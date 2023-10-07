Рейтинг@Mail.ru
В Магадане спасли троих рыбаков, которых уносило в открытое море - РИА Новости, 07.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
13:43 07.10.2023
https://ria.ru/20231007/spasenie-1901142806.html
В Магадане спасли троих рыбаков, которых уносило в открытое море
В Магадане спасли троих рыбаков, которых уносило в открытое море - РИА Новости, 07.10.2023
В Магадане спасли троих рыбаков, которых уносило в открытое море
Спасатели в Магадане доставили к берегу троих рыбаков, лодку которых стало уносить в открытое море из-за поломки мотора, сообщает ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T13:43
2023-10-07T13:43
хорошие новости
происшествия
магадан
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/07/1901142252_0:239:575:562_1920x0_80_0_0_cca302085eca981cf8d377b32adef2b3.jpg
МАГАДАН, 7 окт - РИА Новости. Спасатели в Магадане доставили к берегу троих рыбаков, лодку которых стало уносить в открытое море из-за поломки мотора, сообщает ГУ МЧС по региону. "Поиски осложнялись сильным ветром, волнением моря и плохой видимостью. Тем не менее спустя полтора часа рыбаки были обнаружены. Спасатели взяли их лодку на буксир, а людей пересадили в катер и благополучно доставили на берег. Медицинская помощь никому не потребовалась", - говорится в сообщении. Уточняется, что трое рыбаков находились в районе мыса Чирикова в бухте Нагаева, в 20 километрах от Магадана.
https://ria.ru/20230714/spasenie-1884116535.html
магадан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/07/1901142252_0:214:575:645_1920x0_80_0_0_886add2f7dc9e53847601abcee10bd81.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, магадан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Хорошие новости, Происшествия, Магадан, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Магадане спасли троих рыбаков, которых уносило в открытое море

В Магадане спасли троих рыбаков, чью лодку уносило в море из-за поломки мотора

© Фото : ГУ МЧС России по Магаданской областиСотрудники МЧС оказывают помощь рыбакам, лодку которых стало уносить в открытое море
Сотрудники МЧС оказывают помощь рыбакам, лодку которых стало уносить в открытое море - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
© Фото : ГУ МЧС России по Магаданской области
Сотрудники МЧС оказывают помощь рыбакам, лодку которых стало уносить в открытое море
Читать ria.ru в
МАГАДАН, 7 окт - РИА Новости. Спасатели в Магадане доставили к берегу троих рыбаков, лодку которых стало уносить в открытое море из-за поломки мотора, сообщает ГУ МЧС по региону.
«
"Поиски осложнялись сильным ветром, волнением моря и плохой видимостью. Тем не менее спустя полтора часа рыбаки были обнаружены. Спасатели взяли их лодку на буксир, а людей пересадили в катер и благополучно доставили на берег. Медицинская помощь никому не потребовалась", - говорится в сообщении.
Уточняется, что трое рыбаков находились в районе мыса Чирикова в бухте Нагаева, в 20 километрах от Магадана.
Троих рыбаков спасли на реке Бира в Еврейской АО
В ЕАО спасли трех рыбаков, у которых утонули лодки
14 июля, 09:07
 
Хорошие новостиПроисшествияМагаданМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала