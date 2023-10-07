https://ria.ru/20231007/spasenie-1901142806.html

В Магадане спасли троих рыбаков, которых уносило в открытое море

В Магадане спасли троих рыбаков, которых уносило в открытое море - РИА Новости, 07.10.2023

В Магадане спасли троих рыбаков, которых уносило в открытое море

Спасатели в Магадане доставили к берегу троих рыбаков, лодку которых стало уносить в открытое море из-за поломки мотора, сообщает ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 07.10.2023

2023-10-07T13:43

2023-10-07T13:43

2023-10-07T13:43

хорошие новости

происшествия

магадан

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МАГАДАН, 7 окт - РИА Новости. Спасатели в Магадане доставили к берегу троих рыбаков, лодку которых стало уносить в открытое море из-за поломки мотора, сообщает ГУ МЧС по региону. "Поиски осложнялись сильным ветром, волнением моря и плохой видимостью. Тем не менее спустя полтора часа рыбаки были обнаружены. Спасатели взяли их лодку на буксир, а людей пересадили в катер и благополучно доставили на берег. Медицинская помощь никому не потребовалась", - говорится в сообщении. Уточняется, что трое рыбаков находились в районе мыса Чирикова в бухте Нагаева, в 20 километрах от Магадана.

https://ria.ru/20230714/spasenie-1884116535.html

магадан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, магадан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)