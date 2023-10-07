https://ria.ru/20231007/spasenie-1901123632.html

В Южно-Сахалинске спасли пассажиров затопленного автомобиля

В Южно-Сахалинске спасли пассажиров затопленного автомобиля - РИА Новости, 07.10.2023

В Южно-Сахалинске спасли пассажиров затопленного автомобиля

В Южно-Сахалинске спасатели эвакуировали четверых человек из затопленного автомобиля, сообщил в Telegram-канале региональный главк МЧС. РИА Новости, 07.10.2023

2023-10-07T11:09

2023-10-07T11:09

2023-10-07T13:23

хорошие новости

южно-сахалинск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

сахалинская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/07/1901113445_12:0:2526:1414_1920x0_80_0_0_bf3aae6ce68c54c7772b799a4d81b528.jpg

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 7 окт — РИА Новости. В Южно-Сахалинске спасатели эвакуировали четверых человек из затопленного автомобиля, сообщил в Telegram-канале региональный главк МЧС. "Машина сломалась во время движения по подтопленной улице Южно-Сахалинска. Пришлось вызывать МЧС", — говорится в публикации. Сотрудники поисково-спасательного отряда имени В. А. Полякова добрались до пострадавших на лодке и доставили их в безопасное место. Помощь медиков спасенным не потребовалась.

https://ria.ru/20231003/dymokhod-1900233016.html

южно-сахалинск

сахалинская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

южно-сахалинск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сахалинская область