция на украине
красный лиман
украина
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/15/1891291077_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_25de02dbb7683f282699dd2d3af114cb.jpg
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Российские войска отразили семь атак противника на Краснолиманском направлении, уничтожив около 60 украинских военнослужащих, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук."На Краснолиманском направлении в районе Торского участка и Серебрянского лесничества грамотными действиями подразделений группировки войск "Центр", огнем артиллерии, ударами штурмовой и армейской авиации сорваны и отражены семь попыток атак штурмовых групп 63-й, 67-й механизированных бригад ВСУ и 5-й бригады Национальной гвардии Украины. Потери противника составили около 60 военнослужащих", — сказал Савчук.Также, по его словам, средства противовоздушной обороны сбили два реактивных снаряда РСЗО HIMARS. При контрбатарейной борьбе военные вскрыли и подавили более 20 артиллерийских расчетов украинских войск, добавил начальник пресс-центра.В свою очередь, бомбардировочная авиация группировки уничтожила два командно-наблюдательных пункта противника в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики, заключил собеседник агентства.
https://ria.ru/20231007/ustalost-1901095499.html
красный лиман
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/15/1891291077_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_acc8c2b63d09ab55e93e1cd86fc003fc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
красный лиман, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Красный Лиман, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Россия
ВС России отразили семь атак ВСУ на Краснолиманском направлении

МО: под Красным Лиманом отразили семь атак, Киев потерял около 60 солдат

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне проведения спецоперации
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Российские войска отразили семь атак противника на Краснолиманском направлении, уничтожив около 60 украинских военнослужащих, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук.
"На Краснолиманском направлении в районе Торского участка и Серебрянского лесничества грамотными действиями подразделений группировки войск "Центр", огнем артиллерии, ударами штурмовой и армейской авиации сорваны и отражены семь попыток атак штурмовых групп 63-й, 67-й механизированных бригад ВСУ и 5-й бригады Национальной гвардии Украины. Потери противника составили около 60 военнослужащих", — сказал Савчук.
Также, по его словам, средства противовоздушной обороны сбили два реактивных снаряда РСЗО HIMARS. При контрбатарейной борьбе военные вскрыли и подавили более 20 артиллерийских расчетов украинских войск, добавил начальник пресс-центра.
В свою очередь, бомбардировочная авиация группировки уничтожила два командно-наблюдательных пункта противника в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики, заключил собеседник агентства.
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
"Не можем воевать". На Украине рассказали об усталости от конфликта
03:20
 
Специальная военная операция на УкраинеКрасный ЛиманУкраинаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасностьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала