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Водитель военкора ВГТРК спас ребенка при украинском обстреле Донецка - РИА Новости, 07.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
21:41 07.10.2023 (обновлено: 22:36 07.10.2023)
https://ria.ru/20231007/spasenie-1901226848.html
Водитель военкора ВГТРК спас ребенка при украинском обстреле Донецка
Водитель военкора ВГТРК спас ребенка при украинском обстреле Донецка - РИА Новости, 07.10.2023
Водитель военкора ВГТРК спас ребенка при украинском обстреле Донецка
Водитель военного корреспондента телеканала "Россия 24" Станислава Бернвальда, рискуя жизнью, спас ребенка при обстреле ВСУ Киевского района Донецка, об этом... РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T21:41
2023-10-07T22:36
специальная военная операция на украине
донецк
лдпр
россия
леонид слуцкий (политик)
происшествия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Водитель военного корреспондента телеканала "Россия 24" Станислава Бернвальда, рискуя жизнью, спас ребенка при обстреле ВСУ Киевского района Донецка, об этом сам журналист рассказал на встрече молодых военкоров в Госдуме. &quot;Это обычный парень из Донецка, он выскочил на улицу, где началась третья волна обстрела. Увидел ребенка, у него была разорвана нога, а время шло на секунды. Он его схватил, кинул в машину и под обстрелом, оторвав бампер, глушитель, по встречке повез в травматологию. И Антоха спас этого ребенка, потому что скорую бы мы не дождались&quot;, — поделился Бернвальд.Услышав эту историю, руководитель ЛДПР Леонид Слуцкий связался с водителем и пообещал на днях передать ему автомобиль в качестве компенсации за повреждение его машины и награды за спасение мальчика.
https://ria.ru/20231007/donetsk-1901024586.html
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донецк, лдпр, россия, леонид слуцкий (политик), происшествия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецк, ЛДПР, Россия, Леонид Слуцкий (политик), Происшествия, Вооруженные силы Украины
Водитель военкора ВГТРК спас ребенка при украинском обстреле Донецка

Водитель военкора ВГТРК спас ребенка при обстреле ВСУ Киевского района Донецка

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела Донецка
Последствия обстрела Донецка - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Последствия обстрела Донецка. Архивное фото
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Водитель военного корреспондента телеканала "Россия 24" Станислава Бернвальда, рискуя жизнью, спас ребенка при обстреле ВСУ Киевского района Донецка, об этом сам журналист рассказал на встрече молодых военкоров в Госдуме.
«

"Это обычный парень из Донецка, он выскочил на улицу, где началась третья волна обстрела. Увидел ребенка, у него была разорвана нога, а время шло на секунды. Он его схватил, кинул в машину и под обстрелом, оторвав бампер, глушитель, по встречке повез в травматологию. И Антоха спас этого ребенка, потому что скорую бы мы не дождались", — поделился Бернвальд.

Услышав эту историю, руководитель ЛДПР Леонид Слуцкий связался с водителем и пообещал на днях передать ему автомобиль в качестве компенсации за повреждение его машины и награды за спасение мальчика.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкЛДПРРоссияЛеонид Слуцкий (политик)ПроисшествияВооруженные силы Украины
 
 
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