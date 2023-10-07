https://ria.ru/20231007/spasenie-1901226848.html

Водитель военкора ВГТРК спас ребенка при украинском обстреле Донецка

Водитель военкора ВГТРК спас ребенка при украинском обстреле Донецка - РИА Новости, 07.10.2023

Водитель военкора ВГТРК спас ребенка при украинском обстреле Донецка

Водитель военного корреспондента телеканала "Россия 24" Станислава Бернвальда, рискуя жизнью, спас ребенка при обстреле ВСУ Киевского района Донецка, об этом... РИА Новости, 07.10.2023

2023-10-07T21:41

2023-10-07T21:41

2023-10-07T22:36

специальная военная операция на украине

донецк

лдпр

россия

леонид слуцкий (политик)

происшествия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Водитель военного корреспондента телеканала "Россия 24" Станислава Бернвальда, рискуя жизнью, спас ребенка при обстреле ВСУ Киевского района Донецка, об этом сам журналист рассказал на встрече молодых военкоров в Госдуме. "Это обычный парень из Донецка, он выскочил на улицу, где началась третья волна обстрела. Увидел ребенка, у него была разорвана нога, а время шло на секунды. Он его схватил, кинул в машину и под обстрелом, оторвав бампер, глушитель, по встречке повез в травматологию. И Антоха спас этого ребенка, потому что скорую бы мы не дождались", — поделился Бернвальд.Услышав эту историю, руководитель ЛДПР Леонид Слуцкий связался с водителем и пообещал на днях передать ему автомобиль в качестве компенсации за повреждение его машины и награды за спасение мальчика.

https://ria.ru/20231007/donetsk-1901024586.html

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донецк, лдпр, россия, леонид слуцкий (политик), происшествия, вооруженные силы украины