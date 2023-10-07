https://ria.ru/20231007/spetsoperatsiya-1901098044.html

ВС России отразили семь атак ВСУ на Краснолиманском направлении

ВС России отразили семь атак ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 07.10.2023

ВС России отразили семь атак ВСУ на Краснолиманском направлении

Российские войска отразили семь атак противника на Краснолиманском направлении, уничтожив около 60 украинских военнослужащих, сообщил РИА Новости начальник... РИА Новости, 07.10.2023

2023-10-07T05:02

2023-10-07T05:02

2023-10-07T05:11

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Российские войска отразили семь атак противника на Краснолиманском направлении, уничтожив около 60 украинских военнослужащих, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук."На Краснолиманском направлении в районе Торского участка и Серебрянского лесничества грамотными действиями подразделений группировки войск "Центр", огнем артиллерии, ударами штурмовой и армейской авиации сорваны и отражены семь попыток атак штурмовых групп 63-й, 67-й механизированных бригад ВСУ и 5-й бригады Национальной гвардии Украины. Потери противника составили около 60 военнослужащих", — сказал Савчук.Также, по его словам, средства противовоздушной обороны сбили два реактивных снаряда РСЗО HIMARS. При контрбатарейной борьбе военные вскрыли и подавили более 20 артиллерийских расчетов украинских войск, добавил начальник пресс-центра.В свою очередь, бомбардировочная авиация группировки уничтожила два командно-наблюдательных пункта противника в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики, заключил собеседник агентства.

https://ria.ru/20231007/ustalost-1901095499.html

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