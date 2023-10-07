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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 07.10.2023
Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 07.10.2023
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T18:15
2023-10-07T18:15
2023-10-07T18:17
инфографика
спецоперация
россия
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперацииО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 7 октября 2023 годаЗа минувшие сутки российские части отразили 12 атак и контратак противника на Купянском, Краснолиманском, Донецком и Южнодонецком направлениях. Параллельно нанесено поражение 121 району скопления живой силы и техники ВСУ. Уничтожены три склада боеприпасов и два хранилища топлива. Средства ПВО сбили самолет Су-25, 38 беспилотников, семь реактивных снарядов РСЗО HIMARS и четыре противорадиолокационные ракеты HARM.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 487 самолетов, 250 вертолетов, 7610 беспилотников, 440 зенитных ракетных комплексов, 1161 реактивную систему залпового огня, 12 387 танков и других бронемашин, 6679 орудий полевой артиллерии и 13 892 единицы автомобильной техники.
россия
украина
донецкая народная республика
луганская народная республика
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спецоперация, россия, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, луганская народная республика, запорожская область, херсонская область , инфографика
Инфографика, Спецоперация, Россия, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Запорожская область, Херсонская область
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.
О спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Российская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.
Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 7 октября 2023 года
За минувшие сутки российские части отразили 12 атак и контратак противника на Купянском, Краснолиманском, Донецком и Южнодонецком направлениях. Параллельно нанесено поражение 121 району скопления живой силы и техники ВСУ. Уничтожены три склада боеприпасов и два хранилища топлива. Средства ПВО сбили самолет Су-25, 38 беспилотников, семь реактивных снарядов РСЗО HIMARS и четыре противорадиолокационные ракеты HARM.
С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 487 самолетов, 250 вертолетов, 7610 беспилотников, 440 зенитных ракетных комплексов, 1161 реактивную систему залпового огня, 12 387 танков и других бронемашин, 6679 орудий полевой артиллерии и 13 892 единицы автомобильной техники.