https://ria.ru/20231007/spasenie-1901142806.html
В Магадане спасли троих рыбаков, которых уносило в открытое море
В Магадане спасли троих рыбаков, которых уносило в открытое море - РИА Новости, 07.10.2023
В Магадане спасли троих рыбаков, которых уносило в открытое море
Спасатели в Магадане доставили к берегу троих рыбаков, лодку которых стало уносить в открытое море из-за поломки мотора, сообщает ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T13:43
2023-10-07T13:43
2023-10-07T13:43
хорошие новости
происшествия
магадан
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МАГАДАН, 7 окт - РИА Новости. Спасатели в Магадане доставили к берегу троих рыбаков, лодку которых стало уносить в открытое море из-за поломки мотора, сообщает ГУ МЧС по региону. "Поиски осложнялись сильным ветром, волнением моря и плохой видимостью. Тем не менее спустя полтора часа рыбаки были обнаружены. Спасатели взяли их лодку на буксир, а людей пересадили в катер и благополучно доставили на берег. Медицинская помощь никому не потребовалась", - говорится в сообщении. Уточняется, что трое рыбаков находились в районе мыса Чирикова в бухте Нагаева, в 20 километрах от Магадана.
https://ria.ru/20230714/spasenie-1884116535.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, магадан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Хорошие новости, Происшествия, Магадан, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Магадане спасли троих рыбаков, которых уносило в открытое море
В Магадане спасли троих рыбаков, чью лодку уносило в море из-за поломки мотора