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ВС России отразили семь атак ВСУ на Краснолиманском направлении
ВС России отразили семь атак ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 07.10.2023
ВС России отразили семь атак ВСУ на Краснолиманском направлении
Российские войска отразили семь атак противника на Краснолиманском направлении, уничтожив около 60 украинских военнослужащих, сообщил РИА Новости начальник... РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T05:02
2023-10-07T05:02
2023-10-07T05:11
специальная военная операция на украине
красный лиман
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Российские войска отразили семь атак противника на Краснолиманском направлении, уничтожив около 60 украинских военнослужащих, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук."На Краснолиманском направлении в районе Торского участка и Серебрянского лесничества грамотными действиями подразделений группировки войск "Центр", огнем артиллерии, ударами штурмовой и армейской авиации сорваны и отражены семь попыток атак штурмовых групп 63-й, 67-й механизированных бригад ВСУ и 5-й бригады Национальной гвардии Украины. Потери противника составили около 60 военнослужащих", — сказал Савчук.Также, по его словам, средства противовоздушной обороны сбили два реактивных снаряда РСЗО HIMARS. При контрбатарейной борьбе военные вскрыли и подавили более 20 артиллерийских расчетов украинских войск, добавил начальник пресс-центра.В свою очередь, бомбардировочная авиация группировки уничтожила два командно-наблюдательных пункта противника в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики, заключил собеседник агентства.
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Специальная военная операция на Украине, Красный Лиман, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Россия
ВС России отразили семь атак ВСУ на Краснолиманском направлении
МО: под Красным Лиманом отразили семь атак, Киев потерял около 60 солдат