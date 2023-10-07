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В Южно-Сахалинске спасли пассажиров затопленного автомобиля - РИА Новости, 07.10.2023
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Хорошие новости
 
11:09 07.10.2023 (обновлено: 13:23 07.10.2023)
https://ria.ru/20231007/spasenie-1901123632.html
В Южно-Сахалинске спасли пассажиров затопленного автомобиля
В Южно-Сахалинске спасли пассажиров затопленного автомобиля - РИА Новости, 07.10.2023
В Южно-Сахалинске спасли пассажиров затопленного автомобиля
В Южно-Сахалинске спасатели эвакуировали четверых человек из затопленного автомобиля, сообщил в Telegram-канале региональный главк МЧС. РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T11:09
2023-10-07T13:23
хорошие новости
южно-сахалинск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
сахалинская область
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 7 окт — РИА Новости. В Южно-Сахалинске спасатели эвакуировали четверых человек из затопленного автомобиля, сообщил в Telegram-канале региональный главк МЧС. "Машина сломалась во время движения по подтопленной улице Южно-Сахалинска. Пришлось вызывать МЧС", — говорится в публикации. Сотрудники поисково-спасательного отряда имени В. А. Полякова добрались до пострадавших на лодке и доставили их в безопасное место. Помощь медиков спасенным не потребовалась.
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южно-сахалинск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сахалинская область
Хорошие новости, Южно-Сахалинск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Сахалинская область
В Южно-Сахалинске спасли пассажиров затопленного автомобиля

В Южно-Сахалинске из затопленного автомобиля спасли четверых человек

© МЧС РоссииЗатопленный автомобиль в Южно-Сахалинске. Кадр видео
Затопленный автомобиль в Южно-Сахалинске. Кадр видео
© МЧС России
Затопленный автомобиль в Южно-Сахалинске. Кадр видео
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 7 окт — РИА Новости. В Южно-Сахалинске спасатели эвакуировали четверых человек из затопленного автомобиля, сообщил в Telegram-канале региональный главк МЧС.
"Машина сломалась во время движения по подтопленной улице Южно-Сахалинска. Пришлось вызывать МЧС", — говорится в публикации.
Сотрудники поисково-спасательного отряда имени В. А. Полякова добрались до пострадавших на лодке и доставили их в безопасное место. Помощь медиков спасенным не потребовалась.
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
Калининградские пожарные спасли голого мужчину, застрявшего в дымоходе
3 октября, 17:58
 
Хорошие новостиЮжно-СахалинскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Сахалинская область
 
 
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